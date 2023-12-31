Сталинская денежная реформа 1947 года. Евгений Спицын
Сто девятая лекция из цикла историка, публициста и общественного деятеля Евгения Юрьевича Спицына "История России", посвященная сталинской денежной реформе 1947-го года.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. В 1946-1947 гг. в СССР была проведена денежная реформа, целью которой было оздоровление денежного обращения и ликвидация последствий войны в финансовой сфере.
2. Реформа включала деноминацию денег, отмену карточной системы, введение единых государственных цен, повышение зарплат и пенсий.
3. Соотношение обмена денег для населения составило от 1:1 до 1:10 в зависимости от суммы накоплений.
4. Общая денежная масса сократилась в 3-15 раз в зависимости от оценок историков.
5. Реформа носила жесткий и конфискационный характер по отношению к спекулянтам и нелегальным денежным накоплениям.
6. По сравнению с западными странами, условия реформы в СССР были более мягкими для населения.
7. Реформа позволила снизить инфляцию и цены, увеличить реальную зарплату граждан.
Вывод: денежная реформа 1947 года в СССР носила противоречивый характер, с одной стороны – конфискационный для части населения, с другой – позволила стабилизировать финансовую систему и улучшить жизнь людей после войны.
Я вот тоже взял печень трески. Пол банки масла с жиром. Получилось пять бутербродов. С банки икры чуть больше. Сталин прав. Нужно реформы. Спицына с Новым дракошой. Курить надо меньше.