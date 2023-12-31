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Сталинская денежная реформа 1947 года. Евгений Спицын

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Сто девятая лекция из цикла историка, публициста и общественного деятеля Евгения Юрьевича Спицына "История России", посвященная сталинской денежной реформе 1947-го года.
Полная версия ролика на сайте День: https://dentv.ru/playlist/eyu-spitsyn-istoriya-sssr.html?_videoId=635414b00e47cf53ca8a0cb4

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В 1946-1947 гг. в СССР была проведена денежная реформа, целью которой было оздоровление денежного обращения и ликвидация последствий войны в финансовой сфере.

2. Реформа включала деноминацию денег, отмену карточной системы, введение единых государственных цен, повышение зарплат и пенсий.

3. Соотношение обмена денег для населения составило от 1:1 до 1:10 в зависимости от суммы накоплений.

4. Общая денежная масса сократилась в 3-15 раз в зависимости от оценок историков.

5. Реформа носила жесткий и конфискационный характер по отношению к спекулянтам и нелегальным денежным накоплениям.

6. По сравнению с западными странами, условия реформы в СССР были более мягкими для населения.

7. Реформа позволила снизить инфляцию и цены, увеличить реальную зарплату граждан.

Вывод: денежная реформа 1947 года в СССР носила противоречивый характер, с одной стороны – конфискационный для части населения, с другой – позволила стабилизировать финансовую систему и улучшить жизнь людей после войны.

Источник: https://rutube.ru/video/824111f5facae8d3a4b93e0586a2df51/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11832 9104
    чужой 7 мин. назад

      Я вот тоже взял печень трески. Пол банки масла с жиром. Получилось пять бутербродов. С банки икры чуть больше. Сталин прав. Нужно реформы. Спицына с Новым дракошой. Курить надо меньше.

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