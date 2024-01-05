Привет от Ким Чен Ына
США официально заявили, что ВС РФ уже применили на Украине как минимум две северокорейских баллистических ракеты дальностью 900 километров и намерены запускать их в дальнейшем. Согласно заявлению Кирби, пуски осуществлялись 30 декабря и 2 января Никаких материальных свидетельств (например, обломков ракеты с северокорейской маркировкой) США не предоставляют.
Само собой, в самом факте применения северокорейских ракет, нет ничего плохого. Нам – дополнительные средства огневого поражения, корейцам – деньги за ракеты и опыт применения своих ракет в боевых условиях на случай, если по Сеулу придется отрабатывать.
США утверждают, что по Украине запускалась северокорейская баллистическая ракета KN-23 (внебрачная родственница "Искандера"). Данный ОТРК имеет несколько модификаций с различной дальностью, различными боеголовками и разной точностью.