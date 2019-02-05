Николас Мадуро: «Дональд Трамп отдал приказ меня убить»

Источник: РИА Новости

В разгар обострения ситуации в Венесуэле РИА Новости удалось лично побеседовать с президентом этой страны Николасом Мадуро. Глава государства откровенно рассказал, готов ли он пойти на требование ряда стран провести новые президентские выборы, поведал о поставках венесуэльской армии российского оружия «самого высокого уровня», планах президента США Дональда Трампа его убить, а также прокомментировал публикации о «российских охранниках». Беседовал Дмитрий Знаменский.

— Сейчас в этой весьма критической ситуации для Венесуэлы попросили ли вы какую-либо помощь от России? Возможно, речь шла о военной или финансовой поддержке? И как мы слышали, в Венесуэлу сейчас прибыл ряд сотрудников частных охранных служб из России, как говорится в СМИ, чтобы обеспечить вашу безопасность. Это правда или нет?

— Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы её принимаем с благодарностью. То, о чем я просил президента Путина, — чтобы у нас поддерживались постоянные контакты, чтобы была поддержка на дипломатическом и политическом уровнях в ООН и для защиты правды Венесуэлы в международном плане. Во время разговора несколько дней назад он мне сказал, что мы будем усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, по всем направлениям. В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным.

— В этой ситуации планируете ли вы запросить какое-либо новое оружие?

— У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие.

— Когда?

— Оно прибывает каждый месяц, каждый месяц есть сотрудничество. И это нормально, тут нет ничего экстраординарного.

— Видите ли вы какие-либо риски для России в части сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США против PDVSA?

— Никаких. Потому что Россия — независимая, суверенная страна; российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика. PDVSA — предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе защищен броней.

— Могли бы вы сказать, есть ли уже ордер на задержание господина (оппозиционного лидера Хуана) Гуаидо, потому что Генеральная прокуратура сообщила, что примет против него определенные меры?

— Это конституционная тема венесуэльского правосудия. У меня, как у главы государства, есть мнение, что идет продвижение государственного переворота, нарушение конституции. Но это лишь мнение главы государства. Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду — и он уже действует. И то, что решат прокуратура и суды, будет исполнено в венесуэльской юридической системе.

— Но ордер на задержание пока не существует?

— Насколько я знаю, пока эта мера не принята. Дождемся внутренних конституционных и судебных процессов, чтобы посмотреть, каковы будут результаты. Не будем торопиться, подождем.

— Как вы можете оценить решение США передать контроль за частью активов Венесуэлы Гуаидо, какие юридические действия планируете?

— Это решение США абсолютно нарушает нормы международного права, это незаконное решение в попытке экспроприировать венесуэльский актив, компанию Венесуэлы. Это мы собираемся продемонстрировать. Я уверен, что мы выйдем победителями (в данной ситуации. — Прим. ред.), защищая компанию Citgo как собственность народа Венесуэлы. Это одно из самых авантюрных, самых безумных решений, которое принял (советник американского президента по нацбезопасности) Джон Болтон из США.

— Как вы можете в целом оценить ситуацию в экономике Венесуэлы?

— Мы находимся в стадии критического восстановления, одерживая верх над препятствиями и атаками на систему обмена, на систему цен. Но мы имеем последовательную программу, план. Я уверен, что мы будем поступательно идти, прилагая все усилия для стабилизации (ситуации. — Прим. ред.).

— Не ожидаете ли вы нового покушения на вас?

— Сложный вопрос.

— Это возможно?

— Во-первых, моя судьба в руках Господа, я христианин, я верю в защиту Господа… Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки. Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность. Между тем меня защищают, у нас есть хорошая система защиты и, кроме того, у нас есть более существенная защита — это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь.

— А российские частные охранники не относятся к части этой защиты?

— Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме.

— Вы готовы организовать выборы, парламентские или президентские, раньше положенного срока?

— Было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы, это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я поддержал бы, если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею.

— А что касается президентских выборов?

— Президентские выборы состоялись меньше года назад, десять месяцев назад, они состоялись по всем конституционным и легальным параметрам.

— Но часть международного сообщества настаивает на новых президентских выборах.

— Это нелепость части стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Мы возвращаемся в неоколониализм, когда из одной европейской столицы или из Вашингтона приказывают любой стране Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, любой стране. Но кто они такие, чтобы решать здесь? Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением. Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года.

— С учетом недавней фразы Джона Болтона относительно пяти тысяч солдат для Колумбии, как Венесуэла может отреагировать на возможное увеличение американских войск там?

— Во-первых, то, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада. Даже правительство Колумбии официальным заявлением через МИД и Министерство обороны опровергло это. Это клоунада, провокация, детское поведение со стороны господина Болтона в его ненависти к Венесуэле. Глупое детское поведение.

— Вы готовы встретиться с господином Трампом, например, пригласить его сюда, в Венесуэлу, чтобы обсудить происходящее?

— Я все эти годы делал попытки: на личном уровне — направлял сообщения, которые доходили до Трампа, публично, через СМИ, чтобы с правительством США была установлена связь, уважение, диалог, невзирая на политические, культурные, идеологические разногласия, несмотря на столь различные национальные особенности Дональда Трампа и Николаса Мадуро. И казалось, что возможность появилась. Но Болтон запретил Дональду Трампу начать диалог с президентом Мадуро. У меня есть информация, что он запретил.

Сейчас я считаю, что это сложно. Я готов говорить с Дональдом Трампом лично, на публике, в США, в Венесуэле, где он захочет, с любой повесткой дня, на любые темы, на которые он захочет говорить. Более того, я уверен, что если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят. Подождем, будем терпеливыми. Сейчас мне это кажется крайне сложным.

— Как вам кажется, каковы основные мотивы действий США в Венесуэле? Это нефть?

— Есть несколько причин. Главная из них — получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие резервы сертифицированной нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа. Мы — держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов.

Но есть определенный момент, который надо принимать во внимание и которому больше 200 лет. Венесуэла — страна, где родился Боливар, здесь самая большая боливарианская традиция. Наш революционный проект на протяжении 200 лет влиял на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. Они в корне хотят уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара. Это вторая большая причина — покончить с этим духом. Духовно, культурно, политически. И продвигаться без какого-либо сопротивления к неоколониализму в странах Латинской Америки. Они считают нас своим задним двором. А мы говорим, что мы не являемся чьим-либо задним двором, мы независимые республики. Как бы вы сказали в России, у нас есть двухсотлетний исторический импульс, мы выигрываем, и мы выиграем.

— Если отношения улучшатся, американские компании, в первую очередь нефтяные, смогут вернуться в Венесуэлу?

— Более трех тысяч американских компаний внесены в реестр торговых компаний в Венесуэле, они работают в Венесуэле. В нефтяной области есть такие компании, как Chevron, c крупными инвестициями. Я говорю американским инвесторам в области нефти, газа, туризма, технологий, золота, алмазов: несмотря на напряженные отношения с Трампом, добро пожаловать, пусть они инвестируют и работают в Венесуэле. Нельзя допускать, чтобы это напряжение помешало американским инвестициям в страну. Мы им рады.

— Гуаидо пообещал военным, которые перейдут на его сторону, амнистию. Какова ситуация в вооруженных силах после этого предложения? Есть несогласные с вашим правительством?

— Тема вооруженных сил очень деликатная для любой страны. Из Белого дома раздаются призывы, чтобы военные подняли оружие и отказались признать меня главнокомандующим, меня как президента республики. И правые в Венесуэле — ни в одной стране этого не происходит — призвали военных к вооруженному восстанию, к военному государственному перевороту. Такого в Латинской Америке никогда не было. В ХХ веке в Латинской Америке было более ста переворотов. Но никогда, несмотря на то что все перевороты готовила и осуществила Американская империя, США, никогда ни президент, ни госсекретарь, ни высокопоставленный чиновник не призывал к перевороту. Когда в Чили Пиночет совершил переворот, правительство США поддержало переворот позже. А не то, что президент Никсон заявил: «Должен быть переворот». Это происходит впервые в истории. Это говорит о том, в каком отчаянии Белый дом. Они не могут с Венесуэлой. Это очень деликатный вопрос. Что делаю я? Выполняю мои обязанности верховного командующего согласно конституции, сплачивая национальные боливарианские вооруженные силы. И боливарианские вооруженные силы демонстрируют урок морали, верности и дисциплины. Мы одержим большую победу — (установим. — Прим. ред.) стабильность, мир и верность в Венесуэле.

— Вы говорили о возможности диалога с оппозицией. Кто может быть посредником, если он состоится?

— Есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле, они призвали к диалогу. Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикан, некоторые европейские правительства поддерживают (призыв начать. — Прим. ред.) диалог. Я отправляю официальные письма, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле, — где они хотят, когда хотят и в той форме, в какой хотят. Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили на благо Венесуэлы, для мира и ее будущего.

— Есть ответ от какой-либо страны?

— На этом этапе речь идет о частных переговорах, переговорах по телефону между президентами, главами МИД. Наш министр иностранных дел очень активен. Надеемся, что будут хорошие результаты в ближайшие часы.

— Ваше правительство просило о финансовой помощи правительства России и Китая в последние дни?

— У нас хорошие финансовые отношения с Китаем и Россией, и они будут развиваться. Соглашения о финансировании сотрудничества в области пшеницы, например. Они финансируют, и мы платим вовремя. Российская пшеница имела успех в Венесуэле — это сотрудничество для продовольственной безопасности и независимости. Китай финансирует нефтяное производство, надеемся на увеличение китайского финансирования в ближайшие месяцы. Мы рассчитываем на твердую поддержку со стороны Китая и России для экономического развития Венесуэлы.

— Ваше правительство может гарантировать, что кредиты, которые дают Россия и Китай, будут возвращены?

— Венесуэла платит всегда вовремя.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100161