Одна из самых странных и обсуждаемых новостей прошлой недели — попытка (анти)российской оппозиции выдвинуть в президенты некую Екатерину Дунцову.

ЦИК не допустила Дунцову до сбора подписей 23 декабря из-за огромного количества ошибок в документах.

▪️С поразительной скоростью в Википедии уже появилась огромная статья о т.н. президентской кампании Дунцовой, в которой приведены оценки проукраинских блогеров, дескать «российская власть испугалась неизвестной женщины». Как не раз замечалось, политические статьи на «Википедии» пропитаны русофобией, а большая часть материалов написаны из Украины, о чём говорит сама статистика.

▪️С таким же заголовком об испуге власти прямо в день отказа ЦИК в допуске Дунцовой до сбора подписей появилось интервью с неудавшейся кандидаткой на канале Ирины Шихман (иноагенат). Совпадение?..

▪️В интервью ухоженная Дунцова, которой явно хватает денег на парикмахера, косметолога и мастеров по маникюру и наращиванию ресниц, сидит в неухоженной квартире со старой мебелью и техникой, в которой не было ремонта примерно лет 30.

Это при том, что та же Википедия сообщает, что Дунцова работала в Ржевской городской телекомпании и имела собственный проект — телекомпанию «РиТ». Вряд предприимчивая журналистка активная женщина живёт в таких условиях.

Видимо, так в оппозиционной среде представляют жизнь «среднего россиянина», который должен проникнуться «простой бабой» Дунцовой. Сразу видно, что эти политтехнологи давно в России не были.

Кто девочку танцует?

▪️В СМИ быстро появилась информация о связах Дунцовой с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который финансирует и поддерживает многие эмигрантские оппозиционные инициативы.

▪️Известно, что Дунцова в 2019-2022 гг. была депутатом Ржевской городской думы и имела связи с структурами Максима Каца, которые как раз занимались продвижением своих депутатов на местных выборах.

▪️Сейчас Кац рьяно защищает Дунцову, оправдывая перепутанные нотариусом буквы в именах и фамилиях, а также другие грубые юридические ошибки. И этот человек ещё учит россиян жить по закону.

▪️Защита Кацем Дунцовой тоже неслучайна, так как блогер имеет свои деловые отношения с Ходорковским и участвовал в съезде оппозиции последнего в Берлине.

▪️Дунцову также активно пропиарили «Ковчег», который курирует группы эмигрантов за рубежом, и их инициатива «Наш штаб». Напомним, что «Ковчег» был создан на деньги Ходорковского (открытая информация), а глава организации юрист Анастасия Буракова ранее с ним работала в других проектах. А «Наш штаб» рассчитан на поддержку кандидатов, которые желают поражения России и при этом сбежали из страны.

▪️Т.н. феминистка Дарья Серенко, которая «желает пепла своему дому» написала в соцсети X, что стала доверенным лицом Дунцовой в интернете. Серенко возглавляет очередную организацию под патронажем Ходорковского «Феминистское антивоенное сопротивление», которое призывает российских солдат сдаваться в плен ВСУ.

▪️Сама Дунцова в своём канале писала, что её другим доверенным лицом в интернете стал канал ateobreaking, который буквально ведёт агрессивную проукраинскую пропаганду. Дунцова сообщила, что именно на его канале впервые появится информация о результатах встречи с ЦИК.

Оппозиционные ботофермы вместе с проукраинскими блогерами на зарплате Ходорковского восхваляют появившуюся из табакерки Дунцову, убеждая всех вокруг, что «власть испугалась». Но как можно испугаться человека, который хочет обязать своих потенциальных избирателей платить репарации? А слишком топорная работа всей этой оппозиционной тусовки в очередной раз показывает их узколобость и неумение работать с аудиторией.



#Россия #иноагенты

@pezdicide никакой химии — только факты

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Попытка выдвижения Екатерины Дунцовой в президенты России оппозиционными силами выглядит неубедительно и топорно.

2. Дунцова имеет связи с эмигрантской оппозицией и олигархом Михаилом Ходорковским, который финансирует многие оппозиционные проекты.

3. Продвижение Дунцовой координируют структуры Максима Каца и проекты, связанные с Ходорковским.

4. Сама Дунцова и её окружение демонстрируют проукраинскую и антироссийскую позицию.

5. Оппозиция пытается искусственно создать образ Дунцовой как "простой россиянки", но это выглядит неубедительно.

6. Вся кампания вокруг Дунцовой – плохо замаскированная попытка дискредитировать российскую власть со стороны эмигрантской оппозиции.

Вывод: Кампания по выдвижению Дунцовой – очередная неуклюжая попытка оппозиции манипулировать общественным мнением в России в своих интересах.