Комментарий редакции

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Основные сюжеты этого выпуска:

1. Описание большого старого дуба в районе, который автор считает очень старым, но по официальным данным ему всего 184 года. Автор высказывает сомнения в правильности определения возраста этого дуба.

2. Рассуждения о том, как можно определить дату последней глобальной катастрофы по наличию толстых слоев земли без артефактов в городах, в частности в Санкт-Петербурге.

3. Описание старых захоронений на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге с датами начала 10 века, которые не засыпаны толстыми слоями земли.

4. Упоминание очень старых и больших дубов в Санкт-Петербурге, которым приписывают неверный небольшой возраст.

5. Сравнение этих дубов с другими старыми дубами России и вывод, что настоящий их возраст около 400-600 лет.

Вывод: автор считает, что последняя глобальная катастрофа была не в 19 веке, а гораздо раньше, минимум 400 лет назад, основываясь на возрасте старых дубов и захоронений в Санкт-Петербурге. Также автор критикует официальные данные о возрасте этих объектов.