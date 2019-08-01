Витсен о потопе

Любопытно, что по цвету и виду это такие рогатки, каких теперь здесь на берегу моря не встречают. Они очень похожи на некоторые из тех, которые привозят с Молуккских островов, и которые по форме и цвету похожи на те, которые мне прислали из Батавии, но большего размера. Основная окраска у большинства из них белая, а вокруг идет цилиндрический каштановый или темно-пурпуровый тройной круг. Их называют финики, или финиковые косточки, из-за сходства с настоящими косточками. Те, которые находили здесь так же глубоко под землей, совсем белые и другой формы: более округлые, а другие остро-продолговатые с извилистыми или скрученными кругами светло-серого цвета, как можно видеть по некоторым, хранящимся у меня. Их называют перышки. Эти перышки встречаются на французском берегу и в других местах в Ост- и Вест-Индии, но не здесь или на берегах наших морей.

"В Амстердаме рыли колодец глубиной в 232 фута, и на глубине больше чем 100 футов обнаружили много тысяч морских рогаток и ракушек, а также волосы и конский навоз. Чем глубже копали, тем мельче попадались рогатки, свидетелем чего был мой дед, который мне оставил значительное количество их.

В своей книге "Северная и Восточная Тартария" Николаас Витсен упоминает о потопе, как о произошедшем давно . Однако из тех описаний, которые он приводит, можно сделать вывод, что произойти это могло всего за несколько лет до того, как он об этом писал:



Встречаются там и маленькие ракушки, несколько похожие на ракушки Св. Якова, но более кривые и с выпуклым ребристым горбом, беловатого цвета. Все они теперь здесь не встречаются, но обычны для Ост- и Вест-Индии.

О том, как эта морская живность и слоны попали так глубоко под землю, во время Всемирного потопа или при другом наводнении, перевороте земли или нарастании ее слоев, можно лишь гадать. Следует отметить, что если эти животные утонули, то они, вероятно, пошли бы ко дну и тогда не приплыли бы так далеко."

"Достойно удивления, что один господин, заслуживающий доверия, бывший главнокомандующий от Нидерландской Вест-Индской компании в Гвинее, рассказал мне, что недалеко от Делима есть довольно высокая гора, состоящая почти исключительно из морских раковин, лишь покрытых тонким слоем земли, как бы колпаком.

И что необычно: внутри нее находят железные и медные орудия, истлевшие и разрушенные, так же обломки горшков и покрытые глазурью глиняные сосуды, какие теперь в этих краях не встречаются.

Жители говорят, что эта гора такая с незапамятных времен, уже много веков, и что они себе не представляют, как это морские раковины образовали в глубине страны такую гору и как в ней могли оказаться закопанные глиняные черепки, железо и медное оружие.

Мне еще достоверно сообщили, что в Мунстерланде (Западная Германия) под землей иногда находят окаменелых рыб.

В Маастрихте и в Тонгерене (Южная Голландия) есть здания, где можно увидеть камни, похожие на морские раковины, очевидно, эти камни из земли, смешанной с раковинами, занесены морем, ибо это натуральные камни, а не кирпичи.

Это особенно хорошо видно у самых старинных зданий, построенных несколько сотен лет назад.

В области Берна (Швейцария) , в 1542 г., в руде, на глубине 100 саженей, нашли судно с железным якорем, с парусом из холста, совсем в иле; в нем было еще 40 человеческих скелетов.

В 1550 г. в реке де Руйпель около Виллебрука, в Брабанте (Южная Голландия), нашли скелеты морских животных.

У весьма ученого господина Сметиуса, известного пастора в Нимвегене, я видел несколько рогаток и морских раковин, вырытых из-под земли на горе Питерса, за городом Маастрихтом и за городом Акеном."

"В хронике города Куворден, составленной господином Пикардом, мы встречаем следующее:



«В 1650 г., в июле, мне в Кувордене показали слоновый клык длиной в 12 пядей, найденный в земле и в песке между Куворденом и Харденбергом. Внутри он еще неповрежденный и плотный, но черноватый. Это может служить доказательством того, что он пролежал много сотен лет в земле, сотни лет до того, как здесь узнали о существовании слоновых зубов или прежде, чем их привезли из далеких стран. Я так же знаю, что около 1615 или 1616 г., недалеко от Бургстейнфорта, в глубоком мергеле, то есть, известковой глине, нашли настоящего единорога. Большая часть его попала в Мюнстер, но остальная, распиленная на кусочки, была роздана разным людям.

Отсюда можно было бы сделать вывод, что в очень древние времена, прежде чем эти страны были заселены, в этих пустынных, бесконечно густых и темных лесах водились такие животные. Это было до Всемирного потопа Ноя. Как я знаю, во многих местах, очень глубоко из земли и глины, были вырыты большие и маленькие оленьи рога. Это доказывает, что бурные волны засыпали землей и песком этих животных и засыпали их, как и другие создания, которые легко могли истлеть. Это относится к животным, которые живут на суше.

Но что касается некоторых останков морских чудовищ, выброшенных во время потопа на сушу, то их осталось повсюду достаточно.

Я видел и здесь, в Кувордене, зарытые в глубоких рвах, настоящие зубы морских чудовищ». Здесь кончается выдержка из книги Пикарда."

"В Голландии, особенно в Амстердаме, глубоко под землей лежит много тяжелых деревьев, даже в таких местах, где почва настолько мягка, что теперь там не могли бы деревья расти.

Из Рурмонта мне сообщили, что в Пееле болота и пустоши, и там, в окрестностях, когда копали, под землей нашли много сваленных деревьев. Некоторые думают, что эти деревья были срублены в то время, когда Св. Виллибрут (согласно хроникам Велдинаара) находился в Риме, примерно в 695 г., ибо тогда (выражаясь его же словами) шла такая сильная буря с северо–востока, что в Голландии почти все большие деревья, которые росли в этом диком лесу, в одну ночь были беcпощадно вырваны.



Другие говорят, что падение деревьев в этих странах происходило в 860 г., за три г. до преобразования страны в графство, когда была ужасная буря и река Рейн около Катвейка остановилась. Другие же устанавливают, что это было в 1170 г., когда все дамбы прорвались и вода стояла у ворот Утрехта.

Считают, что ветер дул с северо–запада, потому что все деревья лежат на юго–восток на глубине нескольких футов. Они стали твердыми, почти как железо.

Как особенность, следует отметить, что около городов Веесп и Муйден под землей, на глубине около 50 футов, лежит большое количество разбросанных кирпичей, так плотно, что когда забивают сваи бабою, то мачты с трудом пробиваются. Как и когда эти кирпичи попали так глубоко под землю в торфяную и болотистую почву, где не растут камни, [лишь] Всемогущему Богу известно.

Недалеко от Хардервейка, в море, обнаружили булыжную дорогу и много сваленных деревьев, которые лежат на юго–восток.



На мели в Зюдерзее ощущается на дне лес и деревья, а недалеко оттуда – очень крупные камни.

На берегах реки Заан, а также в ее русле, встречаются различные морские раковины и улитки, из чего можно заключить, что издавна там было море или там было общее наводнение, или это море вошло в реки около Петтена и Вероны, в то время, когда река Заан была еще рукавом Рейна, и она около этих мест впадала в море. Устье ее было примерно в XIII в. закрыто и перегорожено.

Один видный и заслуживающий доверия господин рассказал мне, что он был очевидцем, когда недалеко от ден Боша, на Маасе, большая верхняя вода и льдины прорвали дамбу и смыли ее, так что образовался водоворот глубиной в 62 фута. Из этой глубины вынули правую бедренную кость слона, рога и копыто лося, лежавшие вместе, из которых первые хранятся в Лейдене в анатомическом театре. Этим вещам, вероятно, уже много тысяч лет.

В Мейери, около Боша, во многих местах находят на глубине 30 футов под землей бесчисленные сосновые деревья, поваленные в одну сторону, теперь крестьяне их вырывают ради смолы, имеющейся в них, используют их для ламп или свечей."

"Около деревни Хиллегом, в Голландии, в глубокой песчаной яме нашли ребро и позвонок кита, которые я сам видел, и в память этого редкого случая их повесили напоказ перед фасадом одного важного дома.

Опыт мне показал, что во Фрисландии, в некоторых местах, особенно в северном Волдене, на глубине 5–6 футов под торфом обнаружили целые леса, в том числе такой, в котором нашли целые участки, где деревья сгорели до половины человеческого роста, что ясно видно по древесному углю и окружающей золе. В этих краях видно и много подземных ореховых и других деревьев, над которыми много футов торфяной земли.



Но по какой случайности это много веков назад произошло, неизвестно. Об этом мы можем лишь догадываться. Мне вспоминается, что в Суринаме и других местах Америки встречаются такие же вещи. Предоставим ученым все это подробно исследовать. Это свидетельствует о том, что поверхность земли подвергалась многим изменениям и переворотам."

"В Англии, в некоторых местах, особенно в Линкольншире, находят в земле осушенных болот бесчисленное количество поваленных деревьев разных пород. Большие деревья лежат чаще всего сваленными на северо–восток, а те, что меньше лежат поперек них, некоторые над, а другие под ними.



Есть дубы длиной от 20 до 35, а то и 40 локтей, которые продают за большие деньги, дерево стало черным, как эбеновое дерево. Оно годится для килей кораблей, для чего и употребляется. Многие из этих сосновых деревьев теперь почти не встречаются на этом острове. Они лежат, поваленные от корня, по-видимому, срубленные. Многие из этих подземных деревьев сгорели, другие нарублены коротко, четырехугольной формы, некоторые расколоты клиньями, с камнями внутри. Там обнаруживают и ореховые деревья и еловые шишки.

Еще недавно там нашли болты, как армейские молотки, и вокруг них несколько римских монет, вычеканенных во время Веспасиана.

В Англии глубоко под землей нашли лодки, которые древние британцы обычно употребляли, и человеческие кости, янтарь, бусы, медный котел и т. д. И около Модены в Италии, во Франции и других странах, во многих местах находили под землей деревья и разные другие вещи, которые использовались человеком.



Что касается первого упомянутого болота, то считают, что на этом месте в древности, когда Римская империя господствовала в Англии, были леса и что они по их [римлян] приказам были срублены, повалены, чтобы не могли служить убежищем; и что пока эти деревья там оставались лежать и запирали входы, вода поднялась и окружающие высокие земли нанесли туда столько песку и земли, что деревья оказались под землей, а вода, оттого, что проходы были заложены, осталась стоять.



Когда позже воду отвели с помощью каналов, земля стала опять пригодная."

"В 1688 г. его высокоблагородие боярин Федор Алексеевич Головин, наместник в Сибири и главный военный комиссар его Царского Величества Петра Алексеевича, совершил путешествие через Сибирь к востоку и прошел вниз по реке Иртыш, туда, где она впадает в большую реку Обь, к месту, названному Самароской, или Самаровский Ям.



Несколько выше этого места, в реке очень сильное течение и, как это в каменистых реках часто случается, большие куски земли отламываются и падают, размытые силой течения, изменяя русло. Случилось, что подобный большой обломок каменистой земли упал с горы на низкий берег реки.

Тогда обнаружили, что вместе с землей упал в деревянном гробу скелет давно умершего человека.

Там еще были серебряные изделия, браслеты, серебряное ожерелье, какие носили древние язычники, и серебряная чаша, которую мне оставил на память его Высокоблагородие, вышеназванный господин, когда он в 1698 г. был здесь [в Голландии] Великим послом Московии. подробнее об этом здесь

Необычные погодные явления в картинах голландских художников:

Сейчас в Нидерландах температура зимой редко опускается ниже -5. И снег зимой – редкое явление.

i_mar_a



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