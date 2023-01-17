После новогодних праздников информационные агентства дружно подхватили информацию, выданную агентством Blumberg о том, что наша нефть марки Urals торгуется по заниженной цене $38 за бочку. Сенсационную новость поспешили связать с запретом Путина на продажу нефти странам, установившим потолок цен на черное золото и снабдить комментариями, что, мол, так Запад проучил Россию и теперь-то уж точно экономика «воюющего государства» скатится в пропасть.

Всё больше аналитиков признают, что падение цен на нефть – явление временное. Ещё совсем недавно, в октябре они росли рекордными темпами. Вот и теперь представители ведущих банков с Уолл-стрит ожидают, что уже в ближайшее время цена «черного золота» доберётся до 100 долларов за баррель и выше, что может «снова поставить под удар слабую мировую экономику».

Широко растиражированная информация Blumberg о резком падении цен на нашу нефть – очередной информационный вброс. Далёкий от реальной действительности, он призван лишь вызвать волну недовольства.

Стоит уточнить, что партию нефти из Сургута действительно продали по заниженной цене, но не по $38 за баррель, а ещё дешевле – по $37,8 через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. И ничего в этом удивительного нет, потому что сибирская нефть после того, как её извлекут из недр, всегда стоит недорого. Но в первоначальном виде она нигде за рубежом не торгуется. Прежде, чем отправить добытую нефть на экспорт, её очищают от смол и парафинов, потом перегоняют в Башкирию и там смешивают с высокосернистой нефтью Urals. К первоначальной цене, «точке отбора», «прилипает» стоимость услуг владельцев НПЗ и трубопроводов, по которым добытый продукт доставляют к порту отгрузки в Ленинградской области.

Так что все эти охи и вздохи о том, что «Роснефть» вот-вот пойдёт ко дну, бюджет рухнет, а российское черное золото уже заменила казахская нефть, не стоят и выеденного яйца.

Казахстан действительно задействовал в поставках своей «лёгкой» нефти в Европу нашу трубопроводную систему, но вопреки утверждениям некоторых забугорных аналитиков это никак не бьёт по нашим интересам. Европейские переработчики не очень-то рады азиатскому подарку, потому что их НПЗ ориентированы именно на наш, «тяжёлый» сорт нефти, а нарастить необходимый объём поставок наиболее подходящих нефтепродуктов из других стран за короткий срок невозможно. Так что Европа не сможет отказаться от нашего сорта Urals ни в этом году, ни в следующем и будет искать обходные пути, чтобы её приобрести. Впрочем, «Роснефть» сегодня больше заинтересована поставлять нефть не в Европу, а в Китай, который сегодня является гораздо более выгодным потребителем, чем все европейские страны вместе взятые. В Поднебесную перетекает более 10 млн тонн нашей нефти. Причём весьма значительная часть этих поставок идёт через трубопроводную систему Казахстана. Но об этой тонкости аналитики почему-то не говорят, выкладывая в соцсеть лишь отдельные, несвязанные друг с другом данные.

Вслед за информацией Blumberg в сети Интернет появились расчёты финского центра исследования энергетики CREA. Из-за частичного эмбарго на российскую нефть от ЕС и ценового потолка на уровне 60 долларов за баррель финские аналитики насчитали России потерь на 172 млн долларов (в пересчете на рубли – 12 млрд) в день. А в феврале после вступления в силу эмбарго на нефтепродукты мы должны терять уже 301 млн долларов или 21 млрд рублей в день.

То, что санкции ударят по нашей экономике, ни у кого сомнений не вызывает. Признает это и наш Минфин, но рассчитанные им потери намного меньше цифр, приведённых финскими аналитиками. За весь январь мы можем недополучить нефтяных доходов всего на 54,5 млрд рублей, что в разы меньше того, что нам пророчат.

По данным Минфина России, экспортная цена российской нефти Urals в декабре составила 50,47 доллара за баррель, то есть на 20 долларов ниже расчетной цены, заложенной в бюджет.

Да, российский бюджет всё ещё сильно зависит от объёмов добычи нефти и котировок на мировом рынке (из доходов в 26,13 трлн рублей, запланированных в 2023 году, почти 9 трлн рублей приходятся на нефтегазовый сектор). Но на Urals, цены на которую сегодня бурно обсуждают в СМИ, свет клином не сошёлся. Это не единственный экспортный сорт российской нефти. За баррель (ведёрко) нашей нефти ESPO дают более 68 долларов. Ещё большим спросом пользуется марка Sokol, её цена превышает 70 долларов. Китай с удовольствием начал покупать у России арктические сорта нефти «Варандей», «Новый порт» и Arco – редкий высокозернистой и плотной разновидности сырья. Так что даже в нынешних условиях средняя экспортная цена отечественной нефти намного выше котировок Urals и вполне приемлема для бюджета. После новых ограничений российские поставки в Азию постепенно переключаются на эти сорта, а на них не влияют различные санкции и ценовые потолки.

Всё больше аналитиков склоняются к тому, что совсем скоро дешёвой нефти вообще не будет. В нашу пользу сложились отношения с ОПЕК+, картель не планирует наращивать добычу. А США, которые грозились решить нефтяные проблемы Европы все и сразу, сами начинают испытывать трудности. Стараясь сбить цены на бензин, Байден израсходовал большую часть национального стратегического резерва и теперь стране нужно чем-то его восполнять. Снежные бури, обрушившиеся на США, сказались на работе газо- и нефтепромысла, а потребление энергоресурсов в связи с морозами возросло. Добывать сланцевую нефть оказалось намного дороже, чем ожидалось: многие компании обанкротились, а инвестиции в нефтедобычу резко сократились.

Да, в ответ на введённые санкции Россия может сократить производство, прекратить экспорт сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы выждать удобный момент, когда цены вновь вырастут. Но делать этого, скорее всего, не придётся. Более высокий спрос на энергоресурсы открывается уже сегодня, после того, как экономика Китая, нашего близкого партнёра начинает выходить из почти трёхлетнего локдауна. Так что, по мнению аналитиков, во время переходного периода, пока цены не стабилизируются, Россия будет не сворачивать добычу, а стараться сохранить экспорт на необходимом уровне, включая создание новых сортов нефти, работу с посредниками, продажу с транспортировкой за счет покупателя.

К этому стоит добавить, что вместе с азиатскими партнерами Россия активно работает над созданием альтернативной системы перевозок и страхования, которая не будет зависеть от Запада и его санкций.

Существует немало обходных путей, по которым российская нефть попадает на рынки как дружественных, так и недружественных стран. Её могут перевозить «серыми танкерами» (их насчитывается тысяча единиц), которые не указывают ни пункт погрузки, ни порт разгрузки. Они отключают транспондеры и Минфин США не может отследить масштабы скрытой от них торговли энергоресурсами. Наша нефть может поступать в третьи страны и торговаться по приемлемой цене. Не от того ли экспорт нефти из Малайзии, на которую нет никаких потолков и санкций, вдвое выше уровня добычи? И торгуется она по ценам, вполне сопоставимым с мировыми. Смешиваясь с нефтью других стран, российская нефть и в нынешних условиях находит дорогу к потребителю.

Не стоит бояться и того, что с 5 февраля вступает европейское эмбарго на наши нефтепродукты, а вместе с ним и механизм предельных цен от G7 и примкнувших к ней стран. После того, как очередной пакет санкций был принят, встал вопрос как именно трактовать понятие «российские нефтепродукты». Минфин США по этому поводу выпустил разъяснение, что нефтепродукты из России, прошедшие переработку за её пределами, не будут попадать под действие потолка цен. Выходит, что достаточно танкеру с нашим дизельным топливом пришвартоваться к какому-нибудь портовому НПЗ и оно может получить путёвку на рынки.

У наших нефтедобытчиков есть своя доля в зарубежных НПЗ. «Роснефть», например, владеет 49,13% акций компании Nayara Energy (второй по величине в Индии с крупной сбытовой сетью из более 6 тысяч АЗС) с общей пропускной способностью в порту Вадинар 58 млн тонн в год. «Газпромнефть» занимается нефтепереработкой в Сербии, «Зарубежнефт» – в Боснии и Герцеговине. Нарастить производство на них своей нефти вполне возможно. Вопрос упирается в логистику (стоимость которой вырастет) и невозможность зафрахтовать достаточное количество танкеров для перенаправления русского топлива на рынки Азии. Но уже сегодня Министерство энергетики РФ готово расшить и эти узкие места.

На Западе не раз хоронили нашу нефтегазовую отрасль. В 2014 году, когда против российских компаний были введены первые масштабные санкции, Bank ‎of‏ ‎America ‎Merrill‏ ‎Lynch выдал прогноз, ‎что закат‏ ‎российской ‎нефтяной‏ ‎отрасли близок.

«Стратегический паралич» должен был охватить нефтегазовой отрасли России вплоть до 2045 года, и за это время российская нефтегазовая отрасль должна была недополучить инвестиции на сумму около одного триллиона долларов.

Эксперты‏ ‎датского Saxo‏ ‎Bank ‎в ‎том ‎же ‎2014‏ ‎году‏ ‎пророчили ‎дефолт ‎российской‏ ‎экономики в‏ ‎2015 ‎году. В то время предприятия нефтегазовой отрасли России пользовались преимущественно зарубежные технологии, начиная от геологоразведки, заканчивая программным обеспечением. Потому Запад и решил запретить поставки в Россию роторно-управляемых систем, без которых невозможно разрабатывать новые месторождения. В то время западные эксперты не могли допустить возможность создания в России своих аналогов зарубежных систем горизонтального бурения. Ведь дело это очень дорогое, требующее инвестиций на сотни миллионов долларов. Но здорово просчитались. В 2015 году несмотря на мрачные прогнозы нефтегазовая отрасль России не рухнула. На удивление западным партнёрам на скважине Вынгапуровского месторождения была впервые применена отечественная роторно-управляемая система, произведённая концерном «Электроприбор». В том же году она прошла успешные испытания. Мы получили аналог широко используемых роторно-управляемых систем западных компаний. В 2018 году увидела свет наша система бурения, созданная при поддержке Фонда развития промышленности. Она настолько уникальна, что до сих пор не имеет аналогов в мире.

С началом специальной военной операции на Украине Запад предпринял новую попытку уничтожить российскую нефтегазовую отрасль, а заодно и всю российскую экономику. Теперь использовалась уже другая тактика – одномоментный массовый уход западных компаний. Такой ход называли нокаутом, от которого российский нефтяной сектор уже не оправится никогда. Но западные стратеги опять просчитались.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России разрабатывать недра могут только российские компании. Теперь нельзя добывать у нас природные ресурсы, создавая управляющие компании в оффшорах. Но до сих пор не решена главная задача с нефтяными котировками. До сих пор они рассчитываются не у нас, а в Лондоне агентством Argus. А это значит, что мы попадаем в полную зависимость от британских глобалистов. Ведь информацию Argus использует в своих расчётах объёма налоговых поступлений наш Минфин. По команде сверху Argus может искусственно занижать котировки или вообще перестать публиковать информацию, полностью обрушив систему расчета налоговых поступлений в российский бюджет. Эта проблема поднималась семь лет назад. Именно тогда была поставлена задача организации системы национальных бирж и создания эталонного сорта российской нефти, который бы торговался на российской бирже без привязки к западным аналогам. К разработке собственного эталона нефти мы вернулись только теперь. Возможно, этой осенью ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и Центробанк смогут запустить торговлю национальным эталоном нефти.

Что же касается замены российской нефти на мировом рынке, то этого, по оценкам аналитиков, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе не произойдет.

На совещании с участием главы государства вице-премьер РФ Александр Новак обнадёжил, что контракты на экспорт нефти из России на февраль уже заключены. А ситуация с высоким дисконтом в результате высокого уровня стоимости фрахта будет носить временный характер и скоро ситуация войдёт в привычное русло.

Стало очевидно, что с прогнозами об обрушении нефтяной отрасли России наши недоброжелатели сильно погорячились. Давление на нефтяной рынок наша страна испытывала и раньше. Достаточно вспомнить крупнейший нефтяной кризис 1973 года. Продлился он около полугода: в марте 1974-го CША и Евpопа вынуждены были снять эмбарго. Здравый смысл и рыночный расчёт возобладали. Возможно, что ограничения на продажу нашей нефти и нефтепродуктов долго не продержатся и в этот раз.





