В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО – Песни и романсы на стихи Николая Рубцова
01. В горнице моей светло – Марина Девятова 00:00
02. Тихая моя Родина – Анна Широченко 03:15
03. Расплата – Иван Ильичёв 06:13
04. Купавы – Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» 09:09
05. В этой деревне огни не погашены – Валентина Толкунова 12:07
06. Морошка – Марина Капуро 15:46
07. Улетели листья – Галина Невара 19:09
08. Центростремительная сила – Сергей Захаров 22:04
09. Березы – Елена Никитина 25:14
10. Звезда полей – Уральский народный хор 28:47
11. Сентябрь – Анна Широченко и Геннадий Конев 32:32
12. У сгнившей лесной избушки – Алексей Покровский 36:13
13. Подорожники – Хор ленинградского радио и телевидения 39:05
14. Журавли – Владимир Ивашов 42:17
15. Детство (песня из к/ф «Причалы») – Евгений Леонов-Гладышев 45:23
16. Если буду знаменит – Николай Гнатюк 48:45
17. Сапоги мои скрип-да скрип – Екатерина Шаврина 52:26
18. Увлеклась нечаянно – Галина Ненашева 55:48
19. Далекое – Валерий Белянин 58:51
20. В минуты музыки печальной – Валерий Топорков 01:02:59
21. В святой обители природы – Хор ленинградского радио и телевидения 01:07:01
22. Молитва – Алла Иошпе и Стахан Рахимов 01:09:38
Комментарий редакции
3 января 2024 года исполняется 88 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Рубцова. Рубцов родился в 1936 году и трагически погиб в 1971 году. Его поэзия, в которой воспевается красота родной природы и простые радости жизни, пользовалась огромной популярностью и любовью читателей. Многие стихи Рубцова положены на музыку и стали песнями. Память о Рубцове почитается в России, его именем названы улицы и учреждения.
Прекрасная подборка! Но всё же мне больше всего нравиться, стихи Н. Рубцова и песни по ним в исполнении Алексея Покровского.