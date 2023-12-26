1. Объявление общегражданской мобилизации (не путать с военной) по принципу "Всё для фронта!", когда все отрасли жизнедеятельности будут подчинены достижению главной цели страны.

Закрепление за каждой организацией, компанией и трудовым коллективом – военной части, отряда, чтобы оказывать нашим бойцам моральную поддержку, помощь и заботу.

Создание в каждом регионе народных дружин, которые на общественных началах и под контролем государства помогут следить за правопорядком, патрулировать общественные места, участвовать в военно-патриотическом воспитании, организовывать мероприятия по помощи бойцам, выполнять функции волонтёров. Но в отличие от волонтёров народные дружины станут единой чёткой системой с общими правилами и прозрачными механизмами, в них должны поучаствовать все взрослые граждане страны и подростки.

2. Подчинение финансового капитала и торговых сетей интересам государства и целям СВО. Полное перекрытие вывоза капитала. Запуск дешёвых внутренних инвестиций на масштабные проекты (ВСМ от Калининграда до Владивостока, самый крупный завод чипов, новые АЭС, города-оазисы в Сибири и пр.). Привлечение к стройкам народных дружин, студентов, молодых сотрудников – вместо армии курьеров создать армию строителей.

3. Запрет спекуляции под видом торговли. Установление твердых цен на главные продукты и товары. Введение фиксированного курса рубля. Закрытие т.н. микрофинансовых кредитных учреждений, торговли акциями и прочих форм делания денег из воздуха. Снятие населения с кредитной иглы, введение рассрочки и касс взаимопомощи вместо кредитов.

4. Ограничение расходов госслужащих размерами их официальной зарплаты, увольнение всех чиновников, чьи расходы превышают доходы (по данным ФНС), возбуждение серии уголовных дел с высшей мерой наказания за трату средств бюджета в военное время. Привлечение к ответственности афилированных коммерческих структур, которые провоцировали казнокрадство. Отказ от практики смягчения наказания за т.н. экономические преступления (их последствия зачастую приводят к массовой гибели людей, что равнозначно убийству).

5. Введение разветвленной и продуманной системы воспитания общества через госзаказ в культуре и образовании. Введение практики худсоветов, которые согласовывают произведения на стадиях его изготовления. Отказ от института кураторства в пользу чёткой и прозрачной системы ответственности деятелей культуры за трату госсредств. Проведение честных конкурсов народных талантов с обязательной их обработкой в лучших традициях русской культуры. Организация столичными театрами и артистами туров по зоне боевых действий и по отдаленным регионам России. В школьном образовании главной целью объявить воспитание гражданина и создателя, перестать гнаться за оценками и отчётами, позволить учителю стать педагогом и наставником ученика по жизни. Для этого разгрузить учителей через разукрупнение классов и школ, поощрение учителей не за экзамены, а за гражданские поступки учеников (к примеру, награждать учителя за каждого воспитанника-участника СВО). Ввести присягу педагога и инструменты воспитания (наказание и поощрение за поведение) . Высшее образование декоммерциализировать, бюджетные места должны вновь занимать 90%, и только 10% платных.

6. Полное преобразование Рунета и информационной политики СМИ. Блокировка всех западных соцсетей (Ютуб и пр.), полный переход на отечественные платформы, построение Файрвола, создание автономного Рунета. Вход в Рунет через авторизацию на Госуслугах, введение ответственности за каждое действие в Рунете. Закрытие всех асоциальных сайтов, прежде всего порно.

Контент отечественных медиа, соцсетей и платформ должен соответствовать целям госзаказа, при этом в центре повестки должны быть не внешнеполитические события, а внутренние проблемы, СМИ должны вести критику недостатков работы чиновников в интересах народа.

7. Качественное изменение миграционной политики с акцентом на дозированное приглашение реально необходимой рабочей силы и с требование ассимиляции в русское общество. Проведение честной оценки объёма рабочих рук и вакансий (та же база ФНС), аудит всех трудовых мигрантов, массовая депортация незаконных и избыточных мигрантов. В странах Средней Азии и Закавказья распространение сети школы подготовки квалифицированных специалистов на русском языке и со знанием русской культуры.

8. Воссоздание единого движения молодёжи (пионерию) на основе идеалов русского мира и с культом общего дела на пользу ближних и стране. Ввод коллективных форм общественно полезного труда для молодых людей (сбор урожая, изготовление сетей и коптеров для бойцов и др.), воспитание на примерах героев СВО и героев труда, создателей, патриотов. Вернуть масштабный бесплатный отдых на Юге большинству детей и подростков в общедоступных детских лагерях (построить новые санатории на месте частных коттеджей и незаконной застройки на побережье).

9. Реально доступное жильё для большинства семей через рассрочку молодым семьям и выделение квартир по месту работу. Награждать бесплатным жильём всех причастных к СВО, как на фронте, так и в тылу. За каждого ребёнка в семье добавлять квадратные метры и вознаграждения необходимым (отечественные авто, стройматериалы, земельные надел и пр.).

10. Наконец, внести в Конституцию идеалы ценности Русского мира с акцентом на справедливость и духовность, и начать научно-теоретическую разработку внедрения этих идеалов в конкретные практики во все сферах жизнедеятельности. Провозгласить Россию страной, которая не только борется за справедливое мироустройство, но и строит его у себя.

Залог победы в этой войне – не в военном преимуществе, а в преобразовании самих себя.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Необходимо объявить всеобщую мобилизацию и подчинить все сферы жизни интересам государства и целям спецоперации.

2. Усилить контроль над финансовой сферой, запретить вывоз капитала, ограничить торговые наценки.

3. Бороться с коррупцией, конфисковывать незаконно нажитое имущество чиновников.

4. Реформировать систему образования и культуры, сделав акцент на воспитании патриотизма и нравственности.

5. Перевести интернет-пространство под полный контроль государства, заблокировать западные платформы.

6. Ужесточить миграционную политику, депортировать нелегальных мигрантов.

7. Стимулировать рождаемость, обеспечив доступное жилье молодым и многодетным семьям.

8. Внести в Конституцию положения о ценностях Русского мира.

Вывод: в статье предлагается комплекс радикальных мер по мобилизации общества и экономики на военные нужды, ужесточению внутренней политики и идеологическому контролю. Цель – достижение победы в военном конфликте путем тотальной милитаризации.