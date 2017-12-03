Адова армия

И никто не будет вас считать по головам, считать за личность и индивидуальность. Вас измерят, как рыбу на консервы, тоннами и кубометрами, руководствуясь даже не ненавистью, а одной лишь «экономической целесообразностью»…

А вы задумывались – что плохого сделала рыбакам селёдка, которую вываливают на палубу, считая не по головам, а тоннами? За что рыбаки так обходятся с сельдью? И понимаете ли вы, что для агрессивного, рыночного, сбрасывающего фиговый листок социальности Запада – вы – сельдь?

Люди на пределе инфантильной наивности думают, что если они никому ничего плохого не сделали – то и им никто ничего плохого делать не станет…

Начинаешь говорить об этом с людьми, и не только с зомби Навального, но даже и с приличными людьми – и натыкаешься на какое-то тягучее слабоумие, какую-то овечью беспомощность мысли .

В воздухе трупной прелью разлит запах предательства. Запах национальной измены. Как спасти людей нашей большой общей многонациональной страны – если у подавляющего их числа утрачен базовый инстинкт самосохранения? Если они много лет грубо попирают самые основные правила, по которым ставится жизнь, самые очевидные пункты «техники безопасности», с которой нужно бы начинать обучение детишек в 1-м классе… Диверсанты проникли в важнейшие центры принятия решений, и вся конструкция нашего выживания висит на тончайшей ниточке сделанного хозяином Кремля личного выбора…

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Украинский фашизм ползёт на острие западного кинжала: с болью прочитал, что им недавно захвачены села Гладосово и Травневое – и теперь их жители, ранее избавленные от ужасов нацистской оккупации, теперь обоняют в полной мере её зловонное звериное дыхание примитивного хищника…

Не одни лишь победы должны нас сплачивать. Ещё крепче обязаны мы сплотится в горечи поражений.

Помнить, как ежевечернюю молитву, что с нами не шутят, нам не «варианты развития» предлагают, а несут холодную и очевидную гибель.

Как не вспомнить слова старой песни:

А на затвор легла роса,

И грезится веселый май,

И хочется закрыть глаза,

Но ты глаза не закрывай.



"Не закрывай! – кричат грачи, -

Там сквозь березовый конвой

Ползет лавина саранчи

На город за твоей спиной!"

Ползёт на восток украинская армия… И вместе с ней ползёт смерть…

Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это не только следствие преступной идеологии, созданной с ЕДИНСТВЕННОЙ целью уничтожить русский народ (а после и собственных носителей). Всё это дело рук патологического украинизма, который во всей «красе» своего дегенеративного садизма принимается и поощряется Западом…

Уникальность этой чудовищной армии (ВСУ) в том, что в случае её успеха она принесёт смерть не только побеждённым, но и самим победителям. Это та ловушка для славян, в которой победа одной из сторон (ясно какой) – уничтожает обе стороны.

То, что фашизм несёт смерть русским – мы уже «привыкли». Но то, что украинский фашизм несёт смерть заодно и всем украинцам – это что-то новое. Давайте это подробно это рассмотрим, чтобы понять – в чём жало погибели для всех народов, подвергаемых ныне общему геноциду?

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Как ни странно, но дед одного из активнейших деятелей пост-советского геноцида отразил внука, как предчувствие: в образе сказочного «Мальчиша-Плохиша».

Феномен «Мальчиша-Плохиша» состоит в том, что при всей своей ненависти к "СВОИМ" – он в то же время намертво к ним ПРИВЯЗАН. То есть: бочку варенья и корзину печенья ему ведь дают не просто так, а за помощь в борьбе с его соплеменниками.

Плохиш нужен не сам по себе, а только как предатель и диверсант. Когда станет некого предавать – то и Плохиш перестанет быть нужен. И тогда от него, «чужого», постараются избавиться[1]. Отсюда и хорошо известные планы уничтожения «этнических отбросов» после победы: они вредный и опасный элемент[2].

А что будет, когда у Плохиша бочка и корзина ЗАКОНЧИЛИСЬ? Ему новые выделят? А за что ему НОВЫЕ-то выделять? Он совершил предательство и получил за это оплату.

Для получения новой оплаты нужно совершить новое предательство. Поэтому Плохиш завязан намертво на существовании тех, кого он помогает уничтожать.

Ко всем иудам нашего времени это относится в самом прямом и грубом смысле.



Например, европейцы, которые по сути своей – очень большие жмоты – с большим скрипом кормили Прибалтику[3]. Просто покрывали в виде прямых переводов до 80% расходов!

Не знаю, что думали об этом сами прибалтийские племена – наверное, полагали, что это от большой любви такая неслыханная щедрость. Но ведь и ежу понятно, что эти транши, «пенсии русофобам» – существуют и имеют смысл только пока есть Россия и русский народ!

То есть – если русский вопрос будет окончательно решён – то и этих обалдуев "лишат пенсий за русофобию". И уже снимают – потому что устали от них, даже и без окончательного решения русского вопроса… Тем более это касается ещё более презираемых иуд славянского происхождения, которых вообще и не ставили на кошт.

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Феномен «Плохиша» в том, что человек верит в своё будущее, но не верит в будущее своей общности.

На своём обществе «Плохиш» поставил крест, принял свою страну и нацию, как однозначно обречённую. Следовательно, он всегда лишь готовит лично-себе мост к бегству[4].

Страшно попасть в руки и под власть к тем, кто видит своё будущее в буквальном смысле слова через твой труп. Кто своё будущее благополучие связывает с твоим истреблением. Кто конвертирует мёрзлые тонны мертвечины своих земляков в бочки варенья и корзины печенья у «буржуинов»…



Но положа руку на сердце, имейте смелость хотя бы самим себе, внутренне, признаться, что такова вся пост-советская «елита».

Да, на Украине в большей степени, в РФ в меньшей (более умеренный вариант), но в общем и целом эта Богом проклятая «елита» САМОИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ НАЦПРЕДАТЕЛЬСТВО.

Знаете, как они называют Путина? Шендерович, Белковский, Быков в разных текстах, может, даже и не сговариваясь, назвали его «Юлианом Отступником». Если кто забыл историю – Ю.Отступник был императором, отказавшимся от веры своей семьи и своего окружения. То есть вся эта шобла в 15 республиках исповедовала нацпредательство, жрала варенье и печенье, оплаченное трупами соплеменников… И вдруг нашёлся один, к тому же император – который на тебе! Отступился от общей веры!



Шендерович, Белковский, Быков и прочие каннибалы, открыто провозгласившие лозунг «доразвалить недоразваленное» надеются, что эпизод с императором-отступником будет лишь кратким зигзагом, как это было с Юлианом. Ну да, геноцид народов Евразии приторможен – но ведь не отменён! Машина просто выключена (да и то не совсем) – её включить дело пяти минут.

Мы имеем дело с целым классом, целым правящим сословием «Плохишей», у которых нашёлся собственный «Плохиш» – предавший их, как они предали свои народы.

И целый правящий аппарат негодует, точит крысиные клыки, жаждет «отмены санкций» – то есть возобновление поставок им бочек варенья и корзин печенья, оплачиваемых истреблением нации и разрушением государства…

Оттого так пахнет изменой в современном воздухе, оттого фашисты не из-под Харькова бегут, а наползают на сёла Гладосово и Травневое, берут новых заложников из числа мирного населения.

И несут свой кровавый, садистский, а главное – бессмысленный и бесперспективный режим. Режим, ведущий их самих (а не только их жертв) прямиком в могилу.

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Недавний «приговор» гаагского судилища Ратко Младичу ещё раз доказывает то, что очевидно со времён Каддафи, Милошевича, Караджича, Плавшич и др.: на Западе окончательно сложилось КРИВОСУДИЕ, полностью поменявшее местами преступников и жертв.

В частности, как показывают расправы над сербами (и одним хорватом[5], осмелившимся карать бошняков – за убийства сербов его бы не осудили) юридическая практика заточена признавать преступлением не убийство, а сопротивление убийце.

То есть феномен гаагского судилища в том, что он преследует генералов и гражданских чиновников за выполнение их прямых служебных обязанностей, за то, что не давали тихо и без сопротивления убить себя и свои народы.

Или тебя зарежет засланный НАТО наёмник – или же (если отобьёшься) – тебя засудят в Гааге. Умри или сядь – согласитесь, небогатый выбор…

То есть в мире, управляемом США, уже подготовлена юридическая платформа для сопровождения, а после – стирания из памяти человечества – тотального геноцида народов Евразии. Юристы подстраховывают киллеров, получая с ними деньги из одних рук: если киллер промажет – юрист оформит судебное преследование жертвы киллера…

Обвинения Запада в адрес В.Путина – точная калька с обвинений Милошевичу или Биляне Плавшич: инкриминируется исполнение своих должностных обязанностей. Не отошёл в сторону, «вежливо» пропуская убийц, а встал на пути. По нормам современного КРИВОСУДИЯ – «преступник»…

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Кроме юридической платформы подготовлена информационная, а главное – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ платформа для массового убийства народов. Дело в том, что каменные города-мегаполисы являются идеальной ловушкой для экономического геноцида.

Много страшного пишут о голоде в деревнях, но ведь там вокруг сельчанина есть какие-то первичные ресурсы: рыба в реке, птица в небе, гриб в лесу, боровая дичь… А у горожанина, случись чего – нет даже травы и коры, чтобы их глодать! Это ловушка, в которой вы все (мы все) сидите, и которую агентуре Запада осталось только захлопнуть, чтобы всех выморить…

Мне, как человеку с экономическим образованием и степенями это особенно видно, и приводит в меня в ужас невыразимой лёгкостью массового «забоя» приговорённых масс.

Допустим, у вас нет экономического диплома, но ведь и вы, даже с простым школьным образованием – обязаны видеть: снабжение города есть сложнейший процесс, в котором простая отмена государственного планирования чревата геноцидом немыслимых для истории масштабов!

=> В город не просто завозят еду – требуется ежедневно подвозить огромные тонны еды.

=> В город не просто ввозят топливо для котельных – требуется ежедневно ввозить огромные тонны поплива для котельных.

А если просто один раз не подвезут? Забудут, а точнее – «посчитают экономически неэффективным»? Посчитают, что вы не в состоянии заплатить за еду и тепло, притом, что деньги печатают и раздают вам они же?!

Но подвоз, при всей сложности, а главное – ежедневной обязательности – не единственная петля для горожанина. Допустим, всё нужное привезли и складировали. Город решили морить не целиком, а частями.

Вам что с того, что оно лежит? Если вам не обеспечили достаточно-оплачиваемойзанятости, то и еда, и тепло, и все прочие блага – всё равно не для вас!

Можно умереть от голода (при Е.Гайдаре многие так и умирали[6]) буквально на пороге битком набитого продуктового склада…

Если у сельчанина нет урожая – он пойдёт рыбачить, собирать грибы, шишки, лебеду или ещё что-нибудь в «сельской местности». А что пойдёт собирать горожанин, у которого нет и не предвидится достаточно-оплачиваемой занятости?

А ведь сделать человека ненужным, и, следовательно, неоплачиваемым – вопрос, находящийся в компетенции властей. Если власти прозападные, а Запад решил «окончательно решить русский вопрос» – то долго ли?!

Товарищи дорогие, ну я же не просто так балабоню! Я опираюсь на примеры, которые и вам должны быть очевидны, потому что они ведь и у вас перед глазами ТОЖЕ!

Неисчислимые толпы молодых, «породистых» девушек с Украины наполнили все бордели мира – это они сами с собой так управились? Не разумнее ли думать, что кто-то другой с ними так управился?

Неужели все они, как одна – мечтали о положении рабынь и быстрой смерти?



Или же правда в другом (и она очевидна): в их мёртвых городах их семьям не осталось никакой возможности выжить, и они бегут, куда угодно, как угодно – как бегут (и не только крысы) с тонущих кораблей…



Посмотрите в глаза миллионов плиточников и каменщиков из Таджикистана, Молдавии (попадаются там и мои армяне): они что, мечтали всю жизнь убегать от полиции и быть людьми второго сорта? Жить на чужбине в холоде и нищете, в вагончиках-времянках?

Или же всё проще: в их городах не осталось никакой возможности выжить, и они побежали – в надежде отыскать спасение в бегстве?

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Итак, вы все (мы с вами) в каменном мешке. И осталось только закрыть крышку этого мешка, чтобы мы все, как мыши в бочке, задохнулись. А закрыть крышку – просто прервать снабжение.

Сказать: «этот город не нужен» – и удушить город целиком, со всеми его жителями. Или сказать «этот человек не нужен» – и удушить тихо, без следов насилия на трупе, отдельно взятого человека.

Буквально на днях мэр Москвы Собянин ударил по Путину чудовищным в своё либерал-фашизме заявлении:



«26 ноября 2017 г., выступая на Общероссийском гражданском форуме, Мэр Столицы Российской Федерации – города Москвы Собянин заявил: "У нас в сельской местности проживает сегодня лишних для экономики 15 млн человек». И предложил закрывать лишние, бесполезные «для экономики» (их вонючей и бездарной либеральной экономики, из которой постоянно люди выпадают) городки и посёлки…



А в своём интервью для прессы А. Кудрин прямо сказал: «без повышения пенсионного возраста, государство окажется перед выбором: либо пенсии, либо инвестиции в развитие». А за неделю до того Кудрин заявил, что на самом деле в России (в их России!) нет денег на выплату пенсий даже в том объеме, в котором выплаты осуществляют сегодня. По мнению экс-министра, деньги, которые государство вынуждено вливать в Пенсионный фонд, должны были быть потрачены на развитие, а не на пенсии[7].

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Нет сомнения, что мы наблюдаем геноцидный консенсус, который сложился между Западом, «окончательно решающим русский вопрос» и российскими либеральными экономистами, от Гайдара до Собянина и Кудрина.

В сущности, механизм геноцида очень прост (а он и не должен быть сложным, а то в деталях заклинит).

Люди, питающиеся из-за рубежа, и чающие туда удрать – решают, что ваш труд не нужен экономике. А раз вы не нужны – то и снабжение тоже не нужно.

Кто сможет – выплывет (как юные украинки из шахтёрских городков в борделях Европы), а остальные «тихо угаснут» – и вопрос с «неэффективыми» будет решён. Навсегда.

С 1991 года власть в РФ сняла с себя обязанность обеспечивать выживание населения. Исчезли инструменты спасения городов – Госплан и законодательное запрещёние безработицы. Людей стали делить на «нужных» и «ненужных». А свою тупую и бездарную неспособность занять «ненужных», обеспечить им полезное участие в общем деле – вывернули смертным приговором для жертв собственного непрофессионализма, халатности, чаще же – просто вредительства.

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Для того, чтобы народ выживал на земле – нужно участвовать в жестокой и тяжёлой, постоянно идущей борьбе. Но наши люди, в СССР и сегодня в РФ, в основной массе не понимают этой борьбы. Они не хотят её последовательно вести, а часто уже и не могут, поскольку их мышление вошло в состояние расслабленности, овечьего непонимания железных законов жизни.

Люди под завязку набиты каловыми массами слабоумного пацифизма, мелочного хомячьего эгоизма, стокгольмских синдромов. Люди настроены «договариваться», не понимая, что с бессильными не договариваются. Люди настроены торговаться, не понимая, что с бессильными не торгуются. У бессильных просто берут, что нужно забрать, не внося платы – ибо не опасаются «пропорционального возмездия».

Люди склонны верить в «цивилизованность» верхушки западных стран, забыв, что самые великие зверства в истории совершали именно западные страны. Люди по детски верят в свою личную ценность для окружающих, не могут принять «статус селёдки», при котором их личность никому не важна, их даже не казнят публично, а так: задавят и не заметят.

А ещё – слишком глубоко зашло растление народов, слишком многие пытаются решить свои личные проблемы ценой предательства своей общности. Не понимая, что предатель без предаваемого – никому не нужен и всем противен.



А потому в своём деле предатель несёт себе свою смерть. Им брезгуют даже те, кто вынужден пользоваться его услугами.

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А между тем мы вовсе не на райском курортном атолле. Мы в глазе урагана, в эпицентре «идеального шторма». Современные истребители народов вооружены такой техникой и такими философскими основаниями[8] – каких не было даже у самых страшных их предшественников.

А потому бесполезно скулить – или торговаться – с наползающей с Запада свиным бандеровским рылом кабана-людоеда смертью.

Нужно быть готовыми к военному, а главным образом, экономическому отражению агрессии. То есть противопоставить их утверждениям о нашей «ненужности» такое экономическое планирование, которое бы не только называло, но и реально делало каждого человека нужным экономике. Как в старой советской песне: «за столом никто у нас не лишний»…

Это утверждение – главное, что подорвала инфернальная «перестройка», делившая, и продолжающая делить людей на воров и обокраденных…