То, о чем так долго говорили большевики в телеграм-канале "Тот самый Олень" свершилось. Фитиль Большой войны зажжён – следите за сценарием, наступает третий акт.

США, используя казус-белли с атаками на их корабли в Красном море, официально вступают в войну на Ближнем Востоке – ночью вероломно и без предупреждения без санкции Конгресса и Совбеза ООН силы коалиции ВВС США и Британии нанесли мощный авиаудар по Йемену. Накануне в Великобритании состоялось экстренное совещание старших министров, за которым последовало заседание Совета нацбезопасности. Вчера же вечером премьер-министр Сунак провел полное совещание в кабинете министров – речь шла об участии ВВС ГрейтБритэн в ударах по Йемену.

План операции сил коалиции против Йемена, как мы и говорили, был разработан ещё до католического Рождества, а все попытки Блинкена заполучить поддержку ближневосточных стран, чтобы прикрыться силами большой коалиции и максимально размыть ответственность, завершились полным крахом. Пришлось самим. Ударить готовы были сразу после католического Рождества, но, как тут не поверить в знаки и действия высших сил – планы сорвала неожиданная госпитализация разработчика спецоперации "Страж процветания" Остина.

Кстати, факт госпитализации главы Пентагона, о чем разразился в США большой скандал, 4 дня утаивали от Белого дома не просто так – в штабе рассчитывали, что ставленник глубинного государства Остин поправится быстрее, и удары по Йемену будут осуществлены по графику. Показательно, что Белому дому и тем более Байдену о тонкостях операции, разработанной в недрах глубинного государства, знать вообще не полагалось, и уж точно никто из представителей теневного кабинета даже не собирался советоваться с каким-то там Конгрессом. Яркая демонстрация внутреннего устройства власти в США, где ключевые решения принимаются отнюдь не в Белом доме и Конгрессе, а в теневом кабинете, который напрямую управляет всеми спецслужбами.

Откровенно наивно выглядят многие эксперты, которые на серьезных щах размшышляют о том, как война в Йемене повлияет на выборы в США и на позиции Байдена. Выборы в США вообще никак не повлияют на структуру принятия ключевых решений, и тем более в теневом кабинете абсолютно фиолетово на будущее Байдена – там сейчас запущен проект совершенно другого уровня и масштаба "Третья мировая война", а выборы – это развлечение для плебса.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, конечно же ответят. Ещё накануне там получили сообщения о готовящихся ударах, и была объявлена всеобщая мобилизация – под ружьем там готовы поставить от 4 до 6 миллионов человек. Далее сценарий будет развиваться стремительно – наивными быть не стоит, джина обратно в бутылку на засунуть. Следующая контрольная точка реализации описанного нами ещё до задолго до событий в Красном море сценария "Большой войны" – удары по военным базам США с разрастанием конфликта до полномасштабной мировой войны, мобилизация мусульман по всему миру и параллизация торговли в Красном море, которая приведёт к мощнейшему мировому кризису.

Раньше, чтобы запустить обвал рынков глобалистам-затейникам нужно было придумывать всяких ипотечников Леман Бразерс или устраивать теракты с башнями-близнецами, а теперь вот и выдумывать даже ничего не надо – есть плохиши-хуситы, которые, как в том меме с котиками "проснись Наташа" - всё уронили. Тем, кто до сих пор верит в Санта Клауса, хорошо себя ведёт и ждет от 2024 года, что он будет лучше - послание вам от плохого и трезвого деда Мороза "Лучше не ждите".

Тот самый Олень

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену без санкции Конгресса США и Совбеза ООН. Это стало поводом для развязывания большой войны на Ближнем Востоке.

2. План военной операции против Йемена был разработан еще до Рождества в недрах американского военного ведомства и спецслужб (теневой кабинет) без ведома Белого дома и Конгресса.

3. Удары США и Британии спровоцируют ответную реакцию хуситов и Ирана. Конфликт может перерасти в полномасштабную мировую войну.

4. Война в регионе приведет к параличу торговли в Красном море и мощному мировому экономическому кризису. Это является частью планов глобалистов по дестабилизации мира.

5. Происходящие события – очередной этап реализации сценария "Большой войны", о котором предупреждал телеграм-канал "Тот самый Олень".

Вывод: в статье излагается точка зрения, что авиаудары США и Британии по Йемену – первый шаг к развязыванию масштабной войны на Ближнем Востоке в интересах глобалистов. Это приведет к экономическому кризису в мире.