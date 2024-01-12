Куда катится КПРФ? // Комолов & Парфёнов. Диалог
В гостях у "Простых чисел" депутат Госдумы фракции КПРФ Денис Андреевич Парфёнов.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Причины экономического кризиса в России: разрушение промышленности и наукоемких отраслей после 1991 года, превращение страны в сырьевой придаток развитых стран.
2. Необходимость национализации ключевых отраслей экономики и введения планового хозяйствования для выхода из кризиса.
3. Критика социально-экономической политики нынешних властей, обслуживающих интересы олигархов.
4. Проблема отчуждения трудящихся от результатов труда, сохранение эксплуатации в условиях капитализма.
5. Двойственный характер спецоперации на Украине: национально-освободительные мотивы и империалистические устремления российского капитала.
6. Критика части позиций руководства КПРФ как излишне лояльных власти.
7. Необходимость усиления работы КПРФ с трудовыми коллективами и профсоюзами.
8. Обсуждение внутрипартийной демократии в КПРФ.
9. Причины снижения электоральной поддержки КПРФ в последние годы.
Вывод: в беседе затрагивались острые проблемы современной России с позиций левой оппозиции, обсуждались пути их решения. Отмечалась необходимость усиления рабочего движения и внутрипартийной демократии в КПРФ.