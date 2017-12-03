Адова армия
В воздухе трупной прелью разлит запах предательства. Запах национальной измены.
Как спасти людей нашей большой общей многонациональной страны – если у подавляющего их числа утрачен базовый инстинкт самосохранения?
Если они много лет грубо попирают самые основные правила, по которым ставится жизнь, самые очевидные пункты «техники безопасности», с которой нужно бы начинать обучение детишек в 1-м классе…
Диверсанты проникли в важнейшие центры принятия решений, и вся конструкция нашего выживания висит на тончайшей ниточке сделанного хозяином Кремля личного выбора…
Начинаешь говорить об этом с людьми, и не только с зомби Навального, но даже и с приличными людьми – и натыкаешься на какое-то тягучее слабоумие, какую-то овечью беспомощность мысли.
Люди наивно думают, что если они не хотят войны, то её и не будет. Да кто вас спрашивает?! Когда это война входила в дом, интересуясь мнением его жильцов?!
Люди на пределе инфантильной наивности думают, что если они никому ничего плохого не сделали – то и им никто ничего плохого делать не станет…
А вы задумывались – что плохого сделала рыбакам селёдка, которую вываливают на палубу, считая не по головам, а тоннами? За что рыбаки так обходятся с сельдью? И понимаете ли вы, что для агрессивного, рыночного, сбрасывающего фиговый листок социальности Запада – вы – сельдь?
И никто не будет вас считать по головам, считать за личность и индивидуальность. Вас измерят, как рыбу на консервы, тоннами и кубометрами, руководствуясь даже не ненавистью, а одной лишь «экономической целесообразностью»…
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Украинский фашизм ползёт на острие западного кинжала: с болью прочитал, что им недавно захвачены села Гладосово и Травневое – и теперь их жители, ранее избавленные от ужасов нацистской оккупации, теперь обоняют в полной мере её зловонное звериное дыхание примитивного хищника…
Не одни лишь победы должны нас сплачивать. Ещё крепче обязаны мы сплотится в горечи поражений.
Помнить, как ежевечернюю молитву, что с нами не шутят, нам не «варианты развития» предлагают, а несут холодную и очевидную гибель.
Как не вспомнить слова старой песни:
А на затвор легла роса,
И грезится веселый май,
И хочется закрыть глаза,
Но ты глаза не закрывай.
"Не закрывай! – кричат грачи, -
Там сквозь березовый конвой
Ползет лавина саранчи
На город за твоей спиной!"
Ползёт на восток украинская армия… И вместе с ней ползёт смерть…
Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это не только следствие преступной идеологии, созданной с ЕДИНСТВЕННОЙ целью уничтожить русский народ (а после и собственных носителей). Всё это дело рук патологического украинизма, который во всей «красе» своего дегенеративного садизма принимается и поощряется Западом…
Уникальность этой чудовищной армии (ВСУ) в том, что в случае её успеха она принесёт смерть не только побеждённым, но и самим победителям. Это та ловушка для славян, в которой победа одной из сторон (ясно какой) – уничтожает обе стороны.
То, что фашизм несёт смерть русским – мы уже «привыкли». Но то, что украинский фашизм несёт смерть заодно и всем украинцам – это что-то новое. Давайте это подробно это рассмотрим, чтобы понять – в чём жало погибели для всех народов, подвергаемых ныне общему геноциду?
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Как ни странно, но дед одного из активнейших деятелей пост-советского геноцида отразил внука, как предчувствие: в образе сказочного «Мальчиша-Плохиша».
Феномен «Мальчиша-Плохиша» состоит в том, что при всей своей ненависти к "СВОИМ" – он в то же время намертво к ним ПРИВЯЗАН. То есть: бочку варенья и корзину печенья ему ведь дают не просто так, а за помощь в борьбе с его соплеменниками.
Плохиш нужен не сам по себе, а только как предатель и диверсант. Когда станет некого предавать – то и Плохиш перестанет быть нужен. И тогда от него, «чужого», постараются избавиться[1]. Отсюда и хорошо известные планы уничтожения «этнических отбросов» после победы: они вредный и опасный элемент[2].
А что будет, когда у Плохиша бочка и корзина ЗАКОНЧИЛИСЬ? Ему новые выделят? А за что ему НОВЫЕ-то выделять? Он совершил предательство и получил за это оплату.
Для получения новой оплаты нужно совершить новое предательство. Поэтому Плохиш завязан намертво на существовании тех, кого он помогает уничтожать.
Ко всем иудам нашего времени это относится в самом прямом и грубом смысле.
Например, европейцы, которые по сути своей – очень большие жмоты – с большим скрипом кормили Прибалтику[3]. Просто покрывали в виде прямых переводов до 80% расходов!
Не знаю, что думали об этом сами прибалтийские племена – наверное, полагали, что это от большой любви такая неслыханная щедрость. Но ведь и ежу понятно, что эти транши, «пенсии русофобам» – существуют и имеют смысл только пока есть Россия и русский народ!
То есть – если русский вопрос будет окончательно решён – то и этих обалдуев "лишат пенсий за русофобию". И уже снимают – потому что устали от них, даже и без окончательного решения русского вопроса… Тем более это касается ещё более презираемых иуд славянского происхождения, которых вообще и не ставили на кошт.
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Феномен «Плохиша» в том, что человек верит в своё будущее, но не верит в будущее своей общности.
На своём обществе «Плохиш» поставил крест, принял свою страну и нацию, как однозначно обречённую. Следовательно, он всегда лишь готовит лично-себе мост к бегству[4].
Страшно попасть в руки и под власть к тем, кто видит своё будущее в буквальном смысле слова через твой труп. Кто своё будущее благополучие связывает с твоим истреблением. Кто конвертирует мёрзлые тонны мертвечины своих земляков в бочки варенья и корзины печенья у «буржуинов»…
Но положа руку на сердце, имейте смелость хотя бы самим себе, внутренне, признаться, что такова вся пост-советская «елита».
Да, на Украине в большей степени, в РФ в меньшей (более умеренный вариант), но в общем и целом эта Богом проклятая «елита» САМОИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ НАЦПРЕДАТЕЛЬСТВО.
Знаете, как они называют Путина? Шендерович, Белковский, Быков в разных текстах, может, даже и не сговариваясь, назвали его «Юлианом Отступником». Если кто забыл историю – Ю.Отступник был императором, отказавшимся от веры своей семьи и своего окружения. То есть вся эта шобла в 15 республиках исповедовала нацпредательство, жрала варенье и печенье, оплаченное трупами соплеменников… И вдруг нашёлся один, к тому же император – который на тебе! Отступился от общей веры!
Шендерович, Белковский, Быков и прочие каннибалы, открыто провозгласившие лозунг «доразвалить недоразваленное» надеются, что эпизод с императором-отступником будет лишь кратким зигзагом, как это было с Юлианом. Ну да, геноцид народов Евразии приторможен – но ведь не отменён! Машина просто выключена (да и то не совсем) – её включить дело пяти минут.
Мы имеем дело с целым классом, целым правящим сословием «Плохишей», у которых нашёлся собственный «Плохиш» – предавший их, как они предали свои народы.
И целый правящий аппарат негодует, точит крысиные клыки, жаждет «отмены санкций» – то есть возобновление поставок им бочек варенья и корзин печенья, оплачиваемых истреблением нации и разрушением государства…
Оттого так пахнет изменой в современном воздухе, оттого фашисты не из-под Харькова бегут, а наползают на сёла Гладосово и Травневое, берут новых заложников из числа мирного населения.
И несут свой кровавый, садистский, а главное – бессмысленный и бесперспективный режим. Режим, ведущий их самих (а не только их жертв) прямиком в могилу.
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Недавний «приговор» гаагского судилища Ратко Младичу ещё раз доказывает то, что очевидно со времён Каддафи, Милошевича, Караджича, Плавшич и др.: на Западе окончательно сложилось КРИВОСУДИЕ, полностью поменявшее местами преступников и жертв.
В частности, как показывают расправы над сербами (и одним хорватом[5], осмелившимся карать бошняков – за убийства сербов его бы не осудили) юридическая практика заточена признавать преступлением не убийство, а сопротивление убийце.
То есть феномен гаагского судилища в том, что он преследует генералов и гражданских чиновников за выполнение их прямых служебных обязанностей, за то, что не давали тихо и без сопротивления убить себя и свои народы.
Или тебя зарежет засланный НАТО наёмник – или же (если отобьёшься) – тебя засудят в Гааге. Умри или сядь – согласитесь, небогатый выбор…
То есть в мире, управляемом США, уже подготовлена юридическая платформа для сопровождения, а после – стирания из памяти человечества – тотального геноцида народов Евразии. Юристы подстраховывают киллеров, получая с ними деньги из одних рук: если киллер промажет – юрист оформит судебное преследование жертвы киллера…
Обвинения Запада в адрес В.Путина – точная калька с обвинений Милошевичу или Биляне Плавшич: инкриминируется исполнение своих должностных обязанностей. Не отошёл в сторону, «вежливо» пропуская убийц, а встал на пути. По нормам современного КРИВОСУДИЯ – «преступник»…
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Кроме юридической платформы подготовлена информационная, а главное – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ платформа для массового убийства народов. Дело в том, что каменные города-мегаполисы являются идеальной ловушкой для экономического геноцида.
Много страшного пишут о голоде в деревнях, но ведь там вокруг сельчанина есть какие-то первичные ресурсы: рыба в реке, птица в небе, гриб в лесу, боровая дичь… А у горожанина, случись чего – нет даже травы и коры, чтобы их глодать! Это ловушка, в которой вы все (мы все) сидите, и которую агентуре Запада осталось только захлопнуть, чтобы всех выморить…
Мне, как человеку с экономическим образованием и степенями это особенно видно, и приводит в меня в ужас невыразимой лёгкостью массового «забоя» приговорённых масс.
Допустим, у вас нет экономического диплома, но ведь и вы, даже с простым школьным образованием – обязаны видеть: снабжение города есть сложнейший процесс, в котором простая отмена государственного планирования чревата геноцидом немыслимых для истории масштабов!
=> В город не просто завозят еду – требуется ежедневно подвозить огромные тонны еды.
=> В город не просто ввозят топливо для котельных – требуется ежедневно ввозить огромные тонны поплива для котельных.
А если просто один раз не подвезут? Забудут, а точнее – «посчитают экономически неэффективным»? Посчитают, что вы не в состоянии заплатить за еду и тепло, притом, что деньги печатают и раздают вам они же?!
Но подвоз, при всей сложности, а главное – ежедневной обязательности – не единственная петля для горожанина. Допустим, всё нужное привезли и складировали. Город решили морить не целиком, а частями.
Вам что с того, что оно лежит? Если вам не обеспечили достаточно-оплачиваемойзанятости, то и еда, и тепло, и все прочие блага – всё равно не для вас!
Можно умереть от голода (при Е.Гайдаре многие так и умирали[6]) буквально на пороге битком набитого продуктового склада…
Если у сельчанина нет урожая – он пойдёт рыбачить, собирать грибы, шишки, лебеду или ещё что-нибудь в «сельской местности». А что пойдёт собирать горожанин, у которого нет и не предвидится достаточно-оплачиваемой занятости?
А ведь сделать человека ненужным, и, следовательно, неоплачиваемым – вопрос, находящийся в компетенции властей. Если власти прозападные, а Запад решил «окончательно решить русский вопрос» – то долго ли?!
Товарищи дорогие, ну я же не просто так балабоню! Я опираюсь на примеры, которые и вам должны быть очевидны, потому что они ведь и у вас перед глазами ТОЖЕ!
Неисчислимые толпы молодых, «породистых» девушек с Украины наполнили все бордели мира – это они сами с собой так управились? Не разумнее ли думать, что кто-то другой с ними так управился?
Неужели все они, как одна – мечтали о положении рабынь и быстрой смерти?
Или же правда в другом (и она очевидна): в их мёртвых городах их семьям не осталось никакой возможности выжить, и они бегут, куда угодно, как угодно – как бегут (и не только крысы) с тонущих кораблей…
Посмотрите в глаза миллионов плиточников и каменщиков из Таджикистана, Молдавии (попадаются там и мои армяне): они что, мечтали всю жизнь убегать от полиции и быть людьми второго сорта? Жить на чужбине в холоде и нищете, в вагончиках-времянках?
Или же всё проще: в их городах не осталось никакой возможности выжить, и они побежали – в надежде отыскать спасение в бегстве?
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Итак, вы все (мы с вами) в каменном мешке. И осталось только закрыть крышку этого мешка, чтобы мы все, как мыши в бочке, задохнулись. А закрыть крышку – просто прервать снабжение.
Сказать: «этот город не нужен» – и удушить город целиком, со всеми его жителями. Или сказать «этот человек не нужен» – и удушить тихо, без следов насилия на трупе, отдельно взятого человека.
Буквально на днях мэр Москвы Собянин ударил по Путину чудовищным в своё либерал-фашизме заявлении:
«26 ноября 2017 г., выступая на Общероссийском гражданском форуме, Мэр Столицы Российской Федерации – города Москвы Собянин заявил: "У нас в сельской местности проживает сегодня лишних для экономики 15 млн человек». И предложил закрывать лишние, бесполезные «для экономики» (их вонючей и бездарной либеральной экономики, из которой постоянно люди выпадают) городки и посёлки…
А в своём интервью для прессы А. Кудрин прямо сказал: «без повышения пенсионного возраста, государство окажется перед выбором: либо пенсии, либо инвестиции в развитие». А за неделю до того Кудрин заявил, что на самом деле в России (в их России!) нет денег на выплату пенсий даже в том объеме, в котором выплаты осуществляют сегодня. По мнению экс-министра, деньги, которые государство вынуждено вливать в Пенсионный фонд, должны были быть потрачены на развитие, а не на пенсии[7].
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Нет сомнения, что мы наблюдаем геноцидный консенсус, который сложился между Западом, «окончательно решающим русский вопрос» и российскими либеральными экономистами, от Гайдара до Собянина и Кудрина.
В сущности, механизм геноцида очень прост (а он и не должен быть сложным, а то в деталях заклинит).
Люди, питающиеся из-за рубежа, и чающие туда удрать – решают, что ваш труд не нужен экономике. А раз вы не нужны – то и снабжение тоже не нужно.
Кто сможет – выплывет (как юные украинки из шахтёрских городков в борделях Европы), а остальные «тихо угаснут» – и вопрос с «неэффективыми» будет решён. Навсегда.
С 1991 года власть в РФ сняла с себя обязанность обеспечивать выживание населения. Исчезли инструменты спасения городов – Госплан и законодательное запрещёние безработицы. Людей стали делить на «нужных» и «ненужных». А свою тупую и бездарную неспособность занять «ненужных», обеспечить им полезное участие в общем деле – вывернули смертным приговором для жертв собственного непрофессионализма, халатности, чаще же – просто вредительства.
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Для того, чтобы народ выживал на земле – нужно участвовать в жестокой и тяжёлой, постоянно идущей борьбе. Но наши люди, в СССР и сегодня в РФ, в основной массе не понимают этой борьбы. Они не хотят её последовательно вести, а часто уже и не могут, поскольку их мышление вошло в состояние расслабленности, овечьего непонимания железных законов жизни.
Люди под завязку набиты каловыми массами слабоумного пацифизма, мелочного хомячьего эгоизма, стокгольмских синдромов. Люди настроены «договариваться», не понимая, что с бессильными не договариваются. Люди настроены торговаться, не понимая, что с бессильными не торгуются. У бессильных просто берут, что нужно забрать, не внося платы – ибо не опасаются «пропорционального возмездия».
Люди склонны верить в «цивилизованность» верхушки западных стран, забыв, что самые великие зверства в истории совершали именно западные страны. Люди по детски верят в свою личную ценность для окружающих, не могут принять «статус селёдки», при котором их личность никому не важна, их даже не казнят публично, а так: задавят и не заметят.
А ещё – слишком глубоко зашло растление народов, слишком многие пытаются решить свои личные проблемы ценой предательства своей общности. Не понимая, что предатель без предаваемого – никому не нужен и всем противен.
А потому в своём деле предатель несёт себе свою смерть. Им брезгуют даже те, кто вынужден пользоваться его услугами.
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А между тем мы вовсе не на райском курортном атолле. Мы в глазе урагана, в эпицентре «идеального шторма». Современные истребители народов вооружены такой техникой и такими философскими основаниями[8] – каких не было даже у самых страшных их предшественников.
А потому бесполезно скулить – или торговаться – с наползающей с Запада свиным бандеровским рылом кабана-людоеда смертью.
Нужно быть готовыми к военному, а главным образом, экономическому отражению агрессии. То есть противопоставить их утверждениям о нашей «ненужности» такое экономическое планирование, которое бы не только называло, но и реально делало каждого человека нужным экономике. Как в старой советской песне: «за столом никто у нас не лишний»…
Это утверждение – главное, что подорвала инфернальная «перестройка», делившая, и продолжающая делить людей на воров и обокраденных…
[1] Когда гитлеровцы обсуждали будущую (после победы) судьбу власовцев и бандеровцев, то лейтмотивом, повторяющимся во многих мемуарах была фраза типа: «эти люди предали свою страну – неужели вы думаете, что они сохранят верность чужой?». Или инвариант: «они не захотели воевать за свой народ – неужели они будут воевать за наш?».
[2] Только одна цитата на этот счёт: «Украинцы – это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау (жену, прим.). Они идеальные бойцы против Красной Армии. Но после, подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары». Михаэль Виттман, гаупштурмфюрер СС.
[3] Европе надоело кормить Прибалтику: «Странам Балтии в скором времени придется переходить на режим экономии. Брюссель в ближайшее время планирует сократить размер финансовой поддержки этих стран. К примеру, к 2021 году Эстония будет получать от ЕС на 40% средств чем сейчас.
Причиной тому отчасти является выход из состава Евросоюза Великобритании, которая являлась одним из главных доноров, подпитывающих экономики стран Восточной Европы. В Эстонии поддержка ЕС (прямое финансирование из из Брюсселя) достигало 80% .
За счёт траншей кормились сельхозпроизводители. Без поддержки ЕС целесообразность «существования» сельского хозяйства в Прибалтике может просто-напросто отпасть из-за экономической нецелесообразности и закрытости такого рынка, как Россия. Приходят суровые времена расплаты за «врождённый антисоветизм»: придётся поднять ставку по ряду налогов, повысить их собираемость, урезать расходы в бюджете…
[4] Вывозят активы и семьи не министры и олигархи убиваемых стран. Недавно потряс Украину скандал с „Учительницей года-2016“. Она носила вышиванку, учила «любить Украину», требовала умирать за Украину, принимала награду из рук президента – но САМА (посылая детей умирать за мёртвую украинность) – при первой же возможности сбежала в Лондон сиделкой за 86-летним дедушкой в Лондоне.
Британцы довольны — такую прислугу с великолепным знанием английского языка и высоким культурным уровнем еще поискать надо. То есть всё, что делала Виолетта Македон – делалось чтобы помочь ей сбежать из умирающего «Дикого поля» украинщины.
[5] СМИ сообщили о гибели хорватского генерала Слободана Пральяка, заявившего, что он принял яд в ходе суда в Гааге. Пральяка осудили не за ликвидацию целого народа в Сербской Краине, а только лишь за какие-то эксцессы в отношении боснийских мусульман.
[6] Из воспоминаний Ю.Лужкова: «…За столом сидел Егор Гайдар. Шло обсуждение социальных вопросов по строительству школ, по пенсиям, к тому времени почти обнуленным, по сбережениям граждан, тоже превратившимся в пыль… в Зеленограде наша медицина зафиксировала 36 смертей из-за голода.
На это Гайдар ответил просто: …уход из жизни людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, — дело естественное. Тогда его спросили: Егор Тимурович, а если среди этих людей окажутся ваши родители? Гайдар усмехнулся и сказал, что на дурацкие вопросы не намерен отвечать».
[7] https://regnum.ru/news/2349646.html
[8] «Иконой» дехристианизации Европы справедливо считают английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820–1903), создателя социал-дарвинизма. Там открыто было провозглашено на основании учения Дарвина, этого нового «пятикнижия» для Европы, что природный естественный отбор, осуществляемый в природном мире и строго тождественный праву на выигрыш, которым наделено всё, способное пожрать проигравших, распространяется и на социальную сферу.
То есть мы с вами моральны постольку, поскольку сильны, и наша моральность тем выше, чем большее число более слабых нежели мы человеческих особей нам удастся пожрать.
Немецкий естествоиспытатель и философ (а так же жулик, исключённый за подлоги и афёры из академиков) Эрнст Генрих Геккель (1834–1919), учил Европу, что «мы просто морально — и именно морально, в этом вся суть — обязаны пожрать слабого. Мы просто не имеем права не пожрать слабого, если он находится в достаточной к нам близости (работает вместе с нами, реализует вместе с нами какой-то проект и уж тем более хоть в какой-то мере находится у нас на пути)».
В.Л. Авагян
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Источник: ss69100.livejournal.com
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В.Л. Авагян как всегда точен и проницателен. Но хочу кое что добавить и я. Вот некоторые предполагают, что после того как закончится российская нефть и газ, будут осуществлены новые разработки по получению энергии из окружающей среды(генератор Капанадзе). Но мало кто знает, что те ученые, которые активно и успешно занимались альтернативными источниками энергии (как примеру атомной или еще какой другой), либо были куплены(и прекратили свои исследования и разработки в тех областях), либо уничтожены, либо сведены с ума, либо находятся под жестким контролем. И если вдруг каким либо образом, все-таки такие изобретения появлялись, то их сразу же выкупали, без права на их производство. Так вот, когда закончится газ, достаточно не дать населению, энергию для отопления жилья. И не надо будет физически уничтожать население, пытаясь довести его численность до 500млн. Достаточно, не производить устройства альтернативной энергии или просто контролировать их производство. Население само сократится, просто замерзнет. И не надо будет ни каких затрат на его ликвидацию. Сами виноваты, не надо было продавать газ и нефть, а полученные деньги проедать и пропивать.
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Наша страна на многонациональна, а мононациональна. По меркам ООН, чтобы быть многонациональной, численность коренного населения должна составлять 66,6%. Не нужно саркастически относиться к украинцам. И у них, и у нас враг один и тот же – жиды в руководстве странами – это они заинтересованы в сокращении численности гоев. Не стоит славян пугать отключением энергий. Знаем – плавали. Выживали и во время ледников, и во время разных войн…
А война идёт давно. Не такая, как Вторая мировая, но, тем не менее, война. Эта война, по крайней мере, пока на 80% – информационная, на 15% – экономическая, и на 5% – кинетическая. Но по своему политическому значению эта война для потерпевшего поражение будет не менее драматичной, чем был исход Второй мировой войны для Германии. Страна, которая потерпит поражение, не выживет, по крайней мере, в её нынешней форме: либо Россия вновь станет колонией США, либо Англо-сионистская Империя рухнет… И чем быстрее мы освободимся от пархатых, тем быстрее нанесём поражение нагло-саксонскому миру…
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У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь Вы получите войну.