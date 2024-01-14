Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Ключевые тезисы лекции:

1. Великие люди демонстрируют, что мы можем изменить свою судьбу. Они сумели это сделать, изменив свое отношение к жизни.

2. Мы сами ответственны за то, что не можем выбраться из колеи, которую сами же и прокатили. Никто не связывает нас кармически, кроме нас самих.

3. Обычно те, кто чего-то достиг, также терпели и большие поражения. Но они не позволили поражениям сломить себя.

4. Необходимо избавляться от физиологических привычек и зависимостей, не поддаваться влиянию тела на ум.

5. Следует тренировать ум быть независимым от телесного сознания, ставить ментальный барьер между разумом и телом.

6. Здоровье и болезнь – это сон, иллюзия. На самом деле мы – дух, и находимся над всем этим.

Вывод: Ключевая идея в том, что мы сами творцы своей судьбы и способны преодолевать жизненные трудности, если изменим свое отношение и не будем поддаваться ограничивающему влиянию тела и привычек. На самом деле мы – духовные существа, свободные от ограничений телесности.