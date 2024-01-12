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Куда катится КПРФ? // Комолов & Парфёнов. Диалог

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В гостях у "Простых чисел" депутат Госдумы фракции КПРФ Денис Андреевич Парфёнов.

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Причины экономического кризиса в России: разрушение промышленности и наукоемких отраслей после 1991 года, превращение страны в сырьевой придаток развитых стран.

2. Необходимость национализации ключевых отраслей экономики и введения планового хозяйствования для выхода из кризиса.

3. Критика социально-экономической политики нынешних властей, обслуживающих интересы олигархов.

4. Проблема отчуждения трудящихся от результатов труда, сохранение эксплуатации в условиях капитализма. 

5. Двойственный характер спецоперации на Украине: национально-освободительные мотивы и империалистические устремления российского капитала.

6. Критика части позиций руководства КПРФ как излишне лояльных власти.

7. Необходимость усиления работы КПРФ с трудовыми коллективами и профсоюзами.

8. Обсуждение внутрипартийной демократии в КПРФ.

9. Причины снижения электоральной поддержки КПРФ в последние годы.

Вывод: в беседе затрагивались острые проблемы современной России с позиций левой оппозиции, обсуждались пути их решения. Отмечалась необходимость усиления рабочего движения и внутрипартийной демократии в КПРФ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aQcKthdCFTQ
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