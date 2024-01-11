Чем ближе выборы в США, тем больше вновь оживает среди российских политиков вера в Трампа как человека, который либо изменит политику США в нашу пользу, либо расколет Штаты, ввергнет в гражданскую войну.

Вера наших политиков в Трампа в 2016-м году хоть и выглядела отвратительно (особенно, когда носили бейсболки "Сделаем Америку вновь великой"), но тогда она хотя бы была понятна в силу новизны такой ситуации. Мне и самому казалось, что Штаты стоит только немного толкнуть, и они начнут рассыпаться, настолько сильны были противоречия.

Но сейчас уже понятно, что во многом это было политическое шоу – разыгрываемое и контролируемое, хоть и не без импровизаций. Да, у США огромные проблемы, но англосаксонская элита твёрдо держит всё под контролем и не позволит никому устроить Перестройку или гражданскую войну. Тем более в ситуации, когда Пакс Америка ведёт войны на Украине и Ближнем востоке.

Вера в Трампа сейчас – это глупость. Ожидание победы Трампа как решение проблемы за счёт проблем у врага – это очередная розовая мечта, что всё рассосётся само собой. Шансы на это минимальны, а потому надо готовиться к затяжной схватке.

Трамп – это отнюдь не альтернативная элита Запада, а эксцентрик, который при всём радикализме играет по сценарию глобалистов. Это окончательно стало понятно 6 января 2021 года, когда он после очевидных подтасовок Байдена не только не сохранил власть, но и после подставы с "штурмом Капитолия" не защитил своих сторонников, которые реально поверили в него.

США при любом президенте будут нашим врагом, которого придётся побеждать

РМ

Комментарий редакции

Вера российских политиков в Трампа как союзника России иллюзорна. Нужно быть готовыми к противостоянию с США вне зависимости от их президента. При этом в годы правления Трампа с 2017 по 2020 год ситуация на Украине не изменилась – США продолжали наращивать там свое присутствие и создавать проблемы для России. Таким образом, даже при Трампе политика США в отношении России оставалась враждебной.