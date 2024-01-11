Комментарий редакции

Запад ПРОСЧИТАЛСЯ. Нефтегазовая игла Кремля СТАЛА ЕЩЁ ОСТРЕЕ. Алексей Пилько @filipovskiy13 и Борис Марцинкевич. Зависимость экономик стран Европы от России больше, чем наша от них/ У Запада «проблем выше крыши», однако РФ не радуется этим проблемам, «не зубоскалит», но замечает, что с трудностями столкнулись даже ведущие экономики Европы.

Ключевые тезисы беседы:

1. Экономика Китая менее энергоемкая по сравнению с экономикой США из-за иной структуры транспортных перевозок – в Китае развит речной транспорт, а также скоростные железные дороги.

2. После нефтяного кризиса 1973 года страны по-разному решали проблему зависимости от нефти – США создавали стратегические резервы, Франция активно развивала атомную энергетику, в Европу пошли поставки советской нефти.

3. С 1979 года цены на нефть пошли вниз из-за решения Саудовской Аравии увеличить добычу и отказаться регулировать цены в рамках ОПЕК.

4. В России с 1998 года нефтяной отраслью управляет Минфин, а не Минэнерго – доходы от продажи нефти идут на финансирование бюджета. Налоги составляют львиную долю в цене топлива.

5. Решения Минфина приводят к росту цен на топливо внутри России и снижению конкурентоспособности (запрет на экспорт нефтепродуктов).

Вывод: в беседе обсуждается влияние глобального рынка нефти на экономику разных стран, отмечается, что в России налоговая политика в сфере нефти приводит к росту цен на топливо, несмотря на конъюнктуру мирового рынка.