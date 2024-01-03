Повесть о настоящем Офицере и Человеке
— Подпишите, Иван Михайлович! Завтра в 09:00 хотим новобранца у Вас тут перед строем расстрелять.
– За что, — спрашиваю, — расстрелять?
– Бежал с поля боя. Всем другим трусам в назидание.
А я эти расстрелы, скажу тебе, терпеть не мог. Я же понимаю, что этот молокосос вчера за материну юбку держался, дальше соседней деревни никогда не путешествовал. А тут его вдруг схватили, привезли на фронт, не обучив как следует, сразу бросали под огонь.
Я ведь тоже (даже в книжке своей об этом пишу) с поля боя по молодости бегал. И не раз, пока дядя (я под его началом был) своими руками пристрелить не пообещал – и я был уверен, что пристрелит. Это же стра-а–ашно! Взрывы, огонь, вокруг тебя людей убивают, они кричат: с разорванными животами, с оторванными ногами-руками… Вроде и мысли в голове о бегстве не было, а ноги тебя сами несут, и всё дальше и дальше.
Ох, как же трудно со своим страхом справиться! Огромная воля нужна, самообладание, а они с опытом только приходят. С ними люди не родятся.
И вот этого мальчишку завтра в 09:00 возле моего КП убьют перед строем…
Спрашиваю председателя трибунала:
— А вы разобрались во всех деталях его воинского преступления?
Тот мне:
— А чего тут разбираться? Бежал – значит, расстрел, о чём тут ещё можно разговаривать? Всё ясно.
Говорю:
— А вот мне не ясно из твоей бумаги: куда он бежал? Направо бежал, налево бежал? А, может быть, он на врага бежал и хотел других за собой увлечь! А ну, сажай свой трибунал в машину и следуй за мной – поедем в эту часть разбираться.
А чтобы в эту часть проехать, нужно было обязательно пересечь лощину, которая немцем простреливалась. Ну, мы уже приспособились и знали, что если скорость резко менять, то немецкий артиллерист не сможет правильно снаряд положить: один обычно разрывается позади тебя, другой впереди, а третий он не успевает – ты уже проскочил.
Ну, вот выскочили мы из-за бугра и вперёд. Бах-бах, — пронесло и на этот раз. Остановились в перелеске, ждём – а трибунала-то нашего нет, не едут и не едут. Спрашиваю шофёра:
— Ты точно видел, что немец мимо попал?
— Точно,- говорит, – оба разрыва даже не на дороге были!
Подождали мы их с полчаса и поехали дальше сами. Ну, всё я там выяснил, насчёт новобранца: бежал в тыл, кричал «Мама», сеял панику и т.д. Поехали обратно.
Приезжаем на КП.
— Что случилось с трибуналом? — спрашиваю.
– Ничего не случилось,- мне говорят. — Они сейчас в столовой чай пьют.
Вызываю командира комендантского взвода, приказываю немедленно доставить трибунал ко мне. Через пять минут приводят ко мне эту троицу. Один ещё печенье дожёвывает. Спрашиваю:
— Куда вы делись? Почему не ехали за мной, как я приказал?
— Так ведь обстрел начался, товарищ генерал-полковник, поэтому мы назад и повернули.
Говорю им:
— Обстрел начался, значит, бой начался. А вы меня бросили в этом бою, струсили. Кто из вас законы военного времени знает? Что полагается за оставление командира в бою и бегство с поля боя?
Побелели. Молчат. Приказываю командиру комендантского взвода:
— Отберите у этих дезертиров оружие! Под усиленную охрану, а завтра в 09:00 расстреляйте всех этих троих перед строем!
Тот:
— Есть! Сдать оружие! На выход!
В 3 часа ночи звонит Хрущёв (член Военного Совета нашего фронта):
— Иван Михайлович, ты, что, вправду собираешься завтра трибунал расстреливать? Не делай этого. Они там уже Сталину собрались докладывать. Я тебе прямо завтра других пришлю взамен этого трибунала.
— Ну, уж нет,- я Хрущёву говорю. – Мне теперь никаких других не нужно! Только этих же хочу.
Тот засмеялся, говорит:
— Ладно, держи их у себя, раз хочешь.
И вот аж до самого конца войны мне ни одного смертного приговора больше на подпись не приносили… „
Герой Советского Союза, один из самых популярных и любимых в армии военачальников. Генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков.
На военной службе с 1918 года. Окончил пулеметную школу (1920), курсы Выстрел (1927 и 1930), академические курсы при Высшей военной академии (сейчас Военная академия Генштаба; 1949).
Участник Гражданской войны: красноармеец, помощник командира взвода. После войны командовал взводом, ротой, батальоном, был помощником командира стрелкового полка и начальником 1-й части штаба стрелковой дивизии.
С 1936 года начальник стрелкового полка, с 1937 года стрелковой дивизии, с 1939 года помощник командира стрелкового корпуса, с 1940 года патрон Владивостокского пехотного училища, с марта 1941 года начальник стрелкового корпуса на Дальнем Востоке.
В Великую Отечественную войну с ноября 1941 года командовал 64-й отдельной стрелковой бригадой на Западном фронте. С января 1942 года 8-й гвардейской стрелковой дивизией, с апреля 2-м гвардейским стрелковым корпусом на Калининском фронте.
В сентябре 1942 года назначен командующим 1-й гвардейской Армией, а с октября 1942 года и до конца войны командовал 21-й армией (с апреля 1943 года 6-й гвардейской Армией). Воевал на Донском, Воронежском, 2-м и 1-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Войска под командованием И.М.Чистякова участвовали в битве под Москвой, Сталинградской и Курской битвах, разгроме невельской группировки противника, в Белорусской, Шяуляйской, Рижской, Мемельской операциях и ликвидации курляндской группировки врага.
За умелое руководство армией и проявленные при этом мужество и отвагу И.М.Чистякову присвоено звание Героя Советского Союза. С июня 1945 года он командующий 25-й армией Приморской группы войск (с 5.августа 1945 года 1-й Дальневосточный фронт), принимавшей участие в советско-японской войне 1945 года.
С февраля 1947 года командовал 5-й армией Приморского Военного Округа, потом 28-й армией Белорусского Военного Округа (19481949 годы) и 8-й гвардейской армией группы советских войск в Германии (19491953 годы). С 1954 года стал 1-м заместителем командующего войсками Закавказского Военного Округа. С 1957 года в генеральной инспекции Сухопутных войск Главной инспекции МО.
С 1968 года в отставке.
Депутат Верховного Совета СССР II и IV созывов.
Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, орден Суворова II степени, медалями, а ещё иностранными орденами.
значение-имен.рф/известные-люди/иван-чис
Почему я выложил сегодня этот маленький рассказ?
Да потому, что для одного чужая жизнь — величайшая ценность, а для другого — полкопейки. И понимают ценность человеческой жизни как раз те, кто прошёл войну. А не сидел на диване, комментируя в телевизоре.
И, не дай Бог, случится в России очередная псевдореволюционная заварушка, тут же появятся “херои», готовые залить свою страну кровью, кровью народа. Строго по «революционному чутью».
И ещё. Этот рассказ, на мой взгляд, очень хорошо демонстрирует разницу между революционерами и большевиками. Именно то, что я неоднократно говорил в своих комментариях: не все революционеры — большевики, не все большевики — революционеры…
Комментарий редакции
Основные тезисы:- Чистяков не любил необоснованные расстрелы солдат и понимал, что молодые бойцы часто впервые попадали на фронт и бежали от страха. Сам Чистяков в молодости тоже бегал с поля боя.
- Когда командир принес приговор о расстреле молодого солдата за дезертирство, Чистяков потребовал разобраться в деталях.- Чистяков взял с собой членов трибунала на передовую, но они отказались ехать из-за обстрела. Чистяков обвинил их в трусости и дезертирстве и приказал расстрелять, но потом пожалел.
- После этого случая до конца войны Чистякову больше не приносили необоснованных смертных приговоров.Вывод:
Иван Чистяков ценил человеческую жизнь и старался не допускать необоснованных расстрелов солдат, понимая, что молодежь часто впервые попадала на фронт. Он требовал тщательно разбираться в обстоятельствах и наказывал за необоснованную жестокость. Этот пример показывает, как ценность человеческой жизни понимают люди, прошедшие войну.