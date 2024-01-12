Есть плохиши-хуситы, которые всё уронили
То, о чем так долго говорили
большевики в телеграм-канале "Тот самый Олень" свершилось. Фитиль Большой войны зажжён – следите за сценарием, наступает третий акт.
США, используя казус-белли с атаками на их корабли в Красном море, официально вступают в войну на Ближнем Востоке – ночью вероломно и без предупреждения без санкции Конгресса и Совбеза ООН силы коалиции ВВС США и Британии нанесли мощный авиаудар по Йемену. Накануне в Великобритании состоялось экстренное совещание старших министров, за которым последовало заседание Совета нацбезопасности. Вчера же вечером премьер-министр Сунак провел полное совещание в кабинете министров – речь шла об участии ВВС ГрейтБритэн в ударах по Йемену.
План операции сил коалиции против Йемена, как мы и говорили, был разработан ещё до католического Рождества, а все попытки Блинкена заполучить поддержку ближневосточных стран, чтобы прикрыться силами большой коалиции и максимально размыть ответственность, завершились полным крахом. Пришлось самим. Ударить готовы были сразу после католического Рождества, но, как тут не поверить в знаки и действия высших сил – планы сорвала неожиданная госпитализация разработчика спецоперации "Страж процветания" Остина.
Кстати, факт госпитализации главы Пентагона, о чем разразился в США большой скандал, 4 дня утаивали от Белого дома не просто так – в штабе рассчитывали, что ставленник глубинного государства Остин поправится быстрее, и удары по Йемену будут осуществлены по графику. Показательно, что Белому дому и тем более Байдену о тонкостях операции, разработанной в недрах глубинного государства, знать вообще не полагалось, и уж точно никто из представителей теневного кабинета даже не собирался советоваться с каким-то там Конгрессом. Яркая демонстрация внутреннего устройства власти в США, где ключевые решения принимаются отнюдь не в Белом доме и Конгрессе, а в теневом кабинете, который напрямую управляет всеми спецслужбами.
Откровенно наивно выглядят многие эксперты, которые на серьезных щах размшышляют о том, как война в Йемене повлияет на выборы в США и на позиции Байдена. Выборы в США вообще никак не повлияют на структуру принятия ключевых решений, и тем более в теневом кабинете абсолютно фиолетово на будущее Байдена – там сейчас запущен проект совершенно другого уровня и масштаба "Третья мировая война", а выборы – это развлечение для плебса.
Хуситы, поддерживаемые Ираном, конечно же ответят. Ещё накануне там получили сообщения о готовящихся ударах, и была объявлена всеобщая мобилизация – под ружьем там готовы поставить от 4 до 6 миллионов человек. Далее сценарий будет развиваться стремительно – наивными быть не стоит, джина обратно в бутылку на засунуть. Следующая контрольная точка реализации описанного нами ещё до задолго до событий в Красном море сценария "Большой войны" – удары по военным базам США с разрастанием конфликта до полномасштабной мировой войны, мобилизация мусульман по всему миру и параллизация торговли в Красном море, которая приведёт к мощнейшему мировому кризису.
Раньше, чтобы запустить обвал рынков глобалистам-затейникам нужно было придумывать всяких ипотечников Леман Бразерс или устраивать теракты с башнями-близнецами, а теперь вот и выдумывать даже ничего не надо – есть плохиши-хуситы, которые, как в том меме с котиками "проснись Наташа" - всё уронили. Тем, кто до сих пор верит в Санта Клауса, хорошо себя ведёт и ждет от 2024 года, что он будет лучше - послание вам от плохого и трезвого деда Мороза "Лучше не ждите".
Тот самый Олень
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену без санкции Конгресса США и Совбеза ООН. Это стало поводом для развязывания большой войны на Ближнем Востоке.
2. План военной операции против Йемена был разработан еще до Рождества в недрах американского военного ведомства и спецслужб (теневой кабинет) без ведома Белого дома и Конгресса.
3. Удары США и Британии спровоцируют ответную реакцию хуситов и Ирана. Конфликт может перерасти в полномасштабную мировую войну.
4. Война в регионе приведет к параличу торговли в Красном море и мощному мировому экономическому кризису. Это является частью планов глобалистов по дестабилизации мира.
5. Происходящие события – очередной этап реализации сценария "Большой войны", о котором предупреждал телеграм-канал "Тот самый Олень".
Вывод: в статье излагается точка зрения, что авиаудары США и Британии по Йемену – первый шаг к развязыванию масштабной войны на Ближнем Востоке в интересах глобалистов. Это приведет к экономическому кризису в мире.
ИЗРАИЛЬ ЗАЖИГАЕТ..Блинкен озвучил ,что Израилю помогать не будут накануне..Но Нетаньяху ,это ведь Зеля -без войны их не станет..Но и они пешки..
” Рекрутов у них достаточно, так как население Йемена — 34 млн человек, причём гражданские войны там обыденность, а бедность является нормой. Оружия достаточно, так как за хуситами стоит Иран, который может поставить своим младшим союзникам столько ракет, торпед и беспилотников, сколько понадобится. При этом уничтожить партизан ракетами невозможно, так как они распределены по удобной для пряток территории, а для полноценной оккупации Йемена придётся высаживать туда чуть ли не половину армии США, на что американцы явно пока не готовы.
Проект СнМИ оказался прав — очередная война Израиля вышла далеко за пределы исторической Иудеи и постепенно охватывает весь нефтеносный регион. Лично я предполагал, что американцы сумеют притушить конфликт, но недооценил агрессивность израильской политики. Следующей на очереди, возможно, станет ливанская Хезболла: Израиль, во всяком случае, делает всё, чтобы спровоцировать соседа на нападение. Достаточно сказать, что несколько дней назад Израиль убил прицельным авиаударом Висама аль-Тавила, одного из лидеров Хезболлы.
Что же делают тем временем евреи в США?
Сэм Альтман, разработчик ИИ ЧатЖПТ и «самый влиятельный еврей 2023», воссоединился позавчера срамным браком с инженером-программистом из Австралии. Парни поселились в роскошном доме на Русском холме в Сан-Франциско и планируют завести много детей, так как любят большие семьи (ссылка).
Марк Цукерберг, глава бывшего Фейсбука, планомерно сливает акции своей корпорации — переводя их в золото, может быть, — и строит огромный бункер на Гавайях (ссылка 1, ссылка 2).
Официально сообщается, что площадь подземного убежища составляет всего лишь 450 квадратных метров, однако я позволю себе в этом усомниться. За 270 млн долларов, которые господин Цукерберг вкладывает в проект, можно вырыть себе бункер и побольше.
Кстати, строительство бункеров и огороженных зон вообще становится популярным среди миллиардеров занятием. К примеру, ещё один остров для богатых, Индейский ручей в Майами, становится настолько дорогим местом, что тем, у кого всего лишь сотни миллионов, но не миллиарды, там уже нечего делать. Один из обитателей закрытого острова — Джефф Безос, тоже известный айти-миллиардер (ссылка).
Чем всё это закончится, пока что неясно. Также не вполне понятно, как США будет теперь поддерживать Киев: ..И эти два скандала с Эпштейном педофилом ,где большие евреи участники и поземки грязные с кровью у Хабад Ньюорка..Неужто евреи уступят саентологам ?они же ,но с др.песней.
А пока гл.гомик у Ротшильдов Макрон со своим трансгендером/в роли жены к гомику Премьер министру назначил министра экономики ,он же муж премьера.Бедные мужкетеры ,но х/лы этого не видят с Бондариками ..