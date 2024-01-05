Комментарий редакции

Григорий Пернавский. Кино о битве за Москву

В этой беседе обсуждается тема отражения битвы за Москву в советском кино.

Основные тезисы:

- До начала битвы за Москву в 1941 году в кинохронике почти не было съемок самой Москвы – только протокольные съемки приезжающих делегаций. Первые кадры Москвы появились только после первых бомбардировок в июле 1941 года.

- После бомбардировок был снят пропагандистский фильм "Лондон сражается", чтобы показать, что Москва выстояла.

- Первый полноценный фильм о битве за Москву "Разгром немцев под Москвой" был снят только в 1942 году по приказу Сталина.

- В 1943 году в Москве после перерыва начали снимать художественные фильмы, первым был "Небо Москвы".

- В 1960-е годы появилось больше фильмов о битве за Москву, самый известный – "Битва за Москву" Юрия Озерова.

- Многие фильмы 1960-70х годов снимались в черно-белом стиле и трудны для восприятия.

- Современные фильмы о битве за Москву не всегда исторически достоверны, часто содержат вымышленные сюжеты.

Вывод: Битва за Москву долгое время мало освещалась в кино, многие фильмы появились только после войны. Наиболее реалистично битва за Москву была показана в фильмах 1960-70х годов, современные фильмы часто искажают исторические факты.