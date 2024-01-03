01. В горнице моей светло – Марина Девятова 00:00

02. Тихая моя Родина – Анна Широченко 03:15

03. Расплата – Иван Ильичёв 06:13

04. Купавы – Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» 09:09

05. В этой деревне огни не погашены – Валентина Толкунова 12:07

06. Морошка – Марина Капуро 15:46

07. Улетели листья – Галина Невара 19:09

08. Центростремительная сила – Сергей Захаров 22:04

09. Березы – Елена Никитина 25:14

10. Звезда полей – Уральский народный хор 28:47

11. Сентябрь – Анна Широченко и Геннадий Конев 32:32

12. У сгнившей лесной избушки – Алексей Покровский 36:13

13. Подорожники – Хор ленинградского радио и телевидения 39:05

14. Журавли – Владимир Ивашов 42:17

15. Детство (песня из к/ф «Причалы») – Евгений Леонов-Гладышев 45:23

16. Если буду знаменит – Николай Гнатюк 48:45

17. Сапоги мои скрип-да скрип – Екатерина Шаврина 52:26

18. Увлеклась нечаянно – Галина Ненашева 55:48

19. Далекое – Валерий Белянин 58:51

20. В минуты музыки печальной – Валерий Топорков 01:02:59

21. В святой обители природы – Хор ленинградского радио и телевидения 01:07:01

22. Молитва – Алла Иошпе и Стахан Рахимов 01:09:38

Комментарий редакции

3 января 2024 года исполняется 88 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Рубцова. Рубцов родился в 1936 году и трагически погиб в 1971 году. Его поэзия, в которой воспевается красота родной природы и простые радости жизни, пользовалась огромной популярностью и любовью читателей. Многие стихи Рубцова положены на музыку и стали песнями. Память о Рубцове почитается в России, его именем названы улицы и учреждения.