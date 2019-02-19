Григорий Пернавский про военное кино

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Григорий Пернавский рассказывает про возникновение и развитие военного кинематографа.

- Какие страны являются лидерами в производстве военного кино?

- Когда появились первые военные фильмы?

- Какие премьеры хорошего военного кино ждать в ближайшее время?

- В чем заключается секрет успеха создания хорошего военного фильма?

Ответы на эти вопросы и обзор мирового военного кино от главного редактора издательства “Пятый РИМ”.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L9hdD40p82k