Руслан Бах. Под кого раздувают пузырь Биткоина, и кого он накроет?

Мир сошел с ума!

Хуже уже не будет! Сказал пессимист.

Будет, еще как будет! Сказал оптимист.

Только у меня дежавю уже несколько недель? Как будто вернулись в начало 90-х, но в международном масштабе. Дешёвая реклама для малограмотного населения. Душераздирающие вопли из фейсбука – «да-аа, биткоин пузырь, но поднялся в 20 раз за 1 год!»

А дальше включается богатое воображение: если бы вложил год назад 50 тыс рублей/долларов/евро, то сейчас был миллион — а-а-а-а-а… О биткоине говорят почти все, он даже многим спать не даёт и мешает есть.

Проводятся «Конференции по инвестициям в криптовалюты», с нытьём умных спикеров на тему «тоталитарный путинский режим не даёт развиваться современным технологиям» – а вот на прогрессивном западе – а-а-а-а… Но при этом признают, что не понимают, что означает «крипто-» и чем биткоин отличается от других валют…

Причем те, что считают себя поумнее – рекомендуют вкладываться в новую, «только этим летом появившуюся криптовалюту» — надёжная и честная как Федеральный резерв, потому как ха-ха биткоин вряд ли еще вырастет в 20-ть раз за следующий год. А вот новенькая криптовалюта еще как выыы-ырастет – успеете и вы хорошенько нагреться.

Мне вспоминается начало 90-х, как англоязычные барыги впаривали нуворишам таймшеры с депозитами в честном Barclays банке, который по мелкому не обманывает.

А-а-а-ах с одним таксистом в Нью-Йорке 10 лет назад, когда курс биткоина был еще 1$=1300 BTC рассчитались за поездку в 50 баксов биткоинами. А теперь этот «инвестиционный портфель стоит 100 млн долларов»!Кто-то где-то много лет назад, за пару пицц рассчитался биткоинами примерно по такому же курсу. И опять эти люди теперь стоят десятки миллионов или даже сотню миллионов долларов! У-у-у-у-у, везет же некоторым…

Вот оно счастье – и в каждой такой истории чувствуется подсознательный месседж –а ты как лох сидишь тут умничаешь про пузыри, про загнивающий запад и кризис, расхваливая Сталина и Путина – лучше вложился хотя бы на 50 баксов, как «умные» люди. И жизнь у тебя бы наладилась… Ведь знал же… Всё слышал… Предлагали же тебе… И не говори, что у тебя даже таких денег нет или не было.

И все эти истории прям как про Лёню Голубкова из рекламы МММ – сбылась мечта идиота. Или как из рекламы онлайн-казино, которых Роспотребнадзор пачками банит каждый день. Берётся придурковатого вида персонаж, который разбогател, якобы на игре в казино, заполучил наконец-то много женщин, (как же без них?) и возможность кутить… Какая целевая аудитория такие и заманухи.

Гуру и гурёнки со всего мира стали учить «инвестициям» с выгодой более 3000% годовых!

Одни маркетологи честно заявляют, что это пузырь – надо успеть войти и выйти. Этому и обучают как дешевле купить и обещание подсказать, когда выйти. Другие даже этого не делают – а зачем? Разве кто-то за что-то сейчас отвечает? Ну маркетологи и раньше не скрывали, что не очень обременены моральными принципами, чтобы не мешали зарабатывать! Я сам маркетолог – есть такое дело у большинства моих коллег.

Из всех нор вылезли и почувствовали себя на коне – экспертойды всех мастей. Которые стали миллионерами за последний год

Вчера проверял почту в мэйл-ру – увидел, что у них есть отдельная вкладка – зарабатывай по 10 тыс. рублей в час, кликнул посмотреть – естественно, инвестиции в биткоин. Ай-ай-ай как же так и мэйл-ру туда же? Учавствуют в раздувании пузыря и, следовательно, в массовом обмане населения?

Вот только мало кто задаётся вопросом – зачем учить зарабатывать на инвестициях миллионы, если стоимость обучения стоит 300 уе на человека?

А хост провайдеры предлагают «Размещение майнинг-ферм в дата-центре в Москве. Обеспечим бесперебойное электричество, охлаждение, охрану, техподдержку и Интернет». Прям мечта капитализма – все навариваются на пузыре. Вот зачем давать такую ценную инфраструктуру в аренду за 5 копеек, если сами могли бы разместить майнинг фермы для себя и зарабатывали миллионы долларов? Тем более, что срок «окупаемости» фермы – 4 месяца, а доходность от 600BTC/мес = 1,14 млн $/месяц?

Это еще не масштаб, для России – в 90-х при раскрутке МММ участвовали все центральные ТВ каналы, на глазах у государства. Кто-то считает, что МММ и прочие были с молчаливого участия государства, недоглядели, хотя я склонен считать, что очень даже всё знали изначально. И сейчас «государство» помалкивает. В целом по всему миру истерия биткоина, превысила масштаб 90-х в России.

Когда рванёт Биткоин – это будет цунами мирового уровня.

Кто может раздуть такой пузырь мирового масштаба? Так, что даже крупные государства не в состоянии остановить утечку капитала в криптовалюты. Давайте проанализируем на каких потребителей направлена раскрутка Биткоина – и вы поймёте каких «барашек» будут стричь или даже отправят на колбасу.

Криптовалюты изобрели IT-гении новые Цукербрины из народа

И среди этих гениев есть парень с корнями из России, который изобрёл свою криптовалюту – Etherium. Вот такая она западная демократия, не то что тоталитарный Путинский режим – упустили, недооценили очередного гения! Зато парня теперь уважают и ценят на западе, обзавидуйтесь – его цитируют и к его мнению прислушиваются!

Почему гении из народа полувраньё, которое хуже вранья?

Это копия истории Золушки. Про милашку ставшей королевой – каждый год выходит несколько десятков фильмов, так или иначе в основе имеющих историю Золушки! Народ любит сопельки по экрану! И ходит отдавать свои кровно заработанные на очередную сказку снова и снова – как будто не знает, что там будет и чем они закончатся. Меняются только лицедеи и прочие декорации.

Тема востребована: а как нас учили еще в эпоху перестройки – спрос рождает предложение. Здесь главное, не запутаться: что причина, а что следствие. Народ верит в сказки, про гениев из народа, кем-то недооценённых – и поэтому они и появляются в виде создателя «чего-то там», куда надо вложиться.

Одно из правил маркетинга гласит:

«Не надо лечить клиента», рассказами, что глупо верить в историю Золушки

аля Ирина или Роман Абрамович – надо называть цену! Клиент хочет верить, что и к нему прискачет п…ц, на белом коне. И не надо народу объяснять, что это не Прынц. Ничего личного просто бизнес в эпоху капитализма. А что там на самом деле и кто это изобрёл – так ли это важно? Каждый день много чего изобретается… Важно кто это раскручивает!

Как говорил еще в начале 90-х один мой знакомый бывший КГБ-ник: Если с дерева падает лист – значит, это кому-то надо! Другими словами – в государстве ничего не может происходить просто так. Неужели вы думаете, что какой-то парень из ниоткуда придумает «крипто- непонятно что» и на глазах мировых элит раздует пузырь на несколько десятков или сот миллиардов долларов?

При этомпочему-то, биткоин раскручивается по всем СМИ, принадлежащих этим мировым Элитам? Да, тем самым СМИ, которые даже президента США пытаются стереть в порошок, но почему-то продвигающих чей-то Цукербриновский биткоин!

Т.е. элиты десятки, если не сотни лет – создавали по крупицам эту финансовую инфраструктурную «корову», а тут какой-то молодец из народа – придёт её подоить в свой карман? Не смешите…

Илон Остапович Мавроди-Маск – нервно курит, сгорая от зависти!

20-кратный рост стоимости за 2017 год. И более 23 МИЛЛИОНЫЙ рост стоимости за 10 лет! Каков был первый курс биткоина в 2008 году? За 1, 309 BTC давали $1.

А вчера был курс 17903-19193$ за 1 BTC, сегодня упал немного. Перемножаем и получаем 23’435’027 раз – 23,4 млн раз. Они золото из воздуха делают? Или что? Такому росту ценности может завидовать даже ФРС. И не надо 2 мировых войны организовывать, убивать сотню миллионов людей. Всё вполне даже легально. Фантастика!

Кто может позволить себе – раздуть такой пузырь? Только мировые Элиты самого высшего уровня и больше никто. Тот же Элон Маск выглядит младенцем со своими суперкарами, солнечными батареями, многоразовыми космическими челноками и аккумуляторами – он хотя бы что-то производит, что-то делает, что можно пощупать!

Или, например, акции Apple – в 1997 году были на самом дне, а компания дышала на ладан. Чтобы тогда их купить надо было сильно удариться головой.

100 акций Apple в начале 1997 года: 59 долларов

100 акций Apple в начале 2017 года: 13 200 долларов

Рост составил в 203 раза. Всего «каких-то» 223 раза за 20 лет работы, со всеми 8 яблокофонами, с iPad-ами, лучшими в мире ноутбуками, уже забытыми и нашумевшими ipod-ами, с налогами в 3% максимум и $200 миллиардами живых денег на офшорных счетах. С подставой конкурента Самсунга в прошлом году на 19 миллиардов – и рост всего-то каких 223 раза за 20 лет? Как-то мелко рядом с Биткоином. Хотя акции Apple тоже считаются сильно переоценёнными и пузырём.

А что производит Биткоин, кроме эйфории вокруг себя? Ничего! Даже ФРС со своим печатным станков – выглядит как-то мелко, рядом с биткоином.

Соскочить не получится – ваша жадность вам это не позволит!

Можно зарабатывать, вкладываясь в пирамиды мыльных пузырей, но при условии, что хватит психических сил вовремя выйти! Но кто же знает, когда правильно выходить?

Спреды, или комиссия посредников на покупку и продажу биткоинов достигает до 7–10%. То есть минимальный рост должен составить 15–20%, чтобы вы окупили только расходы на вход-выход.

Вложил миллион – будь добр отдай 200 тысяч непонятно кому. Мягко говоря, недешёвый входной билетик!

Человек устроен так, что страх потерять – сильнее мотивирует, чем желание приобрести. Из-за такой стоимости спреда – не получается быстро реагировать на колебания курса – придётся терпеть, заливая в себя валидол вёдрами.

Далее, вторая причина не выходить – безумный рост биткоина! Зачем перестраховываться платя по 20% за вход выход, если он всё равно вырастет через год в 20 раз? На разнице курса при выходе потеряется еще больше! Не обращайте внимание, не тратьте зря деньги, просто ждите, биткоин не подкачает – он вырастет еще!

Откуда такие спреды в IT мире, когда любую валюту можно поменять на любую за считанные секунды и 1-3%

Почти в любой точке планеты с помощью пластиковой карточки! А если покупать большими сумами на бирже — комиссия за обмен и того меньше.

Такие спреды сделаны специально – чтобы «барашек» никуда не убежал раньше времени. Такой рост курса – как допинг, как наркотик, отупляющий чувство опасности. НИКТО не почувствует, когда правильно выйти из него. Всегда есть страх потерять из-за слишком раннего выхода.

И даже если кто-то выйдет из биткоина в кеш «на всякий случай» потом, заливаясь слюньками и вырывая волосы на всех труднодоступных местах своего тела – будет считать, сколько потерял, потому что слишком рано вышел. И сколько такой человек продержится? Максимум несколько месяцев! А потом снова на все деньги купит биткоинов!

Система сделана так, что вход свободный, а выход есть только условно свободный – вроде двери открыты, но выйти не позволит вам – ваша психология поведения, ваша жадность и страх потерять! Всё как при капитализме – не попадайся! А попался – сам дурак.

Ну и главное – по чью душу раздувается эта финансовая бомба?

Помните 90ые и МММ? Люди продавали дачи, квартиры, дома, залезали в кредиты, одалживали у родственников, брали деньги из кассы на работе и покупали акции МММ. Потому что они безумно росли каждый день и до последнего момента их можно было быстро продать и вернуть деньги с прибылью! И такого большого спреда не было.

Азартные люди быстро ловятся на рекламу и вкладывают последние деньги. Но беда – у таких людей обычно нет больших сумм.

20-кратный годовой рост биткоина нужен для того, чтобы усыпить бдительность – умных, осторожных, но БОГАТЫХ инвесторов и бизнесменов. До какого-то момента они не обращали на него внимание – пузырь он и есть пузырь – не о чём, даже думать. Но потом пришёл 20-кратный рост в год. Пошли пачками истории, вроде тех что я написал в начале!

И тут они наполнились сомнениями! А вдруг успеют проскочить? Это ведь 20кратный рост в год. А на дворе кризис, продажи падают. Рубль со дня на день опять девальвируют! Куда еще вкладываться? В сбербанке у Грефа, что ли хранить? Тут получается морковка спереди морковка сзади – классическая мотивация – ну как можно устоять? И жадность берет верх.

Идёт та же самая эйфория, как и в 90х. Люди изымают активы и вкладываются по самое не могу в биткоины – а как иначе? На чуть-чуть по-быстрому, не понимая что тут есть психологические ловушки, а не физические!

Цена входа-выхода обязывает, если играть, то играть

В таких ситуациях работает стратегия определения заранее, когда выходить! Например, 4-кратный рост и независимо от перспектив – выходить и держаться подальше!

Но кто сможет устоять? 95–99% точно не устоит – это статистика. А американцы хорошо изучили психологию масс. Они столько опытов проводили с 60-х по 80-е годы. Поэтому и сделок у биткоина в день не так уж и много – а какой смысл выходить и входить за нового?

Есть много примеров, когда человек, оказываясь в долговой яме или наделав ошибок на работе – пытается решить все проблемы одним махом – вкладываясь в какую-то позицию на бирже или в какую-то пирамиду МММ. А сейчас ситуация очень нехорошая в банковском секторе России, да и Китая тоже. Полно Российских банков, у которых миллиардные дыры в балансах!

Злые языки говорят, что некоторые Российские банки хорошенько вложились в биткоин дабы по быстренькому спрятать свои грехи. Ну а то, что большая доля инвесторов из Китая – это открытая информация несмотря на все запреты. Лазейки всегда найдутся. Вот именно на этих харчах и распух биткоин в 20 раз. представляете что будет когда рванёт?

Элита вкладываться в биткоин и другие криптовалюты не будет – она их наплодила как грибы после дождя. Максимум кто может вложиться в биткоин носят общее название – молодые деньги, те кто в мировую элиту не вхожи! И вся затея с биткоинами – это афера по экспроприации молодых денег. Как это и было сформулировано Кристин Лагард, директор распорядитель МВФ в 2011 году.

Биткоин в России не запрещен – но Центробанк, работающий по инструкции МВФ хотел бы его запретить

Минфин и Герман Греф не против него. Ну это и логично – Россия для них расходный материал. Из России можно только выкачивать деньги. А создавать условия для производства и инвестирования – нельзя! Отсюда и запреты.

Западная финансовая система дышит на ладан. Никто не знает сколько она еще протянет – месяц или пару-тройку лет. Но о том, что она делает последние вздохи, говорят уже даже на западе!