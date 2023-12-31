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Чего добилась Россия за 2023 год. Нам есть чем гордиться!

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Россия в 2023 году показала настоящие чудеса адаптации к новым условиям, доказала всему миру, что способна развиваться несмотря на внешнее давление и добиваться поставленных глобальных целей. Экономика растёт, промышленное производство бьёт рекорды, безработица на историческом минимуме – всё это войдёт в будущие учебники мировой истории как «российский экономический парадокс». Но зрители нашего проекта знают, что это не «парадокс», а результат напряжённого, самоотверженного и честного труда соотечественников. О его главных плодах расскажем в традиционном итоговом выпуске.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Экономические успехи России в 2023 году, несмотря на внешнее давление. Рост ВВП, промышленного производства, сельского хозяйства, снижение безработицы.

2. Крупные инфраструктурные проекты – строительство и открытие метро, дорог, мостов, Северного морского пути и др.

3. Запуск новых производств в разных отраслях промышленности.

4. Достижения в авиастроении, судостроении, космической отрасли. Создание новых двигателей, самолетов, ракет и др.

5. Рекордный гособоронзаказ и его выполнение. Поставки нового вооружения армии и флоту.

6. Космическая программа – запуски спутников, подготовка к пилотируемым полетам.

В целом, в выпуске подводятся итоги успешного для России года, несмотря на внешние трудности. Страна демонстрирует экономический и научно-технический рост в ключевых отраслях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BMW5d5b10Uc
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