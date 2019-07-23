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Ким Чен Ын и Sinpo-C

07:54. 23 июля 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:


Ким Чен Ын осматривает новую подводную лодку класса "Sinpo-C".
Ее спуск на воду ожидается в ближайшее время.
Важной ее особенностью является возможность запуска баллистических ракет из надводного и подводного положения. Разумеется, это касается и баллистических ракет с ядерными боеголовками.
В отличие от первой модификации Sinpo, которая могла нести только 1 баллистическую ракету, Sinpo-С имеет возможность запускать сразу 4.



Собственно, пока вяло текут переговоры о "денуклеаризации КНДР", Северная Корея продолжает развивать свои возможности, совершенствуя свою ядерную дубинку.
Затянувшиеся переговоры уже по сути решили главную задачу – они приучили мир, что у Ким Чен Ына есть ядерное оружие и баллистические ракеты и это надолго.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5153423.html

Метки: ким чен ын, кндр, подводные лодки, северная корея, флот

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