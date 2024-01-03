Новости украинской "демократии".

«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука

"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон

"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилин

"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк

Комментарий редакции

Высказывание Туки является ярким примером того, как олигархический режим использует патриотизм для манипулирования людьми. Тука говорит, что нужно забыть о правах человека и нормах международного права, и просто идти защищать отчизну. Однако, если мы посмотрим на ситуацию объективно, то мы увидим, что отчизну не защищают, а защищают интересы олигархов Украины и марионеточного правительства.

Олигархический режим использует войну на Донбассе для обогащения себя и своих друзей. Военные контракты на поставки оружия и оборудования получают компании, связанные с олигархами. Кроме того, олигархи зарабатывают на торговле оружием и людьми, например жена Зеленского оказалась замешана в торговле детьми. Война на Донбассе также используется олигархическим режимом для подавления оппозиции. Правительство запрещает митинги и собрания, которые выступают против войны.

В этой ситуации призыв Туки идти защищать отчизну выглядит как лицемерие. Олигархический режим не защищает отчизну, а использует ее для своих личных целей.