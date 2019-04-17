Берлинская наступательная операция: к Победе сквозь ожесточенное сопротивление врага (ФОТО)

Берлинская наступательная операция (16 апреля — 8 мая 1945 года). К началу апреля 1945 года советские войска в широкой полосе вышли к центральным районам Германии и находились в 60–70 км от ее столицы — Берлина. Об этом в материале НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ.

Придавая исключительное значение берлинскому направлению, главное командование вермахта развернуло на нем 3-ю танковую и 9-ю армии группы армий «Висла», 4-ю танковую и 17-ю армии группы армий «Центр», авиацию 6-го воздушного флота и воздушного флота «Рейх». В состав этой группировки вошли 48 пехотных, четыре танковые и десять моторизованных дивизий, 37 отдельных полков и 98 отдельных батальонов, два отдельных танковых полка, другие соединения и части видов вооруженных сил и родов войск — всего около 1 млн человек, 8 тыс. орудий и минометов, свыше 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, 3330 самолетов.

Район предстоявших боевых действий изобиловал большим количеством рек, озер, каналов и крупных лесных массивов, которые повсеместно использовались противником при создании системы оборонительных полос и рубежей.

Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж глубиной 20-40 км включал три полосы. Первая полоса, проходившая по западному берегу рек Одер и Нейсе, состояла из двух-трех позиций и имела глубину 5-10 км. Особенно сильно она была укреплена перед кюстринским плацдармом. Передний край прикрывался минными полями, проволочными заграждениями и малозаметными препятствиями. Средняя плотность минирования на важнейших направлениях достигала 2 тыс. мин на 1 км.

На удалении 10-20 км от переднего края проходила вторая полоса, оборудованная по западным берегам многочисленных рек. В ее пределах находились также Зеловские высоты, которые возвышались над долиной Одера на 40-60 м. Основу третьей полосы составляли населенные пункты, превращенные в сильные узлы сопротивления. Далее в глубине размещался Берлинский оборонительный район, состоявший из трех кольцевых обводов и самого города, подготовленного к длительному сопротивлению. Внешний оборонительный обвод находился на удалении 25-40 км от центра, а внутренний проходил по окраинам берлинских пригородов.

Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить немецкие войска на берлинском направлении, овладеть столицей Германии и с выходом на Эльбу войти в соприкосновение с армиями союзников. Ее замыслом предусматривалось нанести несколько ударов в широкой полосе, окружить и одновременно рассечь вражескую группировку на части и уничтожить их по отдельности. К проведению операции Ставка ВГК привлекла 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, часть сил Балтийского флота, 18-ю воздушную армию, Днепровскую военную флотилию — всего до 2,5 млн человек, 41,6 тыс. орудий и минометов, 6,3 тыс. танков и САУ, 8,4 тыс. самолетов.

Задача 1-го Белорусского фронта состояла в том, чтобы нанести главный удар с кюстринского плацдарма на Одере силами семи армий, из них двух танковых, овладеть Берлином и не позднее 12-15 дня операции выйти на Эльбу.

1-му Украинскому фронту предстояло прорвать оборону противника на реке Нейсе, частью сил содействовать 1-му Белорусскому фронту в овладении столицей Германии, а главными силами, развивая наступление в северном и северо-западном направлениях, не позднее 10-12 дня овладеть рубежом по Эльбе до Дрездена.

Окружение Берлина достигалось его обходом с севера и северо-запада войсками 1-го Белорусского фронта, а с юга и юго-запада — войсками 1-го Украинского фронта. 2-й Белорусский фронт получил задачу форсировать Одер в нижнем течении, разгромить штеттинскую группировку врага и продолжить наступление в направлении Ростока.

Переходу в наступление 1-го Белорусского фронта предшествовала разведка боем, проводившаяся 14 и 15 апреля передовыми батальонами. Используя их успех на отдельных участках, в бой были введены полки первых эшелонов дивизий, которые преодолели полосу наиболее плотных минных заграждений. Но принятые меры не позволили ввести в заблуждение немецкое командование. Определив, что главный удар советские войска планируют нанести с кюстринского плацдарма, командующий группой армий «Висла» генерал-полковник Г. Хейнрици вечером 15 апреля приказал отвести пехотные части и артиллерию 9-й армии с переднего края в глубину обороны.

В 5 часов утра 16 апреля, еще до наступления рассвета, началась артиллерийская подготовка, в ходе которой наиболее плотный огонь велся по оставленной противником первой позиции. После ее окончания были включены 143 мощных прожектора.

Не встречая организованного сопротивления, стрелковые соединения при поддержке авиации преодолели 1,5-2 км. Однако с их выходом к третьей позиции бои приняли ожесточенный характер. Чтобы нарастить силу удара Маршал Советского Союза Г. К. Жуков ввел в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии генерал-полковников М. Е. Катукова и С. И. Богданова. В отличие от плана, этот ввод осуществлялся еще до овладения Зеловскими высотами. Но только к исходу следующего дня дивизии 5-й ударной и 8-й гвардейской армий генерал-полковников Н. Э. Берзарина и В. И. Чуйкова совместно с танковыми корпусами при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации смогли прорвать оборону врага на второй полосе и продвинуться на глубину 11-13 км.

В течение 18 и 19 апреля главная ударная группировка 1-го Белорусского фронта, последовательно преодолевая эшелонированные позиции, полосы и рубежи, увеличила свое вклинение до 30 км и рассекла немецкую 9-ю армию на три части. Она привлекла к себе значительную часть оперативных резервов противника. За четыре дня он перебросил в ее полосу дополнительно семь дивизий, две бригады истребителей танков, свыше 30 отдельных батальонов.

Советские войска нанесли врагу значительный урон: девять его дивизий потеряли до 80 процентов людей и почти всю боевую технику. Еще семь дивизий утратили свыше половины своего состава. Но и собственные потери были значительными. Только в танках и САУ они составили 727 единиц (23 процента от имевшихся к началу операции).

В полосе 1-го Украинского фронта разведка боем была проведена в ночь на 16 апреля. Утром после артиллерийской и авиационной подготовки усиленные батальоны начали под прикрытием дымовой завесы форсирование реки Нейсе.

Захватив плацдармы, они обеспечили наведение понтонных мостов, по которым на противоположный берег переправились соединения первого эшелона армий, а также передовые части 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, 25-го и 4-го гвардейского танковых корпусов. В течение дня ударная группировка прорвала главную полосу обороны немецких войск на участке шириной 26 км и продвинулась в глубину на 13 км, однако, как и на 1-м Белорусском фронте, задачу дня не выполнила.

17 апреля Маршал Советского Союза И. С. Конев ввел в сражение главные силы 3-й и 4-й гвардейских танковых армий генерал-полковников П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко, которые прорвали вторую полосу обороны противника и за два дня продвинулись на 18 км. Попытки немецкого командования задержать их наступление многочисленными контратаками своих резервов успеха не имели, и оно вынуждено было начать отход на третью полосу обороны, проходившую по реке Шпрее.

Для того чтобы упредить врага в занятии выгодного оборонительного рубежа командующий войсками фронта приказал максимально нарастить темпы продвижения. Выполняя поставленную задачу, стрелковые дивизии 13-й армии (генерал-полковник Н.П. Пухов), танковые корпуса 3-й и 4-й гвардейских танковых армий к исходу 18 апреля вышли к Шпрее, с ходу форсировали ее и захватили плацдарм.

В целом за три дня ударная группировка фронта завершила прорыв Нейсенского оборонительного рубежа на направлении главного удара на глубину до 30 км. Одновременно действовавшие на дрезденском направлении 2-я армия Войска Польского (генерал-лейтенант К.Сверчевский), 52-я армия (генерал-полковник К.А. Коротеев) и 1-й гвардейский кавалерийский корпус (генерал-лейтенант В.К. Баранов) продвинулись на запад на 25-30 км.

После прорыва Одерско-Нейсенского рубежа войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов начали развивать наступление с целью окружения Берлина. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков решил обход столицы Германии с северо-востока осуществить 47-й (генерал-лейтенант Ф.И. Перхорович) и 3-й ударной (генерал-полковник В.И. Кузнецов) армий во взаимодействии с корпусами 2-й гвардейской танковой армии. 5-я ударная, 8-я гвардейская и 1-я гвардейская танковая армии должны были продолжать наступление на город с востока и изолировать от него франкфуртско-губенскую группировку противника.

По замыслу Маршала Советского Союза И. С. Конева для охвата Берлина с юга предназначались 3-я гвардейская и 13-я армии, а также 3-я и 4-я гвардейские танковые армии. При этом 4-й гвардейской танковой армии предстояло соединиться западнее города с войсками 1-го Белорусского фронта и окружить собственно берлинскую группировку врага.

В течение 20–22 апреля характер боевых действий в полосе 1-го Белорусского фронта не изменился. Его армии вынуждены были, как и прежде, преодолевать ожесточенное сопротивление немецких войск в многочисленных опорных пунктах, каждый раз осуществляя артиллерийскую и авиационную подготовку. Танковые корпуса так и не смогли оторваться от стрелковых частей и действовали на одной линии с ними. Тем не менее, они последовательно прорвали внешний и внутренний оборонительные обводы города и завязали бои на его северо-восточных и северных окраинах.

В более благоприятных условиях действовал 1-й Украинский фронт. В ходе прорыва оборонительных рубежей на реках Нейсе и Шпрее он разгромил оперативные резервы противника, что позволило подвижным соединениям развивать наступление по отдельным направлениям в высоких темпах. 20 апреля 3-я и 4-я гвардейские танковые армии вышли на подступы к Берлину. Уничтожив в течение последующих двух дней противника в районах Цоссена, Лукккенвальде и Ютербога, они преодолели внешний берлинский оборонительный обвод, ворвались на южную окраину города и отрезали пути отхода немецкой 9-й армии на запад. Для выполнения этой же задачи в сражение также была введена из второго эшелона 28-я армия генерал-лейтенанта А. А. Лучинского.

В ходе дальнейших действий части 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта и 28-й армии 1-го Украинского фронта 24 апреля установили взаимодействие в районе Бонсдорфа, завершив тем самым окружение фракфуртско-губенской группировки врага. На следующий день, когда западнее Потсдама соединились 2-я и 4-я гвардейские танковые армии, такая же участь постигла его берлинскую группировку.

Тогда же подразделения 5-й гвардейской армии генерал-полковника А. С. Жадова встретились на Эльбе в районе Торгау с военнослужащими американской 1-й армии.

Начиная с 20 апреля к реализации общего замысла операции приступил и 2-й Белорусский фронт Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. В тот день соединения 65, 70-й и 49-й армий генерал-полковников П. И. Батова, В. С. Попова и И. Т. Гришина форсировали реку Вест-Одер и захватили плацдармы на его западном берегу. Преодолевая огневое сопротивление противника и отражая контратаки его резервов, соединения 65-й и 70-й армий объединили захваченные плацдармы в один шириной до 30 км и глубиной до 6 км. Развивая с него наступление, они к исходу 25 апреля завершили прорыв главной полосы обороны немецкой 3-й танковой армии.

Завершающий этап Берлинской наступательной операции начался 26 апреля. Его содержание заключалась в уничтожении окруженных вражеских группировок и овладении столицей Германии. Приняв решение удерживать Берлин до последней возможности, Гитлер еще 22 апреля приказал 12-й армии, до того времени действовавшей против американских войск, прорваться к южным пригородам города. В том же направлении должна была осуществлять прорыв окруженная 9-я армия. После соединения им предстояло нанести удар по советским войскам, обошедшим Берлин с юга. Навстречу им с севера планировалось развернуть наступление армейской группой Штейнера.

Предвидя возможность прорыва франкфуртско-губенской группировки противника на запад, Маршал Советского Союза И. С. Конев приказал четырем стрелковым дивизиям 28-й и 13-й армий, усиленным танками, САУ и противотанковой артиллерией, перейти к обороне и сорвать планы главного командования вермахта. Одновременно началось уничтожение окруженных войск. К тому времени в лесах юго-восточнее Берлина были блокированы до 15 дивизий немецких 9-й и 4-й танковой армий. В них насчитывалось 200 тыс. солдат и офицеров, более 2 тыс. орудий и минометов, свыше 300 танков и штурмовых орудий.

Для разгрома врага из состава двух фронтов были привлечены шесть армий, часть сил 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, основные силы 2-й воздушной армии генерал-полковника авиации С. А. Красовского.

Нанося одновременные фронтальные удары и удары по сходящимся направлениям, советские войска постоянно уменьшали площадь района окружения, рассекали группировку противника на части, нарушали взаимодействие между ними и уничтожали по отдельности. Одновременно они пресекали не прекращавшиеся попытки немецкого командования осуществить прорыв на соединение с 12-й армией. Для этого пришлось постоянно наращивать силы и средства на угрожаемых направлениях, увеличивать глубину боевых порядков войск на них до 15-20 км.

Невзирая на большие потери, враг настойчиво рвался на запад. Его максимальное продвижение составило более 30 км, а минимальное расстояние между наносившими встречные удары соединениями 9-й и 12-й армий — всего 3-4 км.

Тем не менее, к началу мая франкфуртско-губенская группировка прекратила свое существование. В ходе тяжелых боев были уничтожены до 60 тыс. человек, пленены 120 тыс. солдат и офицеров, захвачены свыше 300 танков и штурмовых орудий, 1,5 тыс. орудий полевой и зенитной артиллерии, 17,6 тыс. автомашин, большое количество другой техники.

Уничтожение берлинской группировки, которая насчитывала свыше 200 тыс. человек, более 3 тыс. орудий и минометов, 250 танков, осуществлялось в период с 26 апреля по 2 мая.

При этом основной способ преодоления сопротивления противника заключался в широком применении штурмовых отрядов в составе стрелковых подразделений, усиленных артиллерией, танками, САУ и саперами. Они вели наступление при поддержке авиации 16-й (генерал-полковник авиации К.А. Вершинин) и 18-й (главный маршал авиации А.Е. Голованов) воздушных армий на узких участках и рассекали немецкие части на множество изолированных групп.

26 апреля соединения 47-й армии 1-го Белорусского фронта и 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта разобщили группировки врага, находившиеся в Потсдаме и непосредственно в Берлине. На следующий день советские войска овладели Потсдамом и одновременно завязали бои в центральном (девятом) оборонительном участке Берлина, где находились высшие государственные и военные органы управления Германии.

29 апреля стрелковые корпуса 3-й ударной армии вышли в район рейхстага. Подступы к нему прикрывались рекой Шпрее и рядом укрепленных крупных зданий. В 13 часов 30 минут 30 апреля началась артиллерийская подготовка штурма, в которой, кроме артиллерии, действовавшей с закрытых позиций, приняли участие в качестве орудий прямой наводки 152- и 203-мм гаубицы. После ее окончания подразделения 79-го стрелкового корпуса атаковали противника и ворвались в рейхстаг.

В результате боев 30 апреля положение берлинской группировки стало безвыходным. Она была рассечена на изолированные группы, управление войсками во всех звеньях — нарушено. Несмотря на это, отдельные подразделения и части врага в течение нескольких дней продолжали бесперспективное сопротивление. Только к исходу 5 мая оно было окончательно сломлено. В плен сдались 134 тыс. немецких солдат и офицеров.

В период с 3 по 8 мая войска 1-го Белорусского фронта в широкой полосе выдвигались к реке Эльбе. Действовавший севернее 2-й Белорусский фронт к тому времени завершил разгром немецкой 3-й танковой армии, вышел к побережью Балтийского моря и на рубеж Эльбы. 4 мая на участке Висмар, Грабов его соединения установили контакт с частями английской 2-й армии.

В ходе Берлинской операции 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, три боевые группы, десять отдельных бригад, 31 отдельный полк, 12 отдельных батальонов и две военные школы. Они пленили около 480 тыс. солдат и офицеров противника, захватили 1550 танков, 8,6 тыс. орудий, 4150 самолетов.

При этом потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 — безвозвратные, 2108 орудий и минометов, 1997 танков и самоходных артиллерийских установок, 917 боевых самолетов.

Отличительной чертой операции по сравнению с наиболее крупными наступательными операциями, проведенными в 1944–1945 гг., была ее небольшая глубина, которая составила 160-200 км. Это было обусловлено линией встречи советских и союзных войск по рубежу Эльбы. Тем не менее, Берлинская операция представляет собой поучительный пример наступления с целью окружения крупной группировки врага с одновременным рассечением ее на части и уничтожением каждой из них порознь. В ней также в полной мере нашли свое отражение вопросы последовательного прорыва эшелонированных оборонительных полос и рубежей, своевременного наращивания силы удара, применения танковых армий и корпусов в качестве подвижных групп фронтов и армий, ведения боевых действий в крупном городе.

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе операции, 187 соединений и частей удостоены почетного наименования «Берлинские». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года учреждена медаль «За взятие Берлина», которой были награждены около 1082 тыс. советских воинов.

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Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ