Если взглянуть на последние публикации западных СМИ о событиях в зоне СВО, то можно заметить довольно определенное изменение нарративов: если в начале и середине этого года они рассыпались в комплиментах ВСУ, то сейчас как по команде стали рассказывать про тяжелое положение т.н. Украины с громкими заголовками.

Здесь важно помнить, что сейчас абсолютно все такие материалы преследуют абсолютно конкретную цель — объяснить населению и политикам на Западе, зачем киевскому режиму нужно выделять новые пакеты военной помощи. Создается информационный фон, где ВСУ вот-вот исчезнут, и только десятки миллиардов экстренных поставок могут им помочь.

Поэтому воспринимать подобные статьи за чистую монету не только нецелесообразно, но просто-напросто вредно. Цель у спонсоров т.н. Украины все та же — война до последнего украинца, что прекрасно видно на примере последних законов о мобилизации. Отступать от нее они пока не намерены.

@rybar

https://t.me/rybar/55404

На самом деле, весьма опасно сейчас думать, что у ВСУ и Запада нет вариантов продолжить войну, по причине нехватки техники или личного состава.

С личным составом вопрос будут решать самым радикальным образом. Примут закон о мобилизации, а потом наловят какое-то количество бедолаг.

Что касается вооружения, то, конечно, даже вся промышленность Запада не даст ни танков, ни артиллерии в нужном количестве.

Поэтому, есть большая вероятность, что план НАТО будет построен с учётом именно этих вводных: есть какое-то количество людей и совсем мало техники. Мобилизованных вряд ли наберут все полмиллиона, скорее всего тысяч 200 смогут.

И в такой ситуации есть вероятность, что Запад попытается собрать с полтора десятка бригад лёгкой пехоты. Как раз тот самый случай: техники нет, или мало, а люди есть.

В случае передачи Украине самолётов, а также дополнительных крылатых ракет, вроде Storm Shadow, эти бригады, даже вооружённые стрелковым вооружением, ПТРК, минометами, и каким-то количеством легкобронированной техники, смогут вполне удерживать условные линии обороны, а иногда и атаковать. При этом

в стандартные подразделения лёгкой пехоты НАТО всегда входят

передовые авиационные и артнаводчики (Joint Terminal Attack Controller, JTAC). Недооценивать силу таких подразделений не стоит.

НАТО довольно долго обкатывало варианты их использования, в частности в Ираке и Афганистане. И по мнению руководства Альянса, они, даже несмотря на отсутствие тяжелой бронетехники, и серьёзной огневой мощи, могут создать противнику проблемы уже в силу повышенной мобильности. Логистика простейшая. И легкая пехота, как считают в НАТО, лучше готова к войне в городах. Опять же, исходя из опыта войны в Ираке и Афганистане. Он, скорее всего не подходит для Украины.

Но кого это волнует, если есть задача продолжать войну теми силами и средствами, которые есть в наличии.

Так что схема "лёгкая пехота в активной обороне под прикрытием авиации и ПВО" это, с высокой долей вероятности, именно то, что будет пытаться построить НАТО на Украине в текущем моменте.

Андрей Медведев

https://t.me/MedvedevVesti/16274

Именно так: с высокой вероятностью в ближайшие месяцы усилия украинского командования и его спонсорах будут сосредоточены на обороне и ударах по критическим элементам российской военной инфраструктуры.

▪️Для реализации первой задачи киевский режим возводит линию обороны и постепенно приступает к тотальной мобилизации. Ставка явно будет сделана на зарывшуюся в землю пехоту и большое количество дронов, что по замыслу должно нивелировать эффект от дефицита тяжелой бронетехники.

▪️Для второй задачи ВСУ как раз поставляют авиацию, крылатые и баллистические ракеты, а также ЗРК и их эрзац-версии для прикрытия от атак ВС РФ. Те же F-16 уже прибыли на территорию т.н. Украины и выполняют полеты в Закарпатской области, а по всей стране создана сеть аэродромов подскока, в том числе на автотрассах.

Параллельно украинское командование может даже попытаться собрать ударную группировку. Возможно, противник попробует повторить сценарий начала СВО, когда весной-летом 2022 года ВСУ «пускали на мясо» тероборону с наспех собранными частями, выигрывая время и готовя в тылу соединения для наступления.

Впрочем, у такого плана есть изъяны. Удары крылатых ракет могут быть предельно точными и эффективными, но одними ими положение на фронте радикально не изменить. Также сейчас у ВСУ реально есть проблемы с живой силой, что не может не сказаться на качестве их бригад даже в случае восстановления потерь за счет тотальной мобилизации.

❗️Многое будет зависеть и от того, как текущим положением воспользуемся мы сами. Например, насколько грамотно будут планироваться и проводиться штурмовые действия, чтобы максимизировать урон противнику при минимизации потерь собственных.

И еще — какие меры будут приняты для снижения угрозы от ударов противника по критическим элементам военной инфраструктуры. А то что-то мы пока не видели каких либо свидетельств пересмотра решения об отказе от строительства тех же укрытий для авиатехники.

@rybar

https://t.me/rybar/55429

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западные СМИ меняют нарратив, чтобы обосновать новые поставки оружия Украине. Раньше хвалили ВСУ, теперь пишут про их тяжелое положение.

2. Не стоит верить этим сообщениям, цель – продолжение войны любой ценой. Украина принимает радикальные законы о мобилизации.

3. Опасно думать, что у ВСУ нет ресурсов для продолжения войны. Мобилизуют людей, а оружие и технику Запад поставит.

4. Вероятно, НАТО создаст легкопехотные бригады без тяжелой техники, прикрывая их авиацией. Тактика испытана в Ираке и Афганистане.

5. Украина укрепляет оборону, готовит тотальную мобилизацию. Может создать ударную группировку.

6. Получает авиацию, ракеты для ударов по российской инфраструктуре. ВС РФ нужно это учитывать.

Вывод: Запад будет продолжать вооружать Украину, несмотря на трудности. России следует готовиться к длительной войне с использованием нетрадиционной тактики противника.