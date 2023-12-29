Александр Усанин | “Глобальный сценарий развития человечества в 21 веке
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Нужно восстановить здоровую систему ценностей и нравственных ориентиров в обществе. Главное – это развитие внутреннего мира человека, а не только материальное благополучие.
2. Государство должно быть ориентировано на помощь людям в достижении их высшего предназначения, а не только на экономические показатели.
3. Необходимо изменить экономическую систему – начать производить вещи максимально качественными и долговечными, чтобы снизить нагрузку на природу.
4. Важно вернуться к традиционным семейным ценностям, как это принято в Индии. Низкий уровень разводов – показатель здорового общества.
5. Система образования должна воспитывать в детях хорошие нравственные качества, учить видеть красоту в мире.
6. Россия призвана стать духовным лидером в мире, противопоставив здоровые традиционные ценности разрушительному влиянию Запада.
Вывод: в беседе поднимались важные вопросы духовного и нравственного возрождения общества. Акцент делался на том, что приоритетами должны стать человек, его внутренний мир и традиционные ценности, а не только материальное благополучие и экономические показатели.
Точно. Россия столько сделала, что сейчас столько будет шаманов про развитие чего то там. А я не закупил креветки. Нужно много набрать и засолить в приправах как люблю. Главное не отвлекаться что кушать хочется, тогда нужно стараться увидеть духовную красоту сапчачки.