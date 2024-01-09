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Что случилось с Ведагором Алексеем Трехлебовым | Причина смерти Ведамана Трехлебова и уголовное дело

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Какая причина смерти Алексея Васильевича? Почему так долго длился процесс, с какими трудностями пришлось столкнуться защите? Какая помощь нужна сейчас семье А.В. Трехлебова и его семье? Как её оказать? Михаил Иванов, Алексей Орлов – Интервью с адвокатом-защитником Ведагора о неизвестных нюансах уголовного дела, о последнем месяце жизни Ведамана Ведагора Алексея Васильевича Трехлебова, покинувшего мир яви 1 января 2024 года в 7:35 по МСК.

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Для переводов СБП (система безпроцентных платежей) со сбера на карты иных банков по номеру телефона (вбивается два параметра):
Номер телефона: +7 (952) 052-93-07; 2) название банка: «ВТБ».

ОБЯЗАТЕЛЬНО в графе «наименование платежа» писать «Пожертвование Алексею Васильевичу».

Из общего накопления одна часть будет направлена на погашение долгов по юридическому сопровождению, другая часть – по расходам на здоровье. В случае остатка излишка – судьба его решится гласным обсуждением.

Адвокат Иванов Михаил Анатольевич – образования юридическое, психологическое.
Единомышленник. Духовно осознанный. Имеет обширные связи и серьёзные возможности по решению сложных проблем. Принимал участие в защите Ефимова В.А.

Идейно-вовлечённый в созидательные проекты. Соучастник кооперативных инициатив и проектов.

Быть ДОБРУ!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается судьба Алексея Васильевича Трехлебова (Ведагора) и других фигурантов уголовного дела, связанного с их общественной деятельностью.

2. Рассказывается о юридической и финансовой поддержке, которая оказывалась этим людям на протяжении многих лет. Подчеркивается важность такой помощи для продвижения дела.

3. Описываются последние месяцы жизни Алексея Васильевича, его состояние здоровья и отношение к происходящему.

4. Говорится о глубокой духовной связи между Алексеем Васильевичем и другими людьми, оставившими светлую память о себе.

5. Поднимается тема наследия, которое оставили эти люди в виде своих идей, книг, песен.

6. Обсуждается важность единения, взаимопомощи и духовной поддержки в трудные времена.

Вывод: Это глубокий и содержательный разговор о судьбах ярких личностей, которые, несмотря на все трудности, оставались верны своим идеалам. Их наследие продолжает вдохновлять единомышленников. Важно сохранять память о таких людях и передавать друг другу духовную эстафету.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9T66sNe_cws
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