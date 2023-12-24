"Невинно-осужденный" бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был завербован немецкой разведкой и передавал немцам секретную информацию о ходе нашей военной операции в Сирии. Информацию сообщил (https://ria.ru/20231223/razvedka-1917695768.html) следователь ФСБ.

Также Сафронов передавал чешской разведке данные о спутниковой группировке ГРУ. Эти данные впоследствии были использованы НАТО.



Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий срок в 22 года за госизмену, передавал агенту германской разведки "абсолютно секретные" данные о ходе сухопутной операции российский войск в Сирии в 2015 году, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.

По данным следствия, озвученным в специальном репортаже телеканала "Россия 24", Сафронов впервые встретился с Демури Ворониным в конце 2015 года. Тот представился Сафронову гражданином Германии, руководителем консалтинговой компании.

"Сведения в отношении сухопутной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная", – сказал Чабан в рамках спецрепортажа. ВС РФ начали выполнять специальные задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.

"Сафронов быстро выполнил поручение. Было понятно, что у него эта информация уже была собрана, потому что тема эта была на тот момент очень актуальная", – добавил Чабан.

Вознаграждение за это было скромным: Сафронов от Воронина "получил порядка 200 с чем-то долларов", отметил Чабан. "Воронин свои тарифы за сбор информации высчитывал, исходя из количества страниц, количества текста", – добавил он. По словам Чабана, эта сумма устраивала Сафронова, у которого при этом "появились новые контакты". Сафронов от Воронина получил около семи таких заданий, "и он все их выполнил", сказал Чабан.

Воронин, имеющий гражданство РФ и Германии, впоследствии тоже был осужден за госизмену, получив 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима.

Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима – один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.

Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.

Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.

По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".

Ранее, Сафронов под крики отечественных дурачков про "репрессии невиновных" (их теперь хорошо бы проверить – кто там по глупости, а кто по злому умыслу поддерживал агента разведок НАТО) получил 24 года колонии строго режима за государственную измену.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был завербован немецкой разведкой и передавал им секретную информацию о российской военной операции в Сирии.

2. Сафронов также передавал чешской разведке данные о спутниковой группировке ГРУ, которые затем использовал НАТО.

3. Следствие установило, что Сафронов систематически с 2015 по 2019 годы собирал и передавал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России иностранным разведкам.

4. Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за госизмену – один из самых суровых приговоров в современной истории России.

5. Ранее Сафронова поддерживали как "невинно осужденного", однако теперь подтверждена его вина в работе на иностранные разведки в ущерб интересам России.

Вывод: Статья подтверждает факты измены Родине бывшим советником Роскосмоса Иваном Сафроновым, который был справедливо осужден за шпионскую деятельность в пользу разведок НАТО. Его дело демонстрирует серьезность угрозы национальной безопасности России со стороны иностранных спецслужб.