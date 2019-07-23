Ким Чен Ын и Sinpo-C

Ким Чен Ын осматривает новую подводную лодку класса "Sinpo-C".Ее спуск на воду ожидается в ближайшее время.Важной ее особенностью является возможность запуска баллистических ракет из надводного и подводного положения. Разумеется, это касается и баллистических ракет с ядерными боеголовками.В отличие от первой модификации Sinpo, которая могла нести только 1 баллистическую ракету, Sinpo-С имеет возможность запускать сразу 4.Собственно, пока вяло текут переговоры о "денуклеаризации КНДР", Северная Корея продолжает развивать свои возможности, совершенствуя свою ядерную дубинку.Затянувшиеся переговоры уже по сути решили главную задачу – они приучили мир, что у Ким Чен Ына есть ядерное оружие и баллистические ракеты и это надолго.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5153423.html