Ким Чен Ын и Sinpo-C
07:54. 23 июля 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ким Чен Ын осматривает новую подводную лодку класса "Sinpo-C".
Ее спуск на воду ожидается в ближайшее время.
Важной ее особенностью является возможность запуска баллистических ракет из надводного и подводного положения. Разумеется, это касается и баллистических ракет с ядерными боеголовками.
В отличие от первой модификации Sinpo, которая могла нести только 1 баллистическую ракету, Sinpo-С имеет возможность запускать сразу 4.
Собственно, пока вяло текут переговоры о "денуклеаризации КНДР", Северная Корея продолжает развивать свои возможности, совершенствуя свою ядерную дубинку.
Затянувшиеся переговоры уже по сути решили главную задачу – они приучили мир, что у Ким Чен Ына есть ядерное оружие и баллистические ракеты и это надолго.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5153423.html
Крутой чувак.