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Ракеты Ким Чен Ына

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Актуальные типы северокорейских баллистических ракет малой дальности.
США обвиняют КНДР и РФ в том, что РФ уже применяет ракеты KN-23 для ударов по нацистам на Украине.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8877519.html
Метки: ким чен ын, кндр, ракеты, северная корея
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