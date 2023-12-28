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Преодоление системного цивилизационного кризиса. Миссия БРИКС и инициативы России

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Системный кризис был спрогнозирован в мировой науке 55 лет назад. Система образования во всем мире морально устарела и не может обеспечить развития человека на уровне, который требует научно-технический прогресс.

2. В России создано более 300 прорывных технологий, которые могут вывести страну в лидеры экономики, но их внедрение заблокировано.

3. Для преодоления кризиса важно понять его истоки – мировоззренческую проблему, историю и идеологию. Необходим переход к обществу развития, где система социальных отношений строится на приоритете духовного над материальным.

4. Россия должна предложить духовно-нравственный путь развития на саммите БРИКС в 2024 году, опираясь на Указ №809 о сохранении традиционных ценностей.

5. Важно создать систему ценностно-смыслового образования, раскрывающего творческий потенциал человека. Образование должно быть бесплатным, чтобы дать возможность получить элитное образование талантливым детям независимо от их происхождения.

6. Необходимо развивать кооперацию и коллективное предпринимательство, создавать альтернативные финансовые системы вне банков и процентов.

7. Важно решить демографические проблемы, преодолеть алкоголизм, курение, наркоманию, вернуть традиционные семейные ценности.

8. Нужно сформировать единую систему сертификации товаров и услуг для стран БРИКС, независимую от западных стандартов.

Вывод: Основные тезисы лекции сводятся к необходимости духовного возрождения, развития образования и науки, укрепления традиционных ценностей, развития интеграции и кооперации стран БРИКС как альтернативы западному мироустройству.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kk0iSqWQgRs
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