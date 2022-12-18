Сергей Вильянов и Григорий Пернавский. Исторические книги как аналог аудиофилии?
Сергей Вильянов задает бескомпромиссные вопросы главному редактору издательства «ПЯТЫЙ РИМ» Григорию Пернавскому о текущей ситуации на рынке издания и торговли исторической книгой в России:
- Что не так у нас с исторической грамотностью? Ведь прекрасного исторического контента просто море – фильмы, ролики, книги, сайты.
- Почему, несмотря на очевидный запрос общества на научно-популярное изложение истории, эту нишу занимают в основном шарлатаны, вроде суворовых и акуниных.
- Натуралистичность описания зверств и страданий – насколько это необходимо для исторической литературы?
- Может ли сейчас начинающий писатель издать талантливую книгу и заработать на ней ощутимую сумму, чтобы получить возможность писать дальше?
- Не превращается ли история в что-то вроде аудиофилии, эдакую забаву для состоятельных немолодых мужиков? Как сделать книги ближе к народу?
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