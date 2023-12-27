Про могилизацию на Украине в связи с новым законопроектом сказать можно только одно: и по делом, сами допрыгались.

Весь 2023 год, несмотря на обилие потерь ВСУ, большинство украинцев не почувствовали боль войны непосредственно на себе. А многие, веря в киевский агитпроп, всерьёз верили в скорую победу над москалями. Ну а как же, ведь за ними великая Америка и святой Джевелин-Бредли-Леопард (нужное вычеркнуть).

Теперь же, когда Киевский режим по требованию США, готовится забривать на фронт всех тех, кто спрятался на тёплых местах (в частности, липовое 2 и 3 образование) и за границей, когда смерть в виде военкома стучится во многие двери хатаскрайников, которые считали себя патриотами, всё заиграет совсем другими красками.

Одно дело радоваться "перемогам" и желать смерти москалям, сидя в компьютере и тусуясь в клубах, и совсем другое – идти на реальные жертвы якобы ради своей родины, а в душе понимая, что за интересы дяди Сэма.

При этом я не ожидаю резкого отрезвления украинцев. Отнюдь. Стоит посмотреть видео, где всушники в грязи и крови, в холоде и между трупами побратимов жалуются на командование, Зеленского, но при этом нет ни слова раскаяния за свою личную глупость. Даже перед лицом смерти украинцы не осознают свою личную ответственность, а сваливают все на других. Причём этого не делают как городские менеджеры, пропитанные западничеством, так и простые малоросские мужики из деревень, которых первыми погнали на фронт и заставили поверить, что они умирают за ридну неньку.

Если бы завтра им Штаты дали ядерное оружие, они бы без промедления и рефлексии ударили по России – и с удовольствием побежали на наши пепелища собирать унитазы и холодильники (привычки западенцев, которые они приписывают русским). Но раз этого нет, то им приходится как-то выкручиваться, жаловаться и ныть, однако они даже не пытаются переоценить свои поступки.

А значит, могилизация будет проведена успешна и мясорубка будет продолжаться. Да, кто-то убежит, откупится, сделает себя калекой – но принципиально ничего это не изменит. К сожалению.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украинцы долгое время не чувствовали на себе тягот войны, верили в скорую победу.

2. Новый закон о мобилизации заставит многих пойти на фронт, в том числе тех, кто прятался.

3. Многие украинцы не готовы идти на жертвы ради страны, хотя ранее поддерживали войну.

4. Украинцы винят в своих бедах других, не берут на себя ответственность.

5. Мобилизация будет проведена, несмотря на сопротивление, и мясорубка продолжится.

6. Украинцы готовы продолжать войну и идти до конца, несмотря на потери.

Вывод: автор считает, что украинцы излишне воинственно настроены, не осознают своей личной ответственности за происходящее и готовы принести новые жертвы ради чуждых им целей США, не рефлексируя и не меняя свою позицию. При этом мобилизация только усилит кровопролитие.