Вялотекущая шизофрения на Украине, кто виноват в инфляции и для чего Путин ездил на Ближний Восток
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждение возможного выхода США из НАТО и переноса внимания НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.
2. Вероятное возвращение Трампа к власти в США и его планы по сокращению помощи Европе и Украине.
3. Необходимость перехода стран БРИКС и ОПЕК на торговлю нефтью и другими ресурсами в национальных валютах вне доллара.
4. Усиление миграционного законодательства в России и Европе.
5. Причины инфляции в России и перспективы экономики.
6. Развитие искусственного интеллекта и его влияние на рынок труда.
Выводы:
- Мир вступает в период передела сфер влияния и экономических интересов между крупными державами.
- Обостряются противоречия между Россией и Западом, растет взаимное недоверие.
- Усиливаются вызовы глобализации, в том числе в сфере миграции.
- Продолжаются структурные изменения в экономике под влиянием новых технологий.
- Ключевым фактором стабильности остается налаживание диалога и поиск компромиссов между крупными мировыми игроками.