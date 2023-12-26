Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Русская и индийская цивилизации имеют давнюю и глубокую дружбу, которая переросла в традицию. Эта дружба основана на близости культур и менталитета народов.

2. Индийское кино, кухня, йога и философия популярны в России, русские писатели и мыслители почитаемы в Индии. Есть памятники и улицы в честь выдающихся представителей обеих цивилизаций.

3. Санскрит и русский язык имеют общие корни и много схожих слов. Это свидетельствует об общем арийском происхождении.

4. Индийцы, живущие в России, чувствуют себя россиянами и работают на благо страны. То же и с русскими в Индии. Это сближает народы.

5. Лидеры Индии и России призывают к единству цивилизаций на основе общих ценностей. Обе страны выступают за многополярный мир.

6. Россия и Индия намерены укреплять сотрудничество, в том числе в рамках БРИКС. Это будет способствовать развитию обеих стран и установлению справедливого миропорядка.

Таким образом, диалог цивилизаций между Россией и Индией имеет большой потенциал для создания лучшего будущего для всего человечества.