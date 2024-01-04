Как тебе такое, Илон Маск? Китай захватывает Рынок Электрокаров
Китай захватывает рынок электрокаров. Китайский BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров. На рынке электромобилей жестокая борьба: США и ЕС активно стимулируют производителей, чтобы не дать захватить его Китаю. Китай выкинул США с рынка электрокаров и захватывает месторождения лития и кобальта по всему миру. Хочется спросить, как тебе такое Илон Макс? Смотрите в новом видео Геоэнергетика Инфо.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. Китай тихой сапой скупает месторождения лития и кобальта по всему миру, чтобы контролировать производство литиевых батарей для электромобилей.
2. 90% добываемого в Австралии лития идет в Китай. Китайцы контролируют крупнейшее месторождение лития в Австралии.
3. 72% мирового кобальта добывается в ДР Конго, главные инвесторы там – китайцы.
4. 90% мирового производства графита – в Китае.
5. Около 80% заводов по производству литиевых батарей находится в Китае.
6. Китай фактически получил монополию на рынке литиевых батарей для электромобилей.
7. Россия тоже обладает запасами лития, кобальта, никеля, графита. Но пока доля России в мировом производстве невелика.
8. Росатом выиграл тендер на строительство завода по переработке лития в Боливии. Это позволит нарастить добычу.
9. В России запускается первая фабрика по производству литиевых батарей.
Вывод: Китай последовательно скупает активы и создает производственные мощности, чтобы получить монополию на рынке литиевых батарей и компонентов для них. России также необходимо развивать эту отрасль, чтобы не оказаться в зависимости от китайских поставок.
А что недавно сказал ГВИДОН про КИТАЙ -помните славянские братья ЧУ и Доны??
А вот список 150 мерзавцев масонов ,членов Бильдербергского клуба ,которые контролировали Ковид ,как один из инструментов перехода Мира на новое тело Китая…https://cont.ws/@id687254364/2709049..
посмотрите состав и найдите знакомые имена…Особенно Сергеевым нужно познакомиться и прекратить искать в тех,кто крал кг колбасы или банку краски виновников развала СССР..
А чудикам изотерикам Андрейкам валить уже Россию -ожидая помощи от кого ??Х/в ,которые ппродались за грошик и оказались в дураках?? от немцев ,которых сдают в утиль…? Совсем сбрендил старикан ,как и жорик пришибленный одиночеством и ненавистью к своим каким-то личным врагам и ищущего им их везде и даже здесь,на ЯП ,среди 5шт никах пенсов он сумел таки их найти и теперь воюет денно и нощно с ними в своей больной бошке с ОКР..А нужно направить пыл на борьбу х/в со своими хозяевами в киеве..
Почитайте для Вашего склероза ещё разок, что такое ОКР. А то носитесь с этим, как дурак с пустой торбой.
Вы там упомянули, что “Систему менять” надо. Скажите,- на что ?
Первая фабрика по производству литиевых батарей для транспорта была построена более 10 лет назад в Новосибирске (завод Лиотех). Но его зачем-то обанкротили.
А почта России имея логистические возможности не может содержать почтальонов!!!
Может озон с валберисом и тому подобные сдеки виноваты!?