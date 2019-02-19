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Григорий Пернавский про военное кино

21:26. 19 февраля 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

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Григорий Пернавский рассказывает про возникновение и развитие военного кинематографа.
- Какие страны являются лидерами в производстве военного кино?
- Когда появились первые военные фильмы?
- Какие премьеры хорошего военного кино ждать в ближайшее время?
- В чем заключается секрет успеха создания хорошего военного фильма?
Ответы на эти вопросы и обзор мирового военного кино от главного редактора издательства “Пятый РИМ”.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L9hdD40p82k

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