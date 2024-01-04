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Как тебе такое, Илон Маск? Китай захватывает Рынок Электрокаров

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Китай захватывает рынок электрокаров. Китайский BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров. На рынке электромобилей жестокая борьба: США и ЕС активно стимулируют производителей, чтобы не дать захватить его Китаю. Китай выкинул США с рынка электрокаров и захватывает месторождения лития и кобальта по всему миру. Хочется спросить, как тебе такое Илон Макс? Смотрите в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Китай тихой сапой скупает месторождения лития и кобальта по всему миру, чтобы контролировать производство литиевых батарей для электромобилей.

2. 90% добываемого в Австралии лития идет в Китай. Китайцы контролируют крупнейшее месторождение лития в Австралии.

3. 72% мирового кобальта добывается в ДР Конго, главные инвесторы там – китайцы.

4. 90% мирового производства графита – в Китае.

5. Около 80% заводов по производству литиевых батарей находится в Китае.

6. Китай фактически получил монополию на рынке литиевых батарей для электромобилей.

7. Россия тоже обладает запасами лития, кобальта, никеля, графита. Но пока доля России в мировом производстве невелика.

8. Росатом выиграл тендер на строительство завода по переработке лития в Боливии. Это позволит нарастить добычу.

9. В России запускается первая фабрика по производству литиевых батарей.

Вывод: Китай последовательно скупает активы и создает производственные мощности, чтобы получить монополию на рынке литиевых батарей и компонентов для них. России также необходимо развивать эту отрасль, чтобы не оказаться в зависимости от китайских поставок.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ahsZqrZgrE
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 31256 26530
    марина два часа назад

      А что недавно сказал ГВИДОН про КИТАЙ -помните славянские братья ЧУ и Доны??
      А вот список 150 мерзавцев масонов ,членов Бильдербергского клуба ,которые контролировали Ковид ,как один из инструментов перехода Мира на новое тело Китая…https://cont.ws/@id687254364/2709049..
      посмотрите состав и найдите знакомые имена…Особенно Сергеевым нужно познакомиться и прекратить искать в тех,кто крал кг колбасы или банку краски виновников развала СССР..
      А чудикам изотерикам Андрейкам валить уже Россию -ожидая помощи от кого ??Х/в ,которые ппродались за грошик и оказались в дураках?? от немцев ,которых сдают в утиль…? Совсем сбрендил старикан ,как и жорик пришибленный одиночеством и ненавистью к своим каким-то личным врагам и ищущего им их везде и даже здесь,на ЯП ,среди 5шт никах пенсов он сумел таки их найти и теперь воюет денно и нощно с ними в своей больной бошке с ОКР..А нужно направить пыл на борьбу х/в со своими хозяевами в киеве..

      • 26572 24702
        жора шаповмарина час назад

          Почитайте для Вашего склероза ещё разок, что такое ОКР. А то носитесь с этим, как дурак с пустой торбой.

          Вы там упомянули, что “Систему менять” надо. Скажите,- на что ?

      • 199 140
        Иван 12 мин. назад

          Первая фабрика по производству литиевых батарей для транспорта была построена более 10 лет назад в Новосибирске (завод Лиотех). Но его зачем-то обанкротили.

          • 652 624
            ВикторИван 9 мин. назад

              А почта России имея логистические возможности не может содержать почтальонов!!!
              Может озон с валберисом и тому подобные сдеки виноваты!?

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