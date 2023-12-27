В последнее время ВФУ, получив (с избытком!) ФПВ-дронов (на Авдеевском направлении — так точно), изменили тактику работы. Теперь они летают и нападают парами, находясь в режиме «свободной охоты».

То есть, 2 ФПВ (как правило — с ОФЗ) поднимаются и идут искать цель. Любую. Операторы взаимодействуют, и находятся, как правило, рядом — для более быстрого обмена информацией.

Если кто-то находит цель — сообщает второму номеру и атакует. Второй добивает цель, возможно, повторяя таекторию захода на атаку.

Такая тактика позволяет:

1) Повысить вероятность поражения и уничтожения цели;

2) Поражать цели за защитными барьерами (первый срывает барьер, второй проходит через сорванный барьер и поражает цель);

3) увеличить качество наблюдения за территорией (4 глаза вместо 2)

4) уменьшается подлетное время второго БПЛА, уменьшаются шансы укрыться или заделать брешь в обороне,

5) атаковать бойцов, оказывающих помощь, контуженных или обездвиженных, врачей и медиков,

6) получить ещё целый ряд преимуществ.

В совокупности эта тактика приводит к тому, что увеличивается страх личного состава, парализуются перемещения вне укрытий, боевая работа. Оказывается сильное деморализующее воздействие. Уничтожается имущество.

Так, 2 такие пары недавно атаковали наши позиции. Сгорела 1 машина (атакована на ходу), 2 повреждены (обе на ходу), 1 водитель ранен. Удар по целям выполнили 3 аппарата из 4.

Меры противодействия:

1. В местах, на которых возможно применение FPV БПЛА (не защищённые рельефом, природными или искусственными преградами) необходимо оборудовать посты мониторинга радиообстановки с обычными FPV-приемниками и Мастерками от ClearSky. И нами, и противником используется схожая аппаратура, передающая открытый видеосигнал и позволяющая принять его на коммерчески доступное оборудование. Перемещение через такие места производить только, если РЭР разрешит. Да, это не продлится долго — но уже купленные десятки тысяч дронов на цифру переоборудовать быстро не получится.

2. Пешим порядкам рекомендовать перемещаться разреженным строем с интервалом между людьми не менее 15 метров.

3. При передвижении производить акустическую разведку (слушать небо), иметь тепловизоры. ФПВ можно увидеть на расстоянии уже в 800 метров (моторы и батарея горячие).

4. При перемещении стараться использовать естественные укрытия (лесопосадки, заросли) и оборудовать свои из малозаметных препятствий (тонкие металлические или капроновые сети), формирующие туннель для прохода личного состава и техники, и не дающие возможности точно прицелиться FPV (картинка с них не ахти какая четкая). Эти же сооружения могут спровоцировать подрыв боеприпаса на расстоянии от цели, что повысит выживаемость.

5. На технике вблизи ЛБС перемещаться максимально быстро. Инженерным службам принять меры к обеспечению возможности прохода транспорта на максимальной скорости. Латать ямы на дорогах. Засыпать щебёнкой.

6. При осмотре и разведке местности искать позиции для старта FPV или БПЛА (параллельно или квадратом стоящие кирпичи, ящики, цинки, специальные подставки). При выявлении позиции организовывать наблюдение за ней с целью выявления места дислокации расчёта.

7. Расчёты FPV, места их работы и размещения считать приоритетными целями, наряду с расчётами пулемётов и ПТУРов, и наносить огневое воздействие в максимально сжатый срок.

8. Допрашивать пленных на предмет выяснения мест работы расчётов БПЛА.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ стали применять ФПВ-дроны парами, чтобы повысить эффективность их использования.

2. Такая тактика позволяет наносить более точечные удары, увеличивает разведывательные возможности и оказывает деморализующее воздействие на противника.

3. Для противодействия такой тактике необходимо использовать средства радиоэлектронной разведки, разрушать взлётно-посадочные площадки для дронов, а также приоритетно уничтожать расчёты операторов БПЛА.

4. Требуются меры по повышению скрытности и маневренности личного состава и техники.

Вывод:

Использование ФПВ-дронов парами существенно повышает эффективность их боевого применения. Для противодействия такой тактике необходим комплекс мер по радиоэлектронной разведке, уничтожению операторов и инфраструктуры для запуска дронов, а также повышению скрытности и мобильности своих сил.