В конце года самое время подбить баланс по российским СЯС, благо, и официальной информации изрядно добавилось.

Ядерный фактор вообще в этом году поминался довольно часто, по поводу и без, соответственно, отметим и цитату Верховного Главнокомандующего:

«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире»

Как водится, у нас никак не могут без процентов «уровня современности вооружения». В СЯС заявлены в целом – 95%, в частности в МСЯС – «практически 100%» Упоминание МСЯС однозначно указывает, что учитывают в данном случае только ракеты, т.к. лодки пр. 667БДРМ никак не могут быть сочтены современными в отличие от вполне современных БРПЛ Р-29РМУ2/2.1 «Синева»/«Лайнер» .

Продолжается строительство инфраструктуры для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности «Буревестник» и носителей беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – лишнее напоминание, что программы не закрыты. Особенно актуально для «Буревестника», который пусть и по заявлениям официальных лиц был не так давно успешно испытан, до сих пор остается весьма загадочным изделием.

О любых планируемых пусках МБР и БРПЛ Россия и США продолжают извещать друг друга как минимум за сутки, и это хорошо.

При этом наша СПРН обнаружила в 2023 г. (по неуказанную дату) 78 пусков баллистических ракет и 168 пусков ракет-носителей. Традиционно, разбивку никто нам не показал, ну и в целом в мире уже больше двух сотен пусков ракет космического назначения случилось в этом году. Впрочем, ничего нового.

Теперь по отдельным «ногам» ядерное триады.

По РВСН доля современных образцов вооружения «до конца 2023 г.» теперь 88%, причем на МБР сухопутного базирования приходится наибольшее количество носителей и зарядов в ядерной триаде, примерно 60% от общего «потолка» по приостановленному ДСНВ. Вероятно, речь идет о ~420 развернутых носителей с ~930 ядерными боезарядами. Соотношение носителей в ПГРК и ШПУ, т.е. в мобильной и стационарной группировках, примерно равное, но боезарядов на вторых несколько больше. Последний ракетный полк с ПГРК «Тополь» в 2023 г. перевооружен на «Ярс» – как водится, конкретная модификация (-С, -М, ну вы поняли) не указана.

«Перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард» завершено». Вероятно, можно предположить завершение развертывания МБР с гиперзвуковым планирующим блоком в текущем облике с УР-100Н УТТХ в качестве «бустера». К слову, достаточно прямо указаны перспективы появления ПКБ и на более легких ПГРК, соответствующие НИОКР ведутся. Будем ждать.

«До конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» – видимо, можно считать фактически свершившимся фактом.

Вроде бы не забывают про инфраструктуру для ракетных дивизий и их боевого дежурства, заявлено 592 «высокотехнологичных объекта».

В 2024 г. главной задачей заявлена постановка на боевое дежурство тяжелой МБР «Сармат» в Ужуре, т.е. в ударной 62-й ракетной дивизии. Стоит ли там оно на опытно-боевом дежурстве, о чем сообщалось осенью – неведомо. Признаться, ждали чего-то символического уже под эту елочку, ну, там, активации полка из КП и пары ШПУ, но, похоже, останемся без повода для шутеек.

Вновь анонсировано число пусков МБР на 2024 г., а именно семь штук. Будем считать.

До конца 2025 г. обещают закончить оснащение 28-й ракетной дивизии Ярсами шахтного базирования. Под Козельском работа идет неторопливо, но поступательно. Отдельно обратим внимание, что именно в контексте министерского визита в гости к этим ребятам упомянуты системы активной защиты ШПУ от высокоточного оружия противника, но, видимо, пока речь исключительно про радиоэлектронное противодействие и маскировку.

Видимо, с 2026-2027 гг. можно ожидать начало замены МБР «Тополь-М», которые пока вроде бы еще в нормальном состоянии, но ничто не вечно, особенно если это что-то – твердотопливный ракетный двигатель. На повестке, как известно, 60-я ракетная дивизия в Татищево (ШПУ) и два ракетных полка с ПГРК из состава Тейковской ракетной дивизии. А вот на что их будут перевооружать – на модификации «Ярсов» или на нечто новое (помните поминались такие Осина, Кедр…Анчар…) – то вопрос.

В целом на данном этапе не планируется изменение соотношения ПГРК и ШПУ не планируется, равно как и формирование новых соединений и частей. Вот и славно.

Да, нельзя не отметить и то, что «при необходимости» РВСН могут «в кратчайшие сроки» получить ракеты средней или меньшей дальности. Вероятно данный вопрос отвечает на подчинение по меньшей мере БРСД в России Будущего, но с КРБД и БРМД вопрос может оставаться открытым. #МораторийЖиви!

В части Дальней авиации передано четыре Ту-160М (очевидно включая модернизированные), что даже превосходит анонсированные в 2022-м три борта.

На 2024 г. планируется передача двух Ту-160М (видимо, уже новой постройки). Также упомянуты и «совершенно новые самолёты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами». Тут гадать сложно, ПАК ДА у нас вряд ли дойдет до этой стадии, а что нового с точки зрения аэродинамики в Ту-160М и даже Ту-22М3М – не очень понятно. Да, не забываем, кинжалоносцы МиГ-31И – тоже в ДА, про это никто особо не стесняется говорить.

По морской составляющей все довольно просто и поступательно: принят РПКСН «Император Александр III» проекта 955A, на конец 2024 г. планируется передача флоту РПКСН «Князь Пожарский» проекта 955A, и из неожиданностей разве что план вернуть в боевой состав РПКСН К-117 «Брянск» проекта 667БДРМ после окончания среднего ремонта в ноябре 2024 г.

Подытожим: СЯС у нас остаются важнейшим элементом стратегического сдерживания. Процессы перевооружения и модернизации идут вполне поступательно, но и не без шероховатостей. В первую очередь вызывают опасения Сармат и ПАК ДА, ну а за новые игрушки на ядерном ходу мы особо не переживаем. Никаких особо новых деталей про системы боевого управления СЯС не появилось, что, в принципе, не удивляет. Надо более лучше и более устойчиво – ну, никто и не спорит. Правда, у заокеанских контрагентов последнее время стали сюда смотреть более пристально – может, и нас порадуют новым уровнем транспарентности. Но явно не сегодня и не завтра.

Пожалуй, главный вывод – незаметно стремление к количественному наращиванию. Это хорошо, это правильно, голова сейчас о другом болит. В возможности нанести сокрушительный удар в соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания сомнений и так не должно ни у кого быть.

https://telegra.ph/Russkie-SYAS-2023-12-29 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В СЯС России заявлены 95% современных образцов вооружения, в МСЯС – практически 100%.

2. Продолжается развитие стратегических комплексов с КР и БПЛА.

3. В РВСН доля современных МБР составляет 88%, развернуто около 420 носителей с 930 боеголовками.

4. Завершено развертывание МБР "Авангард", в 2024 году планируется постановка на дежурство МБР "Сармат".

5. В Дальней авиации модернизированы 4 Ту-160, переданы ВКС.

6. В ВМФ продолжается строительство РПКСН проекта 955А.

7. Отмечается отсутствие наращивания количества носителей и боезарядов.

Вывод: силы ядерного сдерживания РФ находятся в состоянии планового перевооружения при сохранении общего количества носителей и боезарядов. Продолжается развертывание новых образцов вооружения. СЯС России сохраняют высокий потенциал для выполнения задач ядерного сдерживания.