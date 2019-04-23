Похитители мечты

Есть у меня одна мечта. Написать книгу. Фантастический роман про психиологов. «Психиологи» – это обобщённый термин, выдуманный мной, включающий в себя различных профессиональных маркетологов, хорошо осведомлённых в психологии и использующих эту науку в интересах бизнеса. Эти безликие шарлатаны разработали множество хитрых социально-психологических схем и формул, которые позволяют оболванивать им большое количество людей. У всех этих негодяев один хозяин и один центр управления, поэтому и конечная цель у психиологов одна – полное расчеловечивание нашего общества и превращение «избыточных людей» в подконтрольных потребителей без флага и Родины с последующей утилизацией. И знаете, у них это неплохо получается.

Такая вот фантастическая история. Пишу я её уже очень долго. Герои этой книги – обыкновенные люди, попавшие в ловушку коварных психиологов и бросившие им вызов. И тут, как, наверное, перед любым писателем, встал передо мной важнейший вопрос: каким способом лучше всего раскрыть образы героев? Я много думал над этим. Поступки? Внешность? Может какие-то особенности характера, привычки, манера речи? Всё это конечно – да. Но пришёл я со временем к одному интересному умозаключению, и это было для меня большое открытие, которое, возможно, будет полезным людям, связанным с писательской деятельностью. Я пришёл к выводу, что лучше всего персонаж раскрывается через его МЕЧТУ. Персонаж без мечты – пустышка. Каждому начинающему автору я бы советовал иметь в виду этот момент. Не обязательно озвучивать мечты героев в книге. Достаточно сразу определиться с этим для себя и держать эту информацию в голове. И тогда многое станет понятно. Персонаж начнёт жить в вашей фантазии, сразу станут ясны его поступки, цели, начнётся вырисовываться его характер, ход мысли, душа.

Мечта будет формировать вашего персонажа. Лепить его. Делать личностью. Так как моя книга – это ещё и история преображения, для трансформации личности я использовал всё ту же формулу. Меняя под различными факторами и событиями мечту персонажа – за ней следом менялись и все его характеристики. Даже самый отпетый злодей вставал на путь исправления. И, конечно же, наоборот. Как сказал кто-то: «Твоя жизнь всегда будет двигаться в направлении твоей самой сильной мысли». Мечта – это не острое желание поесть картошки и не планы на вечер. Мечта – это курс, которым следует жизнь. Мечта – это и есть тот самый «магнит», вокруг которого крутится основное количество наших мыслей. И мечтать, как вы понимаете, можно о разном.

Но я как всегда решил пойти чуть дальше и применить своё открытие не к вымышленным литературным персонажам, а к настоящим вполне живым людям. И знаете, получилось. Я стал лучше понимать окружающих. Достаточно было просто узнать, о чём кто-то мечтает и вот он уже как на ладони. Ведь как звучит фраза из рекламы, неслучайно вложенная в уста маленькой девочки: «Мечтать нужно о ВЕЛИКОМ». О майонезе. И человек, мечтающий о майонезе, для меня сразу раскрывается, о нём сразу можно многое сказать. Давайте-ка представим этого персонажа. Наверное, это малообразованный, скучный гражданин потребительского склада ума, с лишним весом и кучей болячек – заветная мечта любого маркетолога-психиолога. Не такими ли нас делают рекламщики? Тупыми закормышами. И сделать они это хотят как раз через наши мечты. Ну конечно, это всего лишь реклама майонеза, и она абсолютно не влияет на общество, но всё же давайте зададимся вопросом: о чём больше всего мечтают современные люди?

Давайте прервёмся на музыкальную паузу, а дальше я покажу вам фокус, который вы не увидите в цирке. Это как трюк с исчезновением, только наоборот.

Проверьте-ка карманы. Всё ли на месте? Вы уверены? Ха-ха-ха. Мои наивные телезрители. Вы долгое время имели дело один на один с целым штатом профессиональных психиологов и манипуляторов, которые потратили много лет на изучение вашей психики и усовершенствование методов её взлома. Пока вы пялились в телевизор и пускали слюни – вас каждый день наглым образом обворовывали, да что там – обдирали как липку, да так ловко, что вы даже ничего не заметили! И брали они у вас нечто намного ценное, чем деньги. Хотя деньгами они вашими тоже не брезговали. Они украли ваши мечты. Знаете, как им это удалось? Потому что самое успешное преступление, это то, о котором никто не узнал. Есть для этого один хитрый трюк, он называется ПОДМЕНА. Излюбленный метод манипуляторов. Часто аферу с подменой проделывают картинные воры, незаметно заменяя в музеях шедевры искусства на дешёвые копии. Психиологи делают примерно тоже, только не с материальными, а духовными ценностями.

И вот я о чём. У каждого человека обязательно есть главная мечта жизни. И я сейчас не о том сверхмощном пылесосе по акции и не о вечеринке с красотками на яхте. А о мечте, с которой вы родились. Да. Родились. Откуда вообще берутся все эти мечты? Вы думали об этом? Что, если Бог посылает нас на Землю каждого с определённой миссией. Ведь как сказал ещё один великий человек: «Два дня в твоей жизни самые важные: день, когда ты родился и день, когда понял, зачем». Вот для того, чтобы мы поняли ЗАЧЕМ, в каждом из нас уже при рождении заложена собственная персональная созидательная мечта. Мечта ТВОРЦА. Ну же, вспоминайте!.. А ведь она была… та самая, заветная. Что теперь на её месте? Где она сейчас? Где-то на самом дне вашего сознания, заваленная всяким барахлом, бытовой техникой, мебелью, грудой продуктов из полок супермаркетов, золотыми побрякушками, шампунями от перхоти, как у того лысого мужика из рекламы подгузников, моделями телефонов, брендами одежды, походами в кино и на дискотеки, тачками, компьютерными играми… И самое главное – пачками зелёной бумаги – основной мечтой современных людей.

Эй, мужчина, за сколько вы продали свою детскую мечту? В какой момент вы стали мечтать только о вещах? Посмотрите на свою жизнь, это вот об этом вот вы мечтали?! Ловко же нас, мой друг, надули! Променять свою святую миссию на Земле на дешёвую китайскую подделку. Да мы и сами уже давно дубликаты самих себя. Кому-то нужен стабильный заработок в торговой компании, но многим достаточно и бутылки пива под любимый сериал. Помните: меняя свои мечты – меняетесь и вы. Когда-то с помощью этой простой формулы маркетологи заглушили потенциал целого поколения. Я понял это, когда стал вспоминать и анализировать свои собственные детские мечты. Я долго разглядывал чёрно-белые фото в попытках найти их. Вот я на школьной линейке 1991 года стою с астрами в самый разгар уничтожения моей Родины. Всего 30 лет назад дети моего возраста мечтали полететь в космос. Знаете, о чём в этот момент мечтал я? О жвачке «Турбо»… Я думаю, многие узнали сейчас в этой мечте и себя в детстве. Теперь вы видите масштаб кражи?! Как ловко подменили мечту размером с космос до пропитанного вкусозаменителем куска токсичной резины! Задумайтесь на этом моменте. Оцените опасность и эффективность работы психиологов.

А что же сейчас? Недавно мой знакомый учитель рассказала, как на уроке она беседовала со старшеклассниками о том, кто кем хочет стать в будущем, один достаточно прилежный ученик с невозмутимым видом ответил: «До 7 класса я мечтал стать киллером». Вдумайтесь: 14 лет было человеку, и он на полном серьёзе мечтал убивать людей за деньги, как в крутых американских фильмах! Конечно же, киллером он станет вряд ли, но его настоящая мечта тем временем украдена. Сейчас ему 17 , и он мечтает жить один без семьи, просто с собакой. Другой подросток вспомнил, что в детстве он мечтал быть Бэтменом, потом хотел стать Человеком-пауком. Сами ли они до такого додумались? Вот в чём фокус.

Маркетологи корректируют наши мечты на каждом этапе жизни. Я тоже когда-то повёлся по неопытности на это и мечтал о «баунти» и райском наслаждении, о «юппи», в который нужно просто добавить воды, о «денди», в которую играют все. Потом я, как каждый порядочный мальчишка девяностых, мечтал быть роботом и пускать лазеры из глаз. Затем – чтобы у меня было много денег, и я ничего не делал, как в сериалах про богатых, которые тоже плачут. Потом мы мечтали быть такими же крутыми, как ковбой Мальборо, пить «правильное» пиво, ограбить банк и уехать жить в Лондон… «Реклама на меня абсолютно не действует», – уверены все мои ровесники, многие из которых уже на том этапе, когда мечтают о «Ловелас форте», «Биттнере» и «Гутталаксе». Ведь мечтать нужно о великом.

Нет. Мы не мечтали полететь на Марс и осваивать науку, мы не хотели развиваться и строить справедливое высокоразвитое общество. Мы мечтали потреблять. Да что уж говорить про моих одноклассников, когда мечта всей страны – её главная ИДЕЯ – идеология была убрана из конституции. Помечтали и хватит. Вместо этого нам предложили жрать, ржать и так далее… Психиологи похитили наши подлинные мечты, заменив их дешёвыми копиями, суррогатами. Спорт, саморазвитие, музыка и литература появились в моих мечтах только после того, как я немного освободился от основной матрицы – прекратив смотреть телевизор и перестав отравляться табаком и алкоголем. Чтобы понять, для чего я родился, мне понадобилось 30 лет!!! Второй самый важный день в моей жизни наступил с такой огромной задержкой! Вот почему эта тема для меня так больна. А у многих моих знакомых этот день так до сих пор и не настал, и вряд ли настанет, пока они мечтают о «великом»… о майонезе. Неужели же наша потребность так и останется исключительно в хлебе и зрелищах?

Мечты человека характеризуют масштаб его личности. Эти материальные, узкоколейные, «дешёвые» мечты говорят о том, что и человек мелочен, замкнут только на себе, своих интересах. Точнее – таких вот индивидуалистов, эгоистов и гедонистов, зацикленных на получении плотских удовольствий, которые мы принимаем за ПРЕДЕЛ мечтаний, из нас нарочно делают похитители истинных созидательных ценностей. Как писал Чехов: «…если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом…» Но людей сейчас всеми возможными ухищрениями уводят от разумного и великого, подсовывая мечту в виде усадьбы с крыжовником. Но если вспомнить, то герой чеховского рассказа, достигнув этой мечты, имея такую усадьбу и хрустя заветным крыжовником по ночам, стал похож на свинью: «…того и гляди хрюкнет в одеяло».

Нас обокрали. Мы духовно нищие люди. У большинства нет никакой мечты. Выплатить кредит – это не мечта. Дождаться окончания рабочего дня и попить пивка – это не мечта. Потреблять – это не мечта. Вот откуда возникает это острое чувство внутренней пустоты, которое массово бросает в депрессию современных людей. Нам дали интернет, гаджеты, смешные видосики, ток-шоу и пепси. Но взамен отобрали наши настоящие истинные мечты. Нет мечты – нет цели. Люди без мечты – пустышки. Сникерс и Баунти направляют их «корабли» возможностей по морю жизни.

Ещё раз хорошенько всё проверьте. Возможно, теперь вы смогли обнаружить дорогую пропажу. Пришло время вернуть её назад. Я подскажу, где её искать. Выключите телевизор, поголодайте хотя бы день, постарайтесь эти 24 часа ничего не потреблять. Побудьте наедине с собой, подальше от суеты, и возможно в полной тишине под кучей информационного хлама вы услышите тихий голос своей настоящей великой мечты и сможете вырвать её из цепких лап психиологов. Будьте готовы, вам обязательно будут говорить, что это глупо, и у вас ничего не получится. Это часть игры и верный признак того, что вы вступили на этот захватывающий путь. Путь сильного человека – человека, идущего к своей мечте.

Тоха Ха

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