Комментарий редакции

Россия в 2023 году показала настоящие чудеса адаптации к новым условиям, доказала всему миру, что способна развиваться несмотря на внешнее давление и добиваться поставленных глобальных целей. Экономика растёт, промышленное производство бьёт рекорды, безработица на историческом минимуме – всё это войдёт в будущие учебники мировой истории как «российский экономический парадокс». Но зрители нашего проекта знают, что это не «парадокс», а результат напряжённого, самоотверженного и честного труда соотечественников. О его главных плодах расскажем в традиционном итоговом выпуске.

Основные темы выпуска:

1. Экономические успехи России в 2023 году, несмотря на внешнее давление. Рост ВВП, промышленного производства, сельского хозяйства, снижение безработицы.

2. Крупные инфраструктурные проекты – строительство и открытие метро, дорог, мостов, Северного морского пути и др.

3. Запуск новых производств в разных отраслях промышленности.

4. Достижения в авиастроении, судостроении, космической отрасли. Создание новых двигателей, самолетов, ракет и др.

5. Рекордный гособоронзаказ и его выполнение. Поставки нового вооружения армии и флоту.

6. Космическая программа – запуски спутников, подготовка к пилотируемым полетам.

В целом, в выпуске подводятся итоги успешного для России года, несмотря на внешние трудности. Страна демонстрирует экономический и научно-технический рост в ключевых отраслях.