Существует множество недостижимых, нежизнеспособных и фантастичных сценариев, которые всё равно имеют своих сторонников и адептов, готовых в рамках кривой логики отстаивать сложившуюся искажённую картину мира, игнорируя парадоксы и противоречия. Попытки разбора и анализа данных «гипотез» в рамках рационального дискурса, приводят к необходимости чуда, чаще всего это должны быть совершенно нерациональные и откровенно самоубийственные действия одной из сторон или изменение базовых законов общественной сферы. Последнее в свою очередь сводится к изменению природы человека.

Характерным примером последнего являются мечты о матриархате, для реализации которых необходимо изменение как общественных, так и биологических законов. Мужское и женское начала в природе отвечают за изменчивость / адаптивность и стабильность / устойчивость соответственно. Для абсолютного большинства биологических видов характерно физическое доминирование мужских особей, так как в регулярно меняющейся среде обитания для выживания всей популяции адаптивность более значима и важна. Для биологических видов, где женские особи физически более сильны, их биохимия и модели поведения перестают быть направленны на стабильность.

В процессе эволюции человечества, физические параметры перестали быть важнейшим критерием, но принцип противоборства и баланса изменчивости и стабильности сохраняется, обретая другие проявления. Для достижения даже не матриархата, т.е. господства женского, а паритета, необходимы кардинальные изменения, вроде возможности для женщин не выпадать из социальной жизни на период беременности и декрета.

Если же говорить о матриархате в чистом виде, то женщины должны обрести большую физическую силу, перестроить гормональную систему, значимо увеличить головной мозг или обрести какую-нибудь недоступную мужчинам магию в виде ударов молний. Собственно, примерно такие аллюзии на гиен или пауков встречаются в фантастической литературе в попытке описать матриархат.

Излишне говорить, что в мужском, нацеленном на доминирование обществе, попытки подобных изменений будут уничтожаться в самом начале пути или на помощь придут соседние варвары. Ну а шанс на «случайные» мутации, волшебный вирус и приход магии в мир и т.д. идут по разряду чудесных сценариев и мира недетерминированного хаоса, т.е. фантастики.

Можно подойти к вопросу с другой стороны, сама среда должна стать такой, чтобы в ней исчезло проявление агрессии и не было сильных и неожиданных внешних факторов. Перед матчами по регби сборная Новой Зеландии исполняет ритуальный танец аборигенов-маори хака, квинтэссенцию дикой природной агрессии. Однако, у данного народа была ветвь мориори, что отплыла на дальние острова (арх. Чатем, 680 км от Новой Зеландии) и из-за серьезного изменения климата (привычные сельскохозяйственные культуры не росли) была вынуждена вернуться к охоте и собирательству, т.е. мезолит (средний каменный век).

Неспособность изменить окружающую среду заставила данное сообщество приспосабливаться, стать пацифистами и жить так целых 24 поколения, пока их не нашли родственники-маори и не вырезали. В настоящее время осталось менее тысячи полукровок или тех, кто себя ими считает. Однако, никакого матриархата у мориори не появилось. Собственно, само понимание матриархата в современном обществе практически ничего общего не имеет к мезолитическим традициям, где на территории равной современной Московской области жило около двух тысяч человек, женщины жили в стойбище, мужчины шастали по этой территории. В те времена не было привычной нам частной собственности и избыточного ресурса, который можно присваивать, копить и хранить.

Много корректнее называть подобное общество не-патриархальным, у каждого свои роли и специализация, а численность не позволяла выстраивать сложные многоуровневые иерархии. Матриархат, как и смежный ему феномен амазонок являются архитипичными и понятными мифами, ещё со времён античности. Для их формирования не нужны реальные явления, достаточно предположить, придумать смену привычных ролей, сложив грезы, мечты и сказки-страшилки воедино. В итоге получаем самоиндуцирующийся миф. Подведём итог, для формирования устойчивого матриархата необходимо:

▪️ унификация человечества, исчезновение религий, народов и языков, значимых внешних устойчивых фенотипных различий;

▪️ переход общественной сферы от вертикальных иерархий к горизонтальным связям, т.е. потеря практически всех привычных общественных институтов и отношений [нет возможности концентрировать силы и ресурсы, нет элит];

▪️ исчезновение дефицита ресурсов и/или возможности их накопления [нет долгосрочного планирования и развития, жизнь сегодняшним днём, без завтра];

▪️ отсутствие нового пространства и областей для исследования.

Фактически, получаем дом для пенсионеров, где власть у медсестёр, где никому ничего не надо и нет стремлений, полное равновесие с окружающей средой, которая перестаёт меняться, приносить сюрпризы и ставить вызовы. Даже общемировой катаклизм и скатывание в мезолит не приведёт к матриархату, как произошло с мориори. Доступен лишь очень удалённый во времени вариант, когда человечество за тысячелетия полностью освоит Солнечную систему, превратив условный лес в парк, не сможет преодолеть световой барьер, чтобы разлететься по Вселенной, и перейдёт в стадию вымирающего реликта, заточенного на стабильность.

Подобная законсервированная система, в рамках которой люди потеряют смыл существования, будет плавно деградировать и вырождаться, вслед за падением медианы, довольно долго. В итоге человечество ждёт финал в стиле: «… Тримон трагически скончался, по рассеянности перестав дышать…» (Станислав Лем, «Путешествие двенадцатое»). Будем надеяться, что человечество выйдет за барьер Солнечной системы, первая попытка ждёт нас в самом конце XXI века.

И, да, не хочется верить, что всё многообразие и сложность галактик было сотворено лишь в виде декораций, а человечество обречено жить на песчинке-тюрьме, все предыдущие барьеры были преодолены, когда в них упирались…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Существуют нереалистичные сценарии, такие как матриархат, которые имеют сторонников, но для их реализации потребовались бы кардинальные изменения природы человека и общества.

2. Мужское и женское начала в природе отвечают за изменчивость/адаптивность и стабильность/устойчивость. Для большинства видов характерно доминирование мужских особей.

3. Для достижения паритета в человеческом обществе нужны серьезные изменения, например, чтобы женщины не выпадали из социальной жизни во время беременности.

4. Для матриархата в чистом виде потребовались бы радикальные биологические и социальные трансформации.

5. Реальные исторические примеры "матриархальных" обществ на самом деле были просто не-патриархальными, с разделением ролей между полами.

6. Для формирования устойчивого матриархата нужны кардинальные изменения человечества и окружающей среды, ведущие к деградации.

Вывод: автор считает матриархат утопическим сценарием, который противоречит природе человека и общества. Его реализация потребовала бы радикальной трансформации, ведущей к регрессу.