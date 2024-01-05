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Изолировать север Советского Союза

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Изолировать север Советского Союза

ФСБ рассекретила архивы о проведении операции НКВД по ликвидации немецкой ДРГ, действовавшей в Архангельске в 1942 году.
В числе диверсантов были эстонцы, которых вербовали фашисты для работы на территории СССР.
Согласно документам, они планировали изолировать север от центральной части Советского Союза, найти подходящие площадки для высадки десанта и добыть как можно больше данных.
Один из задержанных признался: «Согласно полученным указаниям от немецкой разведки, встречающихся с нами лиц из местного населения после допроса должны были убивать».
Также из показаний стало известно, что немецкие самолёты сбрасывали торпеды с продовольствием для диверсантов, а также с ядом и взрывчаткой, предназначавшимися для советских войск.
Но поддержка фашистской Германии не помогла шпионам: некоторые из них просто не выдержали суровых российских морозов, оголодали, а затем сдались красноармейцам после одной из перестрелок.







https://vk.com/bair.irincheev – цинк

Генерал-мороз помешал. Эстонские нацисты в 1942 году еще надеялись на победу Рейха. После Сталинграда начало попускать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8875627.html
Метки: 1942, архангельск, Германия, дрг, история, немцы, спецслужбы
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