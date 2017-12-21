Главная » Невероятное в мире, Политика

Руслан Бах. Под кого раздувают пузырь Биткоина, и кого он накроет?

10:53. 21 декабря 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

                                                           Мир сошел с ума!
                                                           Хуже уже не будет! Сказал пессимист. 
                                                           Будет, еще как будет! Сказал оптимист.

Только у меня дежавю уже несколько недель? Как будто вернулись в начало 90-х, но в международном масштабе. Дешёвая реклама для малограмотного населения. Душераздирающие вопли из фейсбука – «да-аа, биткоин пузырь, но поднялся в 20 раз за 1 год!»

А дальше включается богатое воображение: если бы вложил год назад 50 тыс рублей/долларов/евро, то сейчас был миллион — а-а-а-а-а… О биткоине говорят почти все, он даже многим спать не даёт и мешает есть.

Проводятся «Конференции по инвестициям в криптовалюты», с нытьём умных спикеров на тему «тоталитарный путинский режим не даёт развиваться современным технологиям» – а вот на прогрессивном западе – а-а-а-а… Но при этом признают, что не понимают, что означает «крипто-» и чем биткоин отличается от других валют…

Причем те, что считают себя поумнее – рекомендуют вкладываться в новую, «только этим летом появившуюся криптовалюту» — надёжная и честная как Федеральный резерв, потому как ха-ха биткоин вряд ли еще вырастет в 20-ть раз за следующий год. А вот новенькая криптовалюта еще как выыы-ырастет – успеете и вы хорошеньконагреться.

Мне вспоминается начало 90-х, как англоязычные барыги впаривали нуворишам таймшеры с депозитами в честном Barclays банке, который по мелкому не обманывает.

Сладкие истории об инвестициях в биткоин

А-а-а-ах с одним таксистом в Нью-Йорке 10 лет назад, когда курс биткоина был еще 1$=1300 BTC рассчитались за поездку в 50 баксов биткоинами. А теперь этот «инвестиционный портфель стоит 100 млн долларов»!Кто-то где-то много лет назад, за пару пицц рассчитался биткоинами примерно по такому же курсу. И опять эти люди теперь стоят десятки миллионов или даже сотню миллионов долларов! У-у-у-у-у, везет же некоторым…

Вот оно счастье – и в каждой такой истории чувствуется подсознательный месседж –а ты как лох сидишь тут умничаешь про пузыри, про загнивающий запад и кризис, расхваливая Сталина и Путина – лучше вложился хотя бы на 50 баксов, как «умные» люди. И жизнь у тебя бы наладилась… Ведь знал же… Всё слышал… Предлагали же тебе… И не говори, что у тебя даже таких денег нет или не было.

И все эти истории прям как про Лёню Голубкова из рекламы МММ – сбылась мечта идиота. Или как из рекламы онлайн-казино, которых Роспотребнадзор пачками банит каждый день. Берётся придурковатого вида персонаж, который разбогател, якобы на игре в казино, заполучил наконец-то много женщин, (как же без них?) и возможность кутить… Какая целевая аудитория такие и заманухи.

Гуру и гурёнки со всего мира стали учить «инвестициям» с выгодой более 3000% годовых!

Одни маркетологи честно заявляют, что это пузырь – надо успеть войти и выйти. Этому и обучают как дешевле купить и обещание подсказать, когда выйти. Другие даже этого не делают – а зачем? Разве кто-то за что-то сейчас отвечает? Ну маркетологи и раньше не скрывали, что не очень обременены моральными принципами, чтобы не мешали зарабатывать! Я сам маркетолог – есть такое дело у большинства моих коллег.

Из всех нор вылезли и почувствовали себя на коне – экспертойды всех мастей. Которые стали миллионерами за последний год

Вчера проверял почту в мэйл-ру – увидел, что у них есть отдельная вкладка – зарабатывай по 10 тыс. рублей в час, кликнул посмотреть – естественно, инвестиции в биткоин. Ай-ай-ай как же так и мэйл-ру туда же? Учавствуют в раздувании пузыря и, следовательно, в массовом обмане населения?

Вот только мало кто задаётся вопросом – зачем учить зарабатывать на инвестициях миллионы, если стоимость обучения стоит 300 уе на человека?

А хост провайдеры предлагают «Размещение майнинг-ферм в дата-центре в Москве. Обеспечим бесперебойное электричество, охлаждение, охрану, техподдержку и Интернет». Прям мечта капитализма – все навариваются на пузыре. Вот зачем давать такую ценную инфраструктуру в аренду за 5 копеек, если сами могли бы разместить майнинг фермы для себя и зарабатывали миллионы долларов? Тем более, что срок «окупаемости» фермы – 4 месяца, а доходность от 600BTC/мес = 1,14 млн $/месяц?

Это еще не масштаб, для России – в 90-х при раскрутке МММ участвовали все центральные ТВ каналы, на глазах у государства. Кто-то считает, что МММ и прочие были с молчаливого участия государства, недоглядели, хотя я склонен считать, что очень даже всё знали изначально. И сейчас «государство» помалкивает. В целом по всему миру истерия биткоина, превысила масштаб 90-х в России.

Когда рванёт Биткоин – это будет цунами мирового уровня.

Кто может раздуть такой пузырь мирового масштаба? Так, что даже крупные государства не в состоянии остановить утечку капитала в криптовалюты. Давайте проанализируем на каких потребителей направлена раскрутка Биткоина – и вы поймёте каких «барашек» будут стричь или даже отправят на колбасу.

Криптовалюты изобрели IT-гении новые Цукербрины из народа

И среди этих гениев есть парень с корнями из России, который изобрёл свою криптовалюту – Etherium. Вот такая она западная демократия, не то что тоталитарный Путинский режим – упустили, недооценили очередного гения! Зато парня теперь уважают и ценят на западе, обзавидуйтесь – его цитируют и к его мнению прислушиваются!

Почему гении из народа полувраньё, которое хуже вранья?

Это копия истории Золушки. Про милашку ставшей королевой – каждый год выходит несколько десятков фильмов, так или иначе в основе имеющих историю Золушки! Народ любит сопельки по экрану! И ходит отдавать свои кровно заработанные на очередную сказку снова и снова – как будто не знает, что там будет и чем они закончатся. Меняются только лицедеи и прочие декорации.

Тема востребована: а как нас учили еще в эпоху перестройки – спрос рождает предложение. Здесь главное, не запутаться: что причина, а что следствие. Народ верит в сказки, про гениев из народа, кем-то недооценённых – и поэтому они и появляются в виде создателя «чего-то там», куда надо вложиться.

Одно из правил маркетинга гласит:

«Не надо лечить клиента», рассказами, что глупо верить в историю Золушки

аля Ирина или Роман Абрамович – надо называть цену! Клиент хочет верить, что и к нему прискачет п…ц, на белом коне. И не надо народу объяснять, что это не Прынц. Ничего личного просто бизнес в эпоху капитализма. А что там на самом деле и кто это изобрёл – так ли это важно? Каждый день много чего изобретается… Важно кто это раскручивает!

Как говорил еще в начале 90-х один мой знакомый бывший КГБ-ник: Если с дерева падает лист – значит, это кому-то надо! Другими словами – в государстве ничего не может происходить просто так. Неужели вы думаете, что какой-то парень из ниоткуда придумает «крипто- непонятно что» и на глазах мировых элит раздует пузырь на несколько десятков или сот миллиардов долларов?

При этомпочему-то, биткоин раскручивается по всем СМИ, принадлежащих этим мировым Элитам? Да, тем самым СМИ, которые даже президента США пытаются стереть в порошок, но почему-то продвигающих чей-то Цукербриновский биткоин!

Т.е. элиты десятки, если не сотни лет – создавали по крупицам эту финансовую инфраструктурную «корову», а тут какой-то молодец из народа – придёт её подоить в свой карман? Не смешите…

Илон Остапович Мавроди-Маск – нервно курит, сгорая от зависти!

20-кратный рост стоимости за 2017 год. И более 23 МИЛЛИОНЫЙ рост стоимости за 10 лет! Каков был первый курс биткоина в 2008 году? За 1, 309 BTC давали $1.

А вчера был курс 17903-19193$ за 1 BTC, сегодня упал немного. Перемножаем и получаем 23’435’027 раз – 23,4 млн раз. Они золото из воздуха делают? Или что? Такому росту ценности может завидовать даже ФРС. И не надо 2 мировых войны организовывать, убивать сотню миллионов людей. Всё вполне даже легально. Фантастика!

Кто может позволить себе – раздуть такой пузырь? Только мировые Элиты самого высшего уровня и больше никто. Тот же Элон Маск выглядит младенцем со своими суперкарами, солнечными батареями, многоразовыми космическими челноками и аккумуляторами – он хотя бы что-то производит, что-то делает, что можно пощупать!

Или, например, акции Apple – в 1997 году были на самом дне, а компания дышала на ладан. Чтобы тогда их купить надо было сильно удариться головой.

100 акций Apple в начале 1997 года: 59 долларов
100 акций Apple в начале 2017 года: 13 200 долларов

Рост составил в 203 раза. Всего «каких-то» 223 раза за 20 лет работы, со всеми 8 яблокофонами, с iPad-ами, лучшими в мире ноутбуками, уже забытыми и нашумевшими ipod-ами, с налогами в 3% максимум и $200 миллиардами живых денег на офшорных счетах. С подставой конкурента Самсунга в прошлом году на 19 миллиардов – и рост всего-то каких 223 раза за 20 лет? Как-то мелко рядом с Биткоином. Хотя акции Apple тоже считаются сильно переоценёнными и пузырём.

А что производит Биткоин, кроме эйфории вокруг себя? Ничего! Даже ФРС со своим печатным станков – выглядит как-то мелко, рядом с биткоином.

Соскочить не получится – ваша жадность вам это не позволит!

Можно зарабатывать, вкладываясь в пирамиды мыльных пузырей, но при условии, что хватит психических сил вовремя выйти! Но кто же знает, когда правильно выходить?

Спреды, или комиссия посредников на покупку и продажу биткоинов достигает до 7–10%. То есть минимальный рост должен составить 15–20%, чтобы вы окупили только расходы на вход-выход.

Вложил миллион – будь добр отдай 200 тысяч непонятно кому. Мягко говоря, недешёвый входной билетик!

Человек устроен так, что страх потерять – сильнее мотивирует, чем желание приобрести. Из-за такой стоимости спреда – не получается быстро реагировать на колебания курса – придётся терпеть, заливая в себя валидол вёдрами.

Далее, вторая причина не выходить – безумный рост биткоина! Зачем перестраховываться платя по 20% за вход выход, если он всё равно вырастет через год в 20 раз? На разнице курса при выходе потеряется еще больше! Не обращайте внимание, не тратьте зря деньги, просто ждите, биткоин не подкачает – он вырастет еще!

Откуда такие спреды в IT мире, когда любую валюту можно поменять на любую за считанные секунды и 1-3%

Почти в любой точке планеты с помощью пластиковой карточки! А если покупать большими сумами на бирже — комиссия за обмен и того меньше.

Такие спреды сделаны специально – чтобы «барашек» никуда не убежал раньше времени. Такой рост курса – как допинг, как наркотик, отупляющий чувство опасности. НИКТО не почувствует, когда правильно выйти из него. Всегда есть страх потерять из-за слишком раннего выхода.

И даже если кто-то выйдет из биткоина в кеш «на всякий случай» потом, заливаясь слюньками и вырывая волосы на всех труднодоступных местах своего тела – будет считать, сколько потерял, потому что слишком рано вышел. И сколько такой человек продержится? Максимум несколько месяцев! А потом снова на все деньги купит биткоинов!

Система сделана так, что вход свободный, а выход есть только условно свободный – вроде двери открыты, но выйти не позволит вам – ваша психология поведения, ваша жадность и страх потерять! Всё как при капитализме – не попадайся! А попался – сам дурак.

Ну и главное – по чью душу раздувается эта финансовая бомба?

Помните 90ые и МММ? Люди продавали дачи, квартиры, дома, залезали в кредиты, одалживали у родственников, брали деньги из кассы на работе и покупали акции МММ. Потому что они безумно росли каждый день и до последнего момента их можно было быстро продать и вернуть деньги с прибылью! И такого большого спреда не было.

Азартные люди быстро ловятся на рекламу и вкладывают последние деньги. Но беда – у таких людей обычно нет больших сумм.

20-кратный годовой рост биткоина нужен для того, чтобы усыпить бдительность – умных, осторожных, но БОГАТЫХ инвесторов и бизнесменов. До какого-то момента они не обращали на него внимание – пузырь он и есть пузырь – не о чём, даже думать. Но потом пришёл 20-кратный рост в год. Пошли пачками истории, вроде тех что я написал в начале!

И тут они наполнились сомнениями! А вдруг успеют проскочить? Это ведь 20кратный рост в год. А на дворе кризис, продажи падают. Рубль со дня на день опять девальвируют! Куда еще вкладываться? В сбербанке у Грефа, что ли хранить? Тут получается морковка спереди морковка сзади – классическая мотивация – ну как можно устоять? И жадность берет верх.

Идёт та же самая эйфория, как и в 90х. Люди изымают активы и вкладываются по самое не могу в биткоины – а как иначе? На чуть-чуть по-быстрому, не понимая что тут есть психологические ловушки, а не физические!

Цена входа-выхода обязывает, если играть, то играть

В таких ситуациях работает стратегия определения заранее, когда выходить! Например, 4-кратный рост и независимо от перспектив – выходить и держаться подальше!

Но кто сможет устоять? 95–99% точно не устоит – это статистика. А американцы хорошо изучили психологию масс. Они столько опытов проводили с 60-х по 80-е годы. Поэтому и сделок у биткоина в день не так уж и много – а какой смысл выходить и входить за нового?

Есть много примеров, когда человек, оказываясь в долговой яме или наделав ошибок на работе – пытается решить все проблемы одним махом – вкладываясь в какую-то позицию на бирже или в какую-то пирамиду МММ. А сейчас ситуация очень нехорошая в банковском секторе России, да и Китая тоже. Полно Российских банков, у которых миллиардные дыры в балансах!

Злые языки говорят, что некоторые Российские банки хорошенько вложились в биткоин дабы по быстренькому спрятать свои грехи. Ну а то, что большая доля инвесторов из Китая – это открытая информация несмотря на все запреты. Лазейки всегда найдутся. Вот именно на этих харчах и распух биткоин в 20 раз. представляете что будет когда рванёт?

Элита вкладываться в биткоин и другие криптовалюты не будет – она их наплодила как грибы после дождя. Максимум кто может вложиться в биткоин носят общее название – молодые деньги, те кто в мировую элиту не вхожи! И вся затея с биткоинами – это афера по экспроприации молодых денег. Как это и было сформулировано Кристин Лагард, директор распорядитель МВФ в 2011 году.

Биткоин в России не запрещен – но Центробанк, работающий по инструкции МВФ хотел бы его запретить

Минфин и Герман Греф не против него. Ну это и логично – Россия для них расходный материал. Из России можно только выкачивать деньги. А создавать условия для производства и инвестирования – нельзя! Отсюда и запреты.

Западная финансовая система дышит на ладан. Никто не знает сколько она еще протянет – месяц или пару-тройку лет. Но о том, что она делает последние вздохи, говорят уже даже на западе!


Что может продлить эту агонию? Приток капитала со всего мира. Но как его устроить, желательно без обязательств? Даже по трежерис – несут какие-то обязательства. А по биткоину, как при МММ – сам дурак если что. Все знают, что рванёт. Просто все считают себя умными и думают, что «успеют» и что облажается кто-то другой.

Англосаксы не первый раз огромные государственные долги перекладывают на частные компании, чьи бумаги сперва растут, а потом лопаются как мыльные пузыри. А госудраство оказывается не при делах…

Биткоин – это средство отъёма молодых денег.

Биткоин – это средство выкачивания денег из развивающего мира в пользу умирающей финансовой системы золотого миллиарда.

Всё как обычно – просто очередную войнушку устроить не получается, «злой» Путин не позволяет, вот и изворачиваются как могут, продлевая агонию, покупая себе еще несколько дней, месяцев или даже лет – а вдруг еще потом что-то придумают и таки выкарабкаются… Или вдруг опять Россия развалится первой, а их пронесёт еще раз на 30 лет!

Источник: http://ruslanbah.ru/pod-kogo-razduvayut-puzyr-bitkoina-kogo-nakroet/

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как народу промывают попы мозги!
Источник http://via-midgard.info/
Власов
... плен к немцам, а у кого ППЖ не было? У Жукова...
Встреча Николая Левашова с читателями 28 мая 2011 года (Видео)
Смотреть на яндекс.видео: Смотреть на youtube: Сохранить видеоИсточник http://via-midgard.info/
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
...среди разведчиков СВР, которые сами кого хочешь завербуют. Сейчас Владимир ... конвертируемыми валютами. Сейчас Россия под контролем генералитета ФСБ продает в... обеспечение стабильности криминальной власти. Под видом крупного бизнеса пропаганда преподносит...
Конец старого и начало нового Света
...бы, когда в находящуюся под облучением спутника и разгорячённую...не опереточная конница, которая под звуки рожков по-голливудски ... стране. К сожалению, под красивыми лозунгами скрывается очередная ... с Николаем Викторовичем. Под занавес был рассмотрен вопрос...
Вячеслав Есиков: Последнее обращение к разуму
Пара слов от себя, с вашего позволения: Друзья, с Вячеславом Есиковым я знаком около двух лет и могу называть его своим хорошим другом. От себя могу сказать, что Слава был активнейшим участником РОД ВЗВ и сыграл главную роль в распространении "учения" ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>