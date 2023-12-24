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Иранская стратегия

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В КСИР намекнули на угрозу атак следующих в Израиль судов в Средиземном море.

«При продолжении преступлений США и их союзникам следует ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия остальных дорог и путей. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку» (с) главнокомандующий военно-морскими силами КСИР бригадный генерал Нагди

Аятолла Хаменеи сегодня еще раз высказался о том, что сионистский режим в Израиле будет уничтожен.

«Не сомневайтесь, сионистский режим исчезнет. Война в Газе — это экстраординарное явление — как из-за жестокости сионистского режима, так и из-за стойкости и сопротивления палестинцев».

Важно отметить, что в соответствии со стратегией Сулеймани, Иран не собирается воевать сам. Воевать против США и Израиля он собирается руками своих многочисленных прокси – "Хезболлы", ХАМАС, "Ансар Аллах", "Хашд-Шааби", "Катаиб Хзболлы" и т.д. и т.п. которых он обеспечит специалистами, деньгами и современным оружием. Задача иранских прокси – покусывать врагов Ирана и рассеивать их внимание, затягивая в воронку бесконечной и бесперспективной войны, которая усиливает ненависть к США и Израилю в регионе и в то же время повышает авторитет и влияние Ирана разыгрывающего свою шахматную партию. Архитектор этой стратегии Кассем Сулеймани умер почти 4 года назад – но дело его живет и побеждает, что еще раз демонстрирует незаурядный стратегический гений этого выдающегося человека.

Комментарий редакции

Выводы из данной статьи:

1. Иранские военные чиновники угрожают новыми атаками на корабли, следующие в Израиль через Средиземное море. Это свидетельствует об эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

2. Высшее руководство Ирана, в том числе аятолла Хаменеи, продолжает угрожать уничтожением Израиля. Это демонстрирует непримиримую антиизраильскую позицию Ирана.

3. Иран не собирается вступать в прямую войну с Израилем и США, а будет использовать свои прокси-силы в регионе, такие как Хезболла, Хамас и хуситы. Это позволит Ирану ослаблять своих противников, не вступая в открытый конфликт.

4. Стратегия использования прокси-сил была разработана покойным генералом Касемом Сулеймани и продолжает успешно применяться Ираном после его смерти. Это свидетельствует об эффективности иранской военной стратегии в регионе.

5. В целом, ситуация характеризуется ростом напряженности между Ираном и его противниками, в первую очередь Израилем и США. Существует высокий риск дальнейшей эскалации конфликта через использование Ираном прокси-сил.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8847996.html
Метки: гибридная война, Израиль, иран, йемен, Палестина, сулеймани, США, танкеры
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