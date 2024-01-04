Комментарий редакции

Китай захватывает рынок электрокаров. Китайский BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров. На рынке электромобилей жестокая борьба: США и ЕС активно стимулируют производителей, чтобы не дать захватить его Китаю. Китай выкинул США с рынка электрокаров и захватывает месторождения лития и кобальта по всему миру. Хочется спросить, как тебе такое Илон Макс? Смотрите в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Ключевые тезисы беседы:

1. Китай тихой сапой скупает месторождения лития и кобальта по всему миру, чтобы контролировать производство литиевых батарей для электромобилей.

2. 90% добываемого в Австралии лития идет в Китай. Китайцы контролируют крупнейшее месторождение лития в Австралии.

3. 72% мирового кобальта добывается в ДР Конго, главные инвесторы там – китайцы.

4. 90% мирового производства графита – в Китае.

5. Около 80% заводов по производству литиевых батарей находится в Китае.

6. Китай фактически получил монополию на рынке литиевых батарей для электромобилей.

7. Россия тоже обладает запасами лития, кобальта, никеля, графита. Но пока доля России в мировом производстве невелика.

8. Росатом выиграл тендер на строительство завода по переработке лития в Боливии. Это позволит нарастить добычу.

9. В России запускается первая фабрика по производству литиевых батарей.

Вывод: Китай последовательно скупает активы и создает производственные мощности, чтобы получить монополию на рынке литиевых батарей и компонентов для них. России также необходимо развивать эту отрасль, чтобы не оказаться в зависимости от китайских поставок.