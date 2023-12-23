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Вялотекущая шизофрения на Украине, кто виноват в инфляции и для чего Путин ездил на Ближний Восток

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Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение возможного выхода США из НАТО и переноса внимания НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

2. Вероятное возвращение Трампа к власти в США и его планы по сокращению помощи Европе и Украине.

3. Необходимость перехода стран БРИКС и ОПЕК на торговлю нефтью и другими ресурсами в национальных валютах вне доллара.

4. Усиление миграционного законодательства в России и Европе.

5. Причины инфляции в России и перспективы экономики.

6. Развитие искусственного интеллекта и его влияние на рынок труда.

Выводы:

- Мир вступает в период передела сфер влияния и экономических интересов между крупными державами.

- Обостряются противоречия между Россией и Западом, растет взаимное недоверие.

- Усиливаются вызовы глобализации, в том числе в сфере миграции.

- Продолжаются структурные изменения в экономике под влиянием новых технологий.

- Ключевым фактором стабильности остается налаживание диалога и поиск компромиссов между крупными мировыми игроками.

Источник: https://rutube.ru/video/78019564478ad4bab68525c4ab901027/
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