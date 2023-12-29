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Александр Усанин | “Глобальный сценарий развития человечества в 21 веке

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Нужно восстановить здоровую систему ценностей и нравственных ориентиров в обществе. Главное – это развитие внутреннего мира человека, а не только материальное благополучие.

2. Государство должно быть ориентировано на помощь людям в достижении их высшего предназначения, а не только на экономические показатели.

3. Необходимо изменить экономическую систему – начать производить вещи максимально качественными и долговечными, чтобы снизить нагрузку на природу.

4. Важно вернуться к традиционным семейным ценностям, как это принято в Индии. Низкий уровень разводов – показатель здорового общества.

5. Система образования должна воспитывать в детях хорошие нравственные качества, учить видеть красоту в мире.

6. Россия призвана стать духовным лидером в мире, противопоставив здоровые традиционные ценности разрушительному влиянию Запада.

Вывод: в беседе поднимались важные вопросы духовного и нравственного возрождения общества. Акцент делался на том, что приоритетами должны стать человек, его внутренний мир и традиционные ценности, а не только материальное благополучие и экономические показатели.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I8HGT1SKKb4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11817 9093
    чужой 35 мин. назад

      Точно. Россия столько сделала, что сейчас столько будет шаманов про развитие чего то там. А я не закупил креветки. Нужно много набрать и засолить в приправах как люблю. Главное не отвлекаться что кушать хочется, тогда нужно стараться увидеть духовную красоту сапчачки.

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