Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть. Солист Виктор Третьяков (1983)
Первая часть Концерта для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35 Петра Чайковского звучит в исполнении Виктора Третьякова (скрипка) и Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Дирижер – Дмитрий Китаенко.
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор
Главная редакция музыкальных программ, 1983 г.
#чайковский #КонцертДляСкрипки #ВикторТретьяков
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Я всегда с содроганием смотрю пиление скрипок под щелкунчик.
Неужели Зеленский помер ?
Зеленский не может умереть ,даже пожелав это.Это уже участник большого спектакля и даже как Коломойшу его не отправят в покойное отделение тюрьмы,с видом на Карпаты..
А скандальчик обещает быть еврейский..И забей себе в голову ЧУ и ДО.,я ни как жорик ,который ,будучи помесью ненавидит по -животному и даже видит их(себя) в каждом ,как в зеркале.Я нет ,я из деревни ,где никакими евреями не пахло ,х/ов презирали с рождения..Мне этот народ,как и др.никак не интересны ,тем более желать им смерти.Мы русские ,русичи ,мы великие и потому никому смерти не желаем,мы сочувствуем всем.Но их Учения и Секты позволили им ,как хохлам в услужение НАТО пойти ,так им пойти в услужение Сатанистам саксам и тевтонам Королевских семей и мечтать о Мировом господстве ,черте кто им это в Торе прописал..Это определенные круги и структуры ,мы их даже не видим ,но точно Ватикан там..И за несколько сот веков перехватив почти всю власть во всех государствах мира они сейчас дерутся меж собой ,как крысы ,за первенство..И вот этот разгоревшийся скандал с педофилами из секты Эпштейна и следом др.с сектой Хабад с их тоннелями грязными -все это одно и тоже -одна секта Хабадников (Трамп с зятем Кушнером) борется с др.сектой жуткой лезбиянки сатанистки в прямом смысле ,Клинтонихи за власть ..Как так выходит ,что в любом кровавом,педофильском,гомосекском скандале только евреи и Хабад обязательно ,что у них ,что у нас.А что там под Днепропетровской синагогой Хабада делается в тоннелях??Теперь лови мысль ,если сможешь:
“В связи секты извращенцев, политиков, известных людей в мире и педофилов с экстремисткой СЕКТОЙ Хабад, которая под маской болтовни и сектантских убеждений, ставила и ставит своей целью мировое господство б/избранных и службу Золотому Тельцу с долларом. Как и тесной связи секты хабадников с Израилем. Правда не всем и не со всеми во власти. Ибо если брать сам Иудаизм, его давно разрывают всякие секты и течения , что говорит о серьезных проблемах внутри как Израиля , так и самого иудаистского течения.
И особенно в Днепропетровске , где секта хабадников выстроила себе зиккурат , самый большой в мире, размещая там террористов из израильской военной разведки АМАН и другую террористическую и бандеровскую сволочь. Которая все эти годы с успехом лечилась в самом Израиле, не только в Европе
Следует напомнить, что нынешний Израиль не имеет ничего общего с Русской Палестиной, идею которой вынашивал в свое время Бенкендорф А.Х, и не покладая рук трудился над этой проблемой.
А Секта Хабад ничего общего не имеет с ортодоксальным иудаизмом, который изначально был против создания Израиля.
Причем Израиль это не государство . Это искусственная прокладка, финансируемая США , которая призвана была дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в т.ч. террористическими и диверсионными актами. А так же призванная в свое время полностью отрезать Британию от своих колоний в Африке, откуда поступали еда, с/х продукты и ресурсы.
Щупальца секты хабадников раскинуты по всему миру. И одной из сторон экстремисткой секты хабад являются «медовые ловушки» через живой товар через «культ Лилит» — и не важно, это девушки, девочки или мальчики с юношами . Все это обыгрывается в тайные общества и инициацию, не гнушаясь сатанинских практик с самыми грязными ритуалами, оргиями , вплоть до жертвоприношений. В т.ч. и человеческих
Достаточно вспомнить Марину Рабинович с ее сатанинскими и кровавыми инсталяциями. Которая вхожа во многие еврейские дома мирового глобализма. Это просто художники и инсталяции- говорят нам искусствоведы со всякими проходимцами, а не живодерня, как думает охлос . Это новое искусство и новое видение мира. Причем всякие уродства и извращения приветствуются. Как и носки на члене , тоже инсталяция или оргии с мальчиками- это личное дело каждого.. угу, угу… КАк и наши театры в Москве и Питере наводнились инстоляциями Гельманов и спектаклями с голыми телами Богомоловых,где Чемезов всегда впереди..
Бывший олигархоз как в России, так и в нынешней Руине, тоже все приверженцы хабадников. Это являлось условием обогащения и продвижение наверх и во власть. Как и помощь влиятельных маланских структур , информационки и кагала. Так что не только Нетаньяху и верхушка Израиля. Это особенно ОПГ Каламойского с его ЗЕльцами и с зиккуратом в Днепропетровске. С призывами убивать русских, финансирующих как майдан, так и войну против России.
По поводу начала мировой войны это полный бред. Она начнется лет этак через 200 с уничтожением третьего Антихриста, который придет из Восточной Европы. Первый Антихрист был Наполеон, вторым- Гитлер, которые тесно были связаны с еврейскими деньгами. Наполеон вообще на откуп отдал всю Европу семейству Богарне Жозефины, относящаяся к старинному еврейскому роду работорговцев -финикийцев, которая через старые еврейские семьи поддержала его пришествие на престол Франции .
Хиллари больная на голову женщина, потерявшая всякое влияние в политике, муж которой Блин Клинтон с молодости пользовал не только ее, но и ее папеньку -морячка. Так что еврейка Моника с польской фамилией Левински была попросту «медовой ловушкой» со стороны хабадников для ходока Клинтона . И то, что он входит в списки Эпштейна и замешан в деле Пицагейта, как и прочие высокопоставленные ходоки и известные люди в мире, не должно никого удивлять
Демпартия и сам Байден как раз всегда выступали против Израиля, в отличие от репсов с семейкой Трампа. А сейчас и вовсе намерены сбросить всех вэлферщиков, обнулив всякие цветные движения, в т.ч. и БЛМ, что уже полным ходом идет в США. Израиль вообще не в интересах демпартии, что бы не говорил Байден и его окружение. И поэтому скандал с синагогой хабадников как раз в эту тему, как повод выступить против Израиловки, прекратив ее финансирование, и Нетаньяху.
И не потому, что он якобы связан с Россией. Россия давно прекратила все связи с этим преступным государством Израиль.(????!!!) . А последней точкой в наших отношениях с Израиловкой стал мятеж Пригожина и попыткой террористов из военной ********* разведки АМАН устраивать террористические акты и брать в плен наш командный и офицерский состав с последующим потрошением и ликвидацией. В итоге ******* доблестные яврейские офицеры бежали в обосранных подштанников от наших конных бурятов, а Сатановский и в самой Израиловке устроили мировую истерику и гевалт на весь мир — «ойрятуйте… дикие русские буряты явреев зрения лишают..»
Дело Эпштейна или Пицагейт, как его назвали журналисты в США и в мире, расследуя этот бордель педофилов и торговлю живым товаром, это все более, чем серьезно. Где наряду с гуляками решались мировые и финансовые проблемы. Хотя подобное всегда было в мире , если уж на то пошло.
Так что не просто так быстро убрали Эпштейна (убили ), спустив на тормоза во всем мире это дело в мировых СМИ, которые кстати в основном под контролем тоже «таки да».
А что произошло во Франции -гомосеки из Ротшильдов взяли её в ополон полный.
Аргентинский новый презик уже вступил в Хабад быстренько и обьявил с кем он..
Помнишь ,что мне сказал мой партнер по бизнесу ,когда работала.Это наша последняя война или вы или мы..Я даже не понимала лет 8 назад ,как это,ведь банки то все их думала..Спороси у Влерика с Сергеевым ,что такое экзистенциальная война ???Может поэтому так смел Соловьев И все участники голой вечеринки гомики в деревне ДУБАИ ,а рус.васька рэпер с носком отправлен на СВО..
Тогда чем занимаются здесь неглупые жорики,юристы КТ ,буддисты призывая именно русских вставать ,отбирать ,спасать х/ и бить по городам с Зелями и Коломойшами..??
Разве это не правакации врагов и ботов из их ЦИПСО ??
Кто настолько силен ,пойти против мировой лавины сатанизма ,денег,как это обьяснить млн маргиналов ,которые и понятие обо всем не имеют ? Не поэтому так тихо сидит РБ с КИТАЕМ..Россию вперед пропускают ???Джельтмены ?? А может другие цели ??Слава Богу Путин не так прост ,как дядьки Хрущевы и др.Х/Ы…
https://www.youtube.com/watch?v=vuqjC_4tsEc
Опять сказки рассказываете . Было уже от Вас похожее. Русичи так себя не ведут,- не болтают тут такое, как Вы, кошерная ник марина, не кровожадничают и не людоедствуют даже в комментах , которые (свои) отменить Вы не можете. Слово не воробей, знаете ли. А так хочется, да ?
Да и сыновей не прячут от защиты Родины.
Ну а то, что про своих написали, – кто захочет, почитает банальности , “хитрая” лиса марина в маске курицы.
Без забития в голову.
Так что привычная мимикрия , мадам, Вам не удалась. И не удастся.
То она была не женщина, то теперь женщина.
Завтра выяснится что она не кошерная.
Сейчас вы намекаете что она здесь подрабатывает.
Шапов откуда нервы ? Что она мне внимание уделяет ? Так ты только скажи, я ее вмиг научу Родину любить. Возомнила себя царицей Чу Да.
Думаю, уважаемый chy , что тут каждый , кому надо , сам разберётся, – кто тут чем занят. И будет или не будет делать себе нервы.
А мне скучно. Пока.
А что у Вас за кошка, которая одобрила Ваш “тёплый пол” ?