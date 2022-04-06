В обострении экономической ситуации в США и странах Европы там принято винить зажатую санкциями Россию, но всё больше здравомыслящих людей во всём мире начинают понимать, что обратный эффект от давления на Россию вызван теми принципами свободной рыночной экономики, которые глобалисты навязывают всему миру.

Люди, привыкшие извлекать прибыль из чего угодно, плевать хотели на интересы своих государств. Стоило только западным лидерам заявить об отказе от энергоносителей из России, как биржевые спекулянты вмиг задрали цены на газ и нефть так, что вздрогнули сами зачинщики экономической войны с Россией.

Проблемы американской экономики обострились настолько, что выправить ситуацию не помог всемогущий печатный станок. Страны Ближнего Востока, на которые рассчитывал Джо Байден, отказались залить американский рынок нефтью. Белому дому пришлось прибегнуть к крайней мере – распечатать свои нефтяные резервы – и призвать к этому своих союзников. Но даже, если США вместе с другими государствами, находящимися под пятой глобалистов, выбросят на рынок значительную часть неприкосновенных запасов, то это вряд ли резко собьёт цены на энергоносители. Стратегический нефтяной резерв Соединённых Штатов сегодня находится на довольно низком уровне. Американцам приходится всерьёз задуматься о том, как пополнять свои запасы, если оставшиеся мосты с Россией будут сожжены, а ближневосточные страны не пойдут на торговую сделку.

Чтобы не скатиться в пропасть инфляции, США и их союзники вынуждены сдавать назад, нарушая введённые ими же ограничения. Получив уведомление нашего Минфина о том, что мы готовы рассчитаться по долгам в рублях, США всё же разрешили заплатить купон по суверенным еврооблигациям России в валюте – на $117,2 млн из замороженных ими валютных резервов.

Тем самым технический дефолт, которым хотели запугать нашу страну, не случился. «Размороженными» резервами должны обеспечить и следующую, апрельскую крупную выплату по внешнему долгу (евробонды на $2 млрд). Надо полагать, что наши западные «партнеры» начинают осознавать –технический дефолт России опасен в первую очередь для их же государств. В результате жёстких санкций против нашей страны профессиональные инвесторы и обычные держатели российских ценных бумаг могут остаться ни с чем. Запад сам спровоцировал события, которые подводят черту под его глобальным доминированием и в политике, и в экономике.

Хотя Байден и заявил о намерении выйти из нормальных торговых отношений с нашей страной, а минфин США грозится не выдавать разрешения на проведение долларовых платежей по госдолгу России в американских банках, устрашающий тон американского политика наверняка будет нивелирован или сглажен заокеанскими правительственными структурами. В деталях об исполнении антироссийских санкций, подробно прописанных в ведомственных документах США, кроется множество лазеек, недомолвок или даже разрешённых видов операций, которые, казалось бы, должны запретить ещё месяц назад. В толкованиях Офиса контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control – OFAC) по техническим деталям санкционных указов Байдена, даны пояснения, что под запрет не попадают древесина, уран, электроэнергия из России. Действующие энергетические проекты и инвестиции американских компаний на территории России, говорится в документе, могут быть продолжены, а поставки нефти, нефтепродуктов и газа, предусмотренные в этих проектах не отменяются, а просто должны идти в третьи страны.

Инвестиции или кредиты на новые проекты запрещаются, но на обслуживание или ремонт оборудования уже действующих проектов этот запрет не распространяется. Американцы также могут «совершать сделки с российскими энергетическими товарами, которые были использованы американскими компаниями для производства своих товаров».

Вашингтон строго запретил странам Евросоюза ослаблять давление на Россию, а сам втихую активно скупает российскую нефть, откладывает запрет на импорт российских удобрений и морепродуктов. Лидеры ЕС вынуждены признать, что сразу отказаться от российских энергоносителей не получится, но Белый дом не разрешает им идти на попятную.

Нефтегазовый экспорт на фоне приостановки расчётов и логистических цепочек, а также резкого роста мировых цен на нефть и газ приобретает особую значимость для нашей экономики, потому его и хотят остановить или хотя бы существенно ограничить любой ценой. В противном случае, по оценкам Института международных финансов (IIF), профицит платёжного баланса России в 2022 году может составить не менее $200–240 млрд. Агентство финансовой информации Bloomberg оценивает приток средств в нашу страну от экспорта энергоносителей в $321 млрд, что почти на треть больше, чем в прошлом году.

Санкционный маятник может качнуться в любую сторону. Технический дефолт по внешним обязательствам, который не состоялся в марте, может быть спровоцирован уже в ближайшее время. Но, как ни странно, запрет на расчёты по долгам, которых, кстати, у нашей страны совсем немного, может разорить крупнейшие инвестиционные фонды и банки, которым придётся возмещать ущерб по своим страховкам.

В случае потери $300 млрд золотовалютных резервов Москва ответит западным странам ассиметричными мерами. Среди них – национализация имущества британских и американских компаний, присвоение интеллектуальной собственности, обнуление патентов их юридических и физических лиц.

А пока в качестве зеркального ответа на заморозку золотовалютных резервов Банк России избрал более сдержанный подход: примерно на ту же сумму (300 млрд долларов) ограничить движение средств в недружественные страны, запретить иностранцам продавать ценные бумаги и выводить средства из российской финансовой системы. Такое решение спасает российский фондовый и долговой рынок от обрушения. Правительство России подготовило законопроект, который вводит мораторий на договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Этим шагом Россия избавится от роли сырьевого придатка.

В нынешних условиях озлобленному Западу придётся мириться с тем, что теперь власти нашей страны в зависимости от ситуации будут решать, кому из своих противников платить, а кому не платить по корпоративному и государственному долгу. В то же время Россия в отличие от её бесстыжих грабителей ведёт себя порядочно, не отказывается от исполнения обязательств, хотя и вынуждена взять под контроль любые внешние выплаты в валютах.

Многие международные аналитики выступают с резкой критикой западных «вымогательств» и признают, что Запад просчитался с антироссийскими санкциями и сам подтолкнул нашу страну отвернуться от доллара.

После того, как оплата за наш и без того дешёвый газ в евро и долларах начала зависать на замороженных счетах, России пришлось отвечать на эту неслыханную наглость.

Теперь европейским покупателям придётся открывать два счета в Газпромбанке – валютный и рублевый. Газпромбанк сам обменяет их евро и доллары на нашу национальную валюту по текущему курсу и зачислит деньги на рублевый счет, с которого и будет производиться оплата за поставки газа. Если платежи поступать не будут, то газовый вентиль перекроют. Обогревать бесплатно недружественные страны мы не намерены. Отказавшись от российского газа, Европа спровоцирует мировой энергетический кризис.

Сегодня, как никогда, рост цен на энергоносители играет в нашу пользу. В Польше, которая громче всех кричит об ужесточении антироссийских санкций, ожидают, что в конце года цена самой дешёвой буханки хлеба достигнет 2,4 евро (около 220 рублей), в Германии – десять евро (около 920 рублей). Министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек напророчил, что «результатом отказа от российского газа станет массовая бедность и безработица среди немцев». Экономика страны, которая на 55% зависит от поставок российского природного газа, на 52% от нашего угля и на 34% от наших нефтепродуктов, просто не перенесёт мгновенного разрыва торгово-экономических связей с Москвой.

Для нас же решение отпускать газ за рубли окажет поддержку курсу национальной валюты. Сам факт, что финансовые условия в России значительно улучшились, признаёт Институт международных финансов в Вашингтоне.

Перевод оплаты за поставляемый за рубеж российский газ в рубли ускорит воплощение уже давно продвигаемой идеи о дедолларизации мировой торговли. Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик считает, что «санкциями США выдавят себя из мировой экономики».

Роль доллара, подкреплённого лишь статьёй американской Конституции о «полном доверии», будет снижаться. Рубль, в отличие от американской валюты, обеспечен золотом и будет иметь реальную ценность. Без внешнего давления рубль вполне бы мог торговаться сегодня на уровне 55-65 за доллар.

Россия намерена и дальше двигаться по пути долгосрочного увеличения торговли в рублях и валютах надёжных партнёров, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность в условиях беспрецедентной экономической войны, объявленной коллективным Западом.

Газ за рубли – это только начало больших перемен. В скором времени можно будет перевести на национальную валюту торговлю ураном, титаном, палладием, минеральными удобрениями, без которых Западу не обойтись. Даже наши заклятые враги признают, что переход на использование рублей во внешних операциях – сильный ход президента Путина. Ограничение доллара не только станет значительным вкладом в национальную безопасность, но и повысит спрос на российскую денежную единицу.

С переходом оплаты на рубли с зарубежными странами Россия де-факто выходит из Бреттон-Вудской системы, которая разрешала печатать свою национальную валюту (рубль) только под заходящие в страну резервные валюты МВФ.

Благодаря беспрецедентным санкциям, которые фактически полностью изолировали нашу страну от финансовой системы США, Россия может сыграть ведущую роль в трансформации мировой финансовой и экономической системы. Тогда Соединённым Штатам придётся «жить на свои», а благосостояние европейцев резко упадёт.

Конечно, США будут упираться до последнего, ведь доллар – это источник их благополучия и процветания. Когда Ирак попытался торговать своей нефтью отличными от американского доллара валютами – США вторглись в эту страну и довольно быстро принудили её вернуться к нефтедолларам. Однако с Россией такой финт не пройдёт, заставить вернуться к использованию американской валюты будет невероятно сложно. Тем более что Москву в переходе к торговле в национальных валютах уже сегодня поддерживает всё больше государств.





