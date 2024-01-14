Сильные меняют свою судьбу. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции:
1. Великие люди демонстрируют, что мы можем изменить свою судьбу. Они сумели это сделать, изменив свое отношение к жизни.
2. Мы сами ответственны за то, что не можем выбраться из колеи, которую сами же и прокатили. Никто не связывает нас кармически, кроме нас самих.
3. Обычно те, кто чего-то достиг, также терпели и большие поражения. Но они не позволили поражениям сломить себя.
4. Необходимо избавляться от физиологических привычек и зависимостей, не поддаваться влиянию тела на ум.
5. Следует тренировать ум быть независимым от телесного сознания, ставить ментальный барьер между разумом и телом.
6. Здоровье и болезнь – это сон, иллюзия. На самом деле мы – дух, и находимся над всем этим.
Вывод: Ключевая идея в том, что мы сами творцы своей судьбы и способны преодолевать жизненные трудности, если изменим свое отношение и не будем поддаваться ограничивающему влиянию тела и привычек. На самом деле мы – духовные существа, свободные от ограничений телесности.
“Великие люди демонстрируют, что мы можем изменить свою судьбу. Они сумели это сделать, изменив свое отношение к жизни.”
Таки у нас после девяностых мильены великих людей “образовалось”.
Которые не взирая на тяжелые жизненные обстоятельства (вносимые во многом из вне ) не сломались, выжили…, и продолжают жить, трудится ,ростить детей и воспитывать внуков.
Вопрос ещё в том , в чём их “великость” ?
А в том что имея небольшой
выбор,спиться ли,снаркоманится,сесть в тюрьму по разным статьям…)да даже и многие отбывшие)таки остались людьми.)))
Я не про выживающих в 90-х , а про “демонстраторов”.
А зачем к моему привязал?
Захотел ,- и привязал.
Плюсиков что ли захотел?
А ты только что на сайте впервые появился, юморист ?
Заходя даже после нескольких дней отсутствия, есть некоторая степень новизны восприятия.