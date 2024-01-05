Украина вынуждена перестраивать свою тактику ведения войны. На поле боя становится меньше артиллерии, но больше дронов. Старше Эдды (https://t.me/vysokygovorit/14061) правильно заметил, что украинцы максимальное внимание уделяют развитию БПЛА. Никого уже не удивляет то, что украинские FPV-дроны залетают к нам в тыл на 20 км от линии фронта.
У нас почему-то принято думать, что как только у украинцев закончатся снаряды, мы сразу же победим. И это опасное заблуждение. Я своими глазами наблюдал, как противник отразил несколько атак только дронами и пехотой. Снаряды на том участке фронта у противника были в огромном дефиците.
Мотивированная пехота и дроны – это необычайно опасная связка. Сейчас украинцы, в основном, сражаются в голых лесопосадках. А впереди у нас лежат города миллионники, где каждый подвал – это маленькая крепость, из которой удобно запускать БПЛА, а ретрансляторы вешать на высотки. Израильтяне уже 3 месяца топчутся на клочке земли, хотя у ХАМАС даже дронов почти нет. Если бы палестинцы всерьез озаботились закупкой дронов, то не факт, что израильтяне дошли бы до центра города Газа.
Артиллерию, бронетехнику и ПВО украинцам, конечно, могут прекратить поставлять. Но дроны в любом случае продолжат работать на фронте. Даже у нищей Украины хватит денег на эти смертоносные «птички». Так что нам нужно в разы усилить наши средства борьбы с БПЛА. Так мы и потери свои сократим, да и конфликт этот закончится в разы быстрее.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Основные выводы из статьи:
1. Украина вынуждена сокращать использование артиллерии, но увеличивает применение дронов.
2. Дроны в связке с мотивированной пехотой представляют большую опасность, особенно в городских условиях.
3. Даже при нехватке боеприпасов Украина сможет продолжать использовать дроны, так как они относительно дешевы.
4. России необходимо существенно усилить средства борьбы с дронами, чтобы сократить потери и ускорить завершение конфликта.