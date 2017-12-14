Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2017

Киборг Геращенко узнал, что Саакашвили врет

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Китай подал иск против Украины в Лондонский суд

Китай подал иск в Лондонский суд против Украины, обвинив Киев в невыполнении своих обязательств. Причиной стала крупная задолженность Украины перед КНР. В 2012 году Китай предоставил Украине кредит размером в 3,6 миллиарда долларов в счет поставок украинского зерна. Украина должна была поставить Китаю около 3,3 миллионов тонн зерна – половину до октябре 2014 года, оставшуюся часть – в ноябре того же года. Как утверждают власти Китай, Украины выполнила лишь один из 19 контрактов, поставив 65 тысяч тонн кукурузы вместо обещанных 500 тысяч. Убедившись, что Киев не намерен выполнять взятый контракт, Пекин обратился в суд с требованием взыскать переданные Украине средства. Как заявили в правительстве Украины, возврат долга Китаю не входит в приоритетные вопросы руководства страны. Отметим, что сумма долга ежегодно увеличивается на шесть процентов. Антон Зарубин

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Саакашвили хочет стать мэром Одессы

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили мечтает вернуться в свою недавнюю вотчину и занять пост градоначальника Одессы. «Потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — сказал Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов, мечтая о том, где он еще может пригодиться украинцам после того, как поработает на посту премьера. Напомним, о желании Саакашвили возглавить украинское правительство ранее писала «Русская Весна». Читайте также: Ротшильдам не удается найти покупателей на активы Порошенко

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Американские СМИ: Ставка Запада на Порошенко была ошибкой

Западу придется признать, что он поддерживал неправильного лидера на Украине – президент Петр Порошенко потерпел неудачу в борьбе с коррупцией, пишет обозреватель Джош Коэн в Reuters.





“Западу придется признать, что он поддержал не того лидера на Украине”, - пишет Коэн.

По его словам, президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией. Тревожная реальность, добавляет обозреватель, заключается в том, что, как полагают многие, сам Порошенко «расправляется с инакомыслием и дискредитирует активистов борьбы с коррупцией» с помощью подконтрольных спецслужб. По словам Коэна, это не тот человек, которому должен доверять Вашингтон.



Журналист считает, что Запад и Украина застряли с Порошенко, поэтому США и их союзники должны работать в обход украинского президента, если это необходимо.



Напомним, в последнее время Запад фактически открыто высказывает претензии Украине по ситуации с антикоррупционными работами и ведомствами.



На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о сложных переговорах украинских и европейских дипломатов: из-за предложенного депутатами Верховной рады законопроекта о снижении независимости НАБУ представители ЕС призывали остановить программы поддержки Киева и действие безвизового режима. Также Киеву угрожали лишением поддержки МВФ, передает “Взгляд”.

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Америка уже решила, как вернет Крым Украине

Фото: Zuma/TASS

Вашингтон собирается вернуться к вопросу Крыма, но прежде считает необходимым «покончить с насилием» в Донбассе. Соответствующие приоритеты Соединенных Штатов на Украине обозначил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая накануне в штаб-квартире Атлантического совета в Вашингтоне.

Глава Госдепартамента констатировал 60-процентный рост нарушений перемирия на Востоке Украины и отметил, что мирных жителей в зоне конфликта в 2017 году погибло больше, чем в предыдущем. Еще он напомнил, что его люди сейчас «работают с Россией, чтобы изучить, можем и мы прийти к какому-то соглашению по мандату для миротворческих сил ООН».

Однако о том, что позиции сторон здесь диаметрально противоположные, ничего сказано не было. Как и о сути самих разногласий по «миротворцам», которые в нынешнем виде просто делают появление ооновских «голубых касок» в Донбассе невозможным. Потому что вариант, предложенный американцами в соавторстве с Киевом, фактически означает «зачистку» народных республик по хорватскому сценарию.

Все эти нюансы, однако, Тиллерсон опустил в своей речи.

Зато строго указал, что санкционный режим против России сохранится, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

«Вторжение и захват территорий других стран нельзя игнорировать», — заявил глава американской дипломатии.

Вторил Тиллерсону и посол США в России Джон Хантсман, который пошел еще дальше и заявил сегодня, что Крым принадлежит Украине, а также добавил, что «для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо».

Иракцы, сирийцы, афганцы, сербы… и многие другие народы, которых янки «демократизировали» военной силой, уж точно с этим утверждением согласились бы. Только вот их мнение на этот счет «мирового гегемона» не интересует.

Кстати, доказательствами «российского вторжения» на Украину все тот же «господин орденоносец» Тиллерсон себя тоже утруждать не стал. Но пообещал вернуться к вопросу Крыма.

Оказывается, он в курсе, что российский президент Владимир Путин «ясно дал понять» — эта тема «обсуждаться за столом переговоров не будет». Однако настаивает на своем: «В какой-то момент будет…»

Хотелось бы понять, в чем заключается вопрос, который они хотят поставить, а, главное, как собираются это делать? Когда, наконец, они поймут, что Крым и Севастополь — это была, есть и будет Россия под санкциями или нет…

— Вопрос Крыма будет подниматься еще очень долго, — считает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. — Просто вспомните историю Западной Украины и Западной Белоруссии — американцы не признавали вхождение этих территорий в состав СССР. Литву, Латвию и Эстонию, кстати, тоже не признавали частью Союза.

Поэтому у них очень богатый опыт как раз непризнания. И с Крымом у них такая же волынка может тянуться лет двадцать-тридцать. Но я надеюсь, что меньше гораздо. Потому что должна же быть какая-то смена поколений. И должны же рано или поздно на смену разного рода милитаристам-волюнтаристам прийти люди здравомыслящие — чисто по закону случайных чисел.

Что касается последних высказываний госсекретаря, то это все, мне кажется, лежит в рамках поиска Трампом союзников. Причем, любых.

И делая устами Тиллерсона заявления о том, что Крым они не забыли — просто отложили на некоторое время и рано или поздно обязательно эту тему поднимут, Трамп пытается переманить на свою сторону определенные силы в том же Конгрессе. Тех, которые занимают ярую антироссийскую позицию, во-первых. Для которых Крым является своего рода «красной тряпкой». И которые выстроили всю свою политическую риторику, всю свою деятельность в Конгрессе, поставив во главу угла как раз крымский вопрос.

Поэтому этот месседж направлен в основном не в сторону РФ, а в сторону определенных партийных групп в Конгрессе.

Но Трампу потом очень трудно будет отказаться от подобного рода заявлений.

Тем более что вопрос Крыма, это такой вопрос, который в состоянии разрушить любые отношения между Трампом и президентом нашей страны. Одномоментно. Это очень важно понимать.

«СП»: — Собственно, нет никаких отношений. Они существуют только в воображении Трампа, наверное, который когда-то хотел «поладить с Россией». Но действовать-то он продолжает совершенно в парадигме своего предшественника Обамы. Тот же Тиллерсон опять поставил, по сути, ультиматум: дайте зачистить Донбасс, верните Крым Украине — мы разместим там свои военные базы, будьте послушными, слабыми… и тогда, быть может, мы проявим великодушие… А надо ли с ними разговаривать в таком случае?

— Это не совсем так. Взаимодействие между Штатами и нашей страной, оно все же есть. В последнее время, действительно, что называется через пень колоду. После Гамбурга никаких заметных сдвигов вообще не видно. А история со встречей «на ногах» на саммите АТЭС, это просто полный скандал.

Но, тем не менее, контакты очень тесные и очень активные. И с Тиллерсоном есть прямая связь. И с Трампом есть прямая связь. Мы это просто не видим — в публичном пространстве не всегда это отражается.

Поэтому контакты есть. Это — первое.

Второе. Все-таки чтобы понять, что за речи Тиллерсон произносит, надо понять, к кому он обращается.

«СП»: — Атлантический совет, насколько известно, структура, которая обеспечивает и обслуживает идеологию развития НАТО на международной арене?

— Вот именно. То есть, представляете, что там за аудитория. В этом отношении, когда Тиллерсон говорит о «российском вторжении», он говорит на языке большинства. Потому что очень многие представители этой публики, действительно, считают, что Россия «взяла и оккупировала половину Украины». И там есть российские войска.

Поэтому когда Тиллерсон произносит «российское вторжение» им всем становится понятно. Им не надо ничего объяснять, разъяснять. Госсекретарь использует ту риторику, которая привычна, которая уже сформировалась в этом Атлантическом совете. Которая является для него родной.

Но это совершенно не означает, что Тиллерсон верит в то, что он говорит.

«СП»: — Это дипломатическая «гибкость» такая своеобразная — нашему Лаврову на закрытых переговорах говорить одно, а своим «ястребам» — другое?

— Во-первых, он транслирует все-таки слова Трампа. То есть, это не его слова. В данном случае, президент США говорит устами своего госсекретаря. Скорей всего, это именно так.

А то, что затрагивается щекотливый вопрос, вот это как раз и объясняет, почему Тиллерсон делает эти заявления, а не лично Трамп. Трамп — таким образом — не подставляется.

А Тиллерсон говорит на языке максимально понятном Атлантическому совету. Потому что если бы он вместо «вторжения» сказал что-нибудь другое, его, возможно, не поняли бы. А может быть и освистали.

То есть, в принципе, как переговорщика его действия понятны.

Что касается самих намерений поднять «крымский вопрос» и каким-то образом его решить (но опять-таки на условиях США), то они могут провозглашать какие угодно намерения — вплоть до полета на Луну и на Марс. Но встает большой вопрос, а могут ли они эти намерения осуществить?

Тиллерсон — далеко не большой политик. Надо это понимать. И заявляя о том, что будет подниматься «крымский вопрос», он сейчас вообще не имеет представления, что делать с этим «крымским вопросом». То есть «прокукарекать» можно. Но как действовать, он не знает. У него плана нет.

«СП»: — Может, у Трампа есть?

— У Трампа тоже плана нет. И скорей всего в ближайшей перспективе такой план не появится. Чтобы знать как действовать в данной ситуации, надо быть профессиональным политиком, а годичное пребывание Тиллерсона на посту главы внешнеполитического ведомства США, показало, что он в политике вообще не понимает.

Он хороший экономист, хороший бизнесмен. Он даже может провести эффективные переговоры по бизнес-вопросам, но политика, это не его дело. Он здесь является новичком и учится только. А новичку не по зубам такие серьезные вопросы, как крымский прецедент

«СП»: — Да, но, делая подобные заявления, они дают ложную надежду Киеву, и те начинают расправлять грудь: «За нами такие силы стоят, мы можем вести себя как угодно»…

— В Киеве постоянно расправляют разные части тела, когда слышат подобного рода месседжи. Но при этом там не понимают, что эти послания не Киеву адресуются.

И у Трампа, и у Тиллерсона вообще на самом последнем месте стоит мотивация каким-то образом Киев поддерживать. Кто они такие, чтобы их поддерживать?

Трамп и Тиллерсон эти послания посылают определенным группам в Конгрессе.

«СП»: — Не те ли это люди, которым Порошенко заплатил за лоббирование интересов Украины?

— Нет. Во-первых, Порошенко потратил всего 300 тысяч долларов — это мизерная сумма. У нас Улюкаев обедает за гораздо большие деньги — два миллиона, чтобы в ресторан один раз сходить.

А, во-вторых, Петр Алексеевич ведь эти деньги перечислил лоббистской компании, одним из руководителей которой долгое время был Курт Волкер, нынешний спецпредставитель по Украине. То есть, это, фактически, взятка через компанию самому Волкеру, которому все 300 тысяч (за вычетом каких-то комиссионных и амортизационных), скорей всего, и ушли.

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, в свою очередь, комментируя RT заявление Тиллерсона, сравнил его с «кинжалом за пазухой»:

«Тиллерсон, показывая нежелание Штатов говорить с Россией в мирном ключе, демонстрирует Крыму „кинжал за пазухой“. Госсекретарь США завуалированно намекает на усиление военной группировки Украины, потому что своими руками американцы готовы драться лишь с беззащитным противником», — объяснил депутат.

По его словам, «США привыкли науськивать на своих политических оппонентов агрессивных индейцев, в роли которых сейчас выступает Украина. Вот только с Россией у них промашка выйдет — здесь воинственными криками и размахиванием томагавков никого не испугаешь. Как говорится, у самих револьверы найдутся».

Светлана Гомзикова

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На Украине рассчитывают получить от России за Донбасс 33 вагона золота

Киев будет требовать от России контрибуции за ущерб в Донбассе в размере более 30 вагонов золота. Об этом во время пресс-конференции украинского Хельсинского сообщества по правам человека на тему: «Права человека на Украине в условиях вооружённого конфликта» заявил глава аналитического отдела украинско-Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко. «У нас имеются так называемые белые пятна — то есть незаслуженно забытые проблемы в ходе этого вооружённого конфликта, в частности, это экологический урон, который мы тоже расцениваем как важную составляющую этого конфликта», — прокомментировал Мартыненко. Глава аналитического отдела утверждает, что за урон нанесённый Донбассу должна ответить Россия, хотя, по его словам, обстрелы ведутся с обеих сторон: «По исследованиям Академии Наук Украины совместно с Министерством Обороны, только загрязнением почвы тяжёлыми металлами в результате бомбёжек и артобстрелов с обеих сторон, затоплением шахт и загрязнением грунтовых вод, уничтожением в результате неконтролируемых пожаров лесостепных заказников и заповедников, Украине нанесён ущерб на территории Крыма и оккупированной части Донбасса в эквиваленте, равном 33 вагонам золота высшей пробы, и это на несколько вагонов больше, чем в принципе составляет золотой запас России. В случае контрибуции, Российской Федерации придётся долго отстаивать суммы нанесённого ущерба и терять свою часть золотого запаса», — заявил Мартыненко. Читайте также: ВАЖНО: Армия ДНР ответила ВСУ на «захват» прифронтовой зоны у Докучаевска

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«Мы тебя убьем, и нам ничего не будет»: Как в ООН видят соблюдение прав человека в Украине

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека выпустило очередной доклад о нарушениях гражданских, социальных и политических прав в Украине. Доклад представляет собой обширное исследование и охватывает период с августа по ноябрь 2017 года — и хотя речь идет о серьезном аналитическом документе, он местами читается, как кровавый триллер с элементами хоррора. Собственно, на это намекают сами его составители, которые разбавляют сухие сводки красноречивыми эпиграфами. «Мы сейчас тебя убьем, и нам за это ничего не будет», — цитируют они ультраправых боевиков перед разделом, который представляет собой длинный список их преступлений. Так, УВКПЧ рассказывает об истории беременной женщины, над которыми издевались представители украинского добробата — они тыкали ей в живот автоматом, душили, угрожали групповым изнасилованием, а потом ограбили. Другие отчеты очень похожи — представители запрещенного в России «Правого сектора»* и других правых формирований, а также сотрудники правоохранительных органов и спецслужб неоднократно похищали мирных граждан, чтобы под жестокими пытками принудить их сознаться в своих «преступлениях». «Если ты будешь вести себя хорошо и скажешь все, как надо — мы тебе ничего не сделаем. Если будешь сопротивляться, пошлем к тебе домой „Правый сектор“. Твоего сына покалечат; жену твою встретят по дороге с работы. А тебя мы накачаем наркотиками так, что станешь овощем» — приводят в документе слова одного из пострадавших от пыток людей. «Мы приведем сюда твою дочь и изнасилуем её разными способами», — говорили военные одному из задержанных во время допроса. «Некоторые нарушения прав человека, предположительно совершенные украинскими военнослужащими (особенно членами специальных подразделений, созданных на добровольных началах) и СБУ, по-прежнему не расследуются», — констатируют авторы доклада ООН. Судя по этому документу, их особенно шокировала недавняя история с освобождением националиста, который застрелил под Мариуполем женщину, сидевшую в машине со своим мужем. И был торжественно отпущен на волю под давлением патриотов. «УВКПЧ глубоко обеспокоено освобождением 6 ноября 2017 г. военнослужащего Государственной пограничной службы, который был осужден судом первой инстанции за убийство гражданского лица в 2014 г. и приговорен к 13 годам тюремного заключения. Его освобождению предшествовала широкая информационная кампания политических деятелей в поддержку обвиняемого, в которой были искажены факты дела; требований народных депутатов к СБУ о расследовании в отношении судей суда первой инстанции на предмет их связей с вооруженными группами и изучении их предыдущих решений, вынесенных ими, а также встречи народных депутатов с Генеральным прокурором. Кроме того, Президент Порошенко выступил с публичным заявлением в поддержку обвиняемого. Такое давление является показателем вмешательства в деятельность судебной системы и может демотивирующе сказаться на будущих расследования грубых нарушений международного права в области прав человека или международного гуманитарного права, совершенных сотрудниками силовых служб», — пишут об этом в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Впрочем, не меньшую тревогу международных наблюдателей вызывает рост погромного националистического насилия, которое распространилось из зоны «АТО» на всю территорию страны. «Мы отмечаем рост числа проявлений нетерпимости, в том числе угроз насилием, со стороны крайне правых групп, действия которых направлены на подавление публичного выражения мнений… Имевшие место акты насилия в основном остались безнаказанными», — опять-таки констатируют эксперты ООН, которые дают понять, что власть повсеместно покрывает преступления собственных сторонников — одновременно преследуя представителей оппозиции, которых жестоко наказывают за малейшие правонарушения. «Eсли вы неправильно освещаете текущие события, на вас заведут уголовное дело по терроризму» — цитируют в докладе слова украинского адвоката. И отмечают: «управление с тревогой отметило факты широкого толкования и применения положений Уголовного кодекса, касающихся терроризма, в инициированных СБУ уголовных делах против украинских работников средств массовой информации, журналистов и блогеров». Правозащитники из ООН упоминают жестокие политические приговоры журналистам Тимонину и Васильцу, которые получили по 9 лет тюрьмы за государственную измену, и выражают тревогу по поводу ареста журналиста Василия Муравицкого. Особое внимание к этим скандальным делам более чем симптоматично — учитывая, что Украина впервые попала в опубликованный 12 декабря список стран, которые арестовывают журналистов за профессиональную деятельность, составленный международным Комитетом по защите журналистов. Впрочем, даже это — лишь часть претензий к украинскому правительству, озвученных в рамках опубликованного ООН доклада. В нем отмечается «приостановление пенсий в рамках процесса верификации, которое лишило сотни тысяч людей — часто целые семьи — их единственного дохода, как представляется, является несоразмерной и излишней мерой». «Вам надо было думать об этом в 2014 году! Когда они уже отменят вашу пенсию?» — эти слова, которые были сказаны украинским пограничником в разговоре с донецким пенсионером, по всей видимости, произвели впечатление на международных экспертов, которые резко критикуют попытку изоляции и блокады — не только неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, но и Крымского полуострова. Не остались без внимания и образовательные инициативы украинского правительства. «Новый закон об образовании имеет более ограничительный характер, нежели предыдущий, поскольку национальные меньшинства не имеют возможности обучаться на родном языке, кроме как на начальном уровне образования», — указывается в докладе ООН, где явно не приветствуют сворачивание сферы употребления русского языка, который является родным для миллионов жителей Украины. Читая выводы документа, который, по сути, представляет собой длинный список безнаказанных нарушений человеческих и гражданских прав, отчетливо понимаешь, что ситуация в стране вызывает у международных наблюдателей глубокий пессимизм — поскольку они не видят возможности быстрого разрешения охватившего Украину кризиса и очевидно не верят в действенность собственных рекомендаций. «Для 4,4 млн. человек, страдающих от конфликта, не было видно признаков серьезных усилий сторон конфликта по прекращению боевых действий и восстановлению мира. Видя, что „все продолжается в том же духе“, те, кто уже потерял родных и близких, здоровье, имущество, источники средств к существованию и возможности, теперь теряют надежду. С наступлением четвертой зимы конфликта угрозы безопасности и трудности, как предполагается, переносить станет еще тяжелее по сравнению с первыми годами конфликта. Давно назрела потребность в серьезных усилиях по принятию конкретных мер для разрешения конфликта. С течением времени разногласия в украинском обществе, ставшие результатом конфликта, будут продолжать углубляться и укореняться. Проблемы, которые необходимо преодолеть ради реального примирения и долгосрочного мира на всей территории Украины, тоже усугубляются, так как они остаются нерешенными» — констатируется в итоговой части документа. «Европейский суд по правам человека очень далеко. СБУ, напротив — прямо здесь», — красноречиво цитируют они украинского судью по уголовным делам — как бы показывая, что международные организации бессильны помочь жертвам царящего в стране произвола. Андрей Манчук, Украина.ру Читайте также: Украина похищает российских полковников и оскорбляет российских генералов: об отношении к нашим военным в СЦКК (ДОКУМЕНТ) * запрещенная в РФ экстремистская организация

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Канадское оружие, вопрос Крыма и самообстрелы ДФС

Дабы завизировать заявления Курта Волкера https://colonelcassad.livejournal.com/3837835.html о том, что война на Украине продолжится и в 2018 году, США и Ко несколько активизировали свою риторику на Украинском направлении, что вполне логично на фоне завершающейся не самым удачным образом для США сирийской войны и всплывшей фактуре о сорванных попытках договорится о невмешательстве США и РФ в дела друг друга.1. Тиллерсон официально еще раз поднял тему Крыма, что мол "это не навсегда". Это не удивило, так как очередной дипломатический тупик на Донбассе, который никуда не исчез даже в сценарии, когда вопрос Крыма прямо не поднимался, вновь возвращает США к риторике 2014 года, которая была бесперспективной тогда и является бесперспективной сейчас, но вполне годится для текущего эскалационного курса в американо-российских отношениях.2. Кроме того, Канада одобрила разрешение на поставку канадскими компаниями летального оружия на Украину. Вопрос поставки летальных вооружений из США на официальном уровне, скорее всего решится, как только Трампа окончательно дожмут (возможно, в следующем году, когда демократы могут получить большинство в Сенате США). Разумеется, весь этот формализм не отменяет того факта, что летальное оружие от частных компаний США и из стран Восточной Европы уже вполне себе поступало (та же Литва недавно призналась, что завозила в том числе стрелковое оружие). Но на официальном уровне пытаются сохранить некую видимость приличий, хотя вполне понятно, что именно США со своим переворотом повинны в том, что происходит на Украине. Но так как у США нет целей прекращать конфликт на компромиссных условиях, можно смело заливать оружие в топку войны, где потери украинцев несущественны (кого, например, всерьез волнуют несколько десятков убитых и раненых под Гладосово, Травневым и Фрунзе?) – расход украинских солдат и старых вооружений со складов длительного хранения, не слишком обременяет разрастающийся бюджет Пентагона, который наоборот заинтересован в продолжении конфликта, дабы осенью следующего года вновь попробовать увеличить оборонные ассигнования "для противодействия российской угрозе".3. Ну и в качестве вишенки на торте, представитель Госдепа Нойерт обвинила РФ в том, что она обстреливает украинскую территорию. Как не трудно догадаться. обстрелы ВСУ Докучаевска https://www.youtube.com/watch?v=xY3oMdM04NU или Горловки https://www.youtube.com/watch?v=9eFMcc9jkGw , США совершенно не интересуют. США фактически потребовали, что ополченцы сдали свои позиции в районе ДФС. Хотя в прошлый раз, когда станция была выведена из строя, огонь велся с украинской стороны 82-мм и 120-мм минометами. Теперь получается, что Россия обстреливает ДФС, чтобы лишить жителей Донецка воды. Такая вот чудесная картина мира.Как не трудно догадаться, при таких делах, тут не 80, а все 100% за то, что война продолжится. Дипломатических подвижек очевидно нет, истеричная антироссийская риторика нарастает, а попытки ударить по уязвимым местам РФ становятся все более явственными.Цену рассказам про то, что США сами уйдут с Украины, можете определить сами.

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«Независимость»: Генпрокурор Украины предлагает отдать «Южмаш» Илону Маску (ВИДЕО)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил отдать одно из крупнейших украинских предприятий — имеющий стратегическое значение завод «Южмаш», проходимцу от высоких технологий Илону Маску. «У нас есть Южмаш. Он фактически стоит. Рядом лежат наибольшие в Европе залежи лития, очень редкого вещества, из которого Илон Маск строит самые знаменитые в мире батареи. Рядом — уран»., — сказал он в эфире украинского телеканала. «Скажите мне, пожалуйста, почему никто из политиков не говорит, что Южмаш с готовым персоналом, с коммуникациями, сняв налоги, кроме НДС, можно предложить тому же господину Маску или кому-то другому? Бери эти залежи, бери эти залежи, работай тут, сделай Украину всемирно известной на этом подземном богатстве»., — заявил генпрокурор Украинского Государства, при любом удобном и неудобном случае заявляющего о своей «независимости». На видео с 10:38 Читайте также: Навальный попался на вопиющей лжи (ВИДЕО)

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