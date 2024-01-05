Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Новые технологии

Украина вынуждена перестраивать свою тактику ведения войны

12 0
Украина вынуждена перестраивать свою тактику ведения войны. На поле боя становится меньше артиллерии, но больше дронов. Старше Эдды (https://t.me/vysokygovorit/14061)  правильно заметил, что украинцы максимальное внимание уделяют развитию БПЛА. Никого уже не удивляет то, что украинские FPV-дроны залетают к нам в тыл на 20 км от линии фронта. 
 
У нас почему-то принято думать, что как только у украинцев закончатся снаряды, мы сразу же победим. И это опасное заблуждение. Я своими глазами наблюдал, как противник отразил несколько атак только дронами и пехотой. Снаряды на том участке фронта у противника были в огромном дефиците. 
 
Мотивированная пехота и дроны – это необычайно опасная связка. Сейчас украинцы, в основном, сражаются в голых лесопосадках. А впереди у нас лежат города миллионники, где каждый подвал – это маленькая крепость, из которой удобно запускать БПЛА, а ретрансляторы вешать на высотки. Израильтяне уже 3 месяца топчутся на клочке земли, хотя у ХАМАС даже дронов почти нет. Если бы палестинцы всерьез озаботились закупкой дронов, то не факт, что израильтяне дошли бы до центра города Газа.
 
Артиллерию, бронетехнику и ПВО украинцам, конечно, могут прекратить поставлять. Но дроны в любом случае продолжат работать на фронте. Даже у нищей Украины хватит денег на эти смертоносные «птички». Так что нам нужно в разы усилить наши средства борьбы с БПЛА. Так мы и потери свои сократим, да и конфликт этот закончится в разы быстрее.
 
Александр Харченко
 

Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. Украина вынуждена сокращать использование артиллерии, но увеличивает применение дронов.

2. Дроны в связке с мотивированной пехотой представляют большую опасность, особенно в городских условиях.

3. Даже при нехватке боеприпасов Украина сможет продолжать использовать дроны, так как они относительно дешевы.

4. России необходимо существенно усилить средства борьбы с дронами, чтобы сократить потери и ускорить завершение конфликта.
Источник: https://t.me/bayraktar1070/1768
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 17 июня 2020
Новости Украины и Новороссии 11 января 2019
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2017
Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2017
Украину делают всё более антирусской

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru