Немецкие танки созданы для учений, но никак не для реальных боевых действий



Комиссия из Германии, посетившая ремонтный центр в Литве для немецких танков, поставленных в Украину, оказалась неприятно удивлена количеством техники, вышедшей из строя по вине внутренних дефектов механики и электроники. Количество технически бракованных танков сравнимо с числом подбитых российскими войсками.

Сохраняются проблемы с длительной логистикой, отсутствием достаточного количества запчастей, плохим переводом технической документации. Даже в Литве, далеко от линии фронта, механики вынуждены импровизировать, так как просто не знают, как ремонтировать немецкие танки Leopard.

Немецкий офицер признался журналу Der Spiegel, что немецкие танки в боевых условиях изнашиваются намного быстрее, чем в мирное время. Исходя из опыта бундесвера в Мали, можно сказать, что пробег в 10 тыс. км в боевых условиях равен 100 тыс. км в мирное время, утверждает офицер. К этому добавляется проблема необходимости сложного техобслуживания немецких боевых танков, которое обязательно должно проводиться на заводе.

«Попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков», — заключает один из членов немецкой комиссии, побывавшей в Литве.

Украинский офицер из подразделения, укомплектованного танками Leopard-2, обращает внимание Der Spiegel на хрупкость гусениц танка. Ослабление натяжения гусениц приводит к поломкам, что является катастрофой в боевых условиях. Украинским солдатам приходится постоянно следить за этой особенностью немецких танков.

Странные открытия, с учетом того, что 2/3 танков изначально поставлялись после ремонта и восстановления. Относительно новыми были лишь шведские и норвежские машины. Остальные были заведомо не самого лучшего качества и кроме совсем упоротых, мало кто из серьезных экспертов у нас или за рубежом всерьез ожидал, что "Леопарды" зарешают, в том числе и в связи с их надежностью в русских условиях. И это мы еще про "Леопард 2" говорим. С "Леопардом 1" и так все ясно. Ожидать от них успехов все равно что ожидать, что восстановленные Т-62 всерьез изменят ситуацию на фронте с нашей стороны. Ну а так, российская армия ожидаемо и буднично уничтожила репутацию "Леопардов" и "Челленджеров". Американцы на это посмотрели и "Абрамсы" в активных боях применять не дают. А жаль – было бы интересно посмотреть, что они на самом деле могут, помимо участия в колониальных войнах и нелепого пиара. "Брэдли" и "Страйкеры" уже показали.

Помнится, в 2016 году, когда ИГИЛ уничтожил кучу турецких "Леопардов" под Аль-Бабом, все списывали на неумелых турецких танкистов и тупых турецких генералов, которые растеряли кучу техники. Но как видим, дело было не только в проблемах турецкой армии.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Немецкие танки Leopard, поставленные Украине, часто выходят из строя из-за внутренних дефектов механики и электроники.

2. Существуют проблемы с логистикой и нехваткой запчастей для ремонта немецких танков.

3. Даже в тылу механики вынуждены импровизировать при ремонте из-за отсутствия четкой технической документации.

4. Немецкие танки не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в боевых условиях и быстро изнашиваются.

5. Требуется регулярное сложное техобслуживание танков Leopard на заводе.

6. Попытки ремонта украинскими войсками часто приводят к дополнительным поломкам.

7. Отмечаются конструктивные недостатки Leopard, такие как хрупкость гусениц.

Вывод: поставленные Украине немецкие танки Leopard 2 оказались ненадежными в условиях интенсивных боевых действий, что вызвано как конструктивными недостатками, так и отсутствием необходимой инфраструктуры для их обслуживания и ремонта. Это ставит под сомнение заявления о техническом превосходстве данных танков.