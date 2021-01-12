Всё дело в том, что в стране дураков (т . е. в нашей стране) тайные силы построили так называемую вербальную школу. Это школа, которая ориентирована только на одну половинку мозга. Это вне опыты, вне чувства, «безобразная», «безногая», «безрукая» школа «познания» виртуально-абстрактного мира.

Такое искусственное «расщепление» мышц от чувств, чувств от реальных образов мира, а образов мира от слов есть ни что иное как «расщепление» чувственно-мозговых функций в мироотражениии и, в конечном счёте, расщепление и распад целостного сознания. В психиатрии такое расщепление личности диагностируется в качестве различных форм вялотекущей шизофрении.

Вербальная школа – это неосознаваемая обществом технология отключения наполненной стандартами абстрактной информацией (знаниями) головы от собственного телесно-чувственного опыта и, в конечном счёте, отключение её от эпицентра духовной жизни – от души. В народных сказаниях – это мёртвая «говорящая голова».

Воспроизводя же одно поколение за другим в таком режиме, мы получили поколения абстрактных говорунов, не видящих что творится в тех же школах с их детьми и внуками. Такое расщепление сознания стало для абсолютного большинства не только нормой, но и «гениальностью» «полководческих» масштабов.

Ниже: зов погибших допотопных цивилизаций, который стал центральной идеей всех духовных писаний «…А от дерева познания… смертию умрёшь» ты, умный в своих глазах, наивный и самоуверенный человек (Бытие, 2: 9,17).

О том, что значит знать, было для народов тайной «за 7-ю печатями», а кто в неё хоть как-то проникал и пытался оповестить об этом остальных, того, как утверждал посвященный И.В. Гёте, «сжигали на кострах и распинали…»

В «Фаусте» Гёте писал:

Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос.

На этот счет у нас не все в порядке.

Немногих, проникавших в суть вещей

И раскрывавших всем души скрижали,

Сжигали на кострах и распинали,

Как вам известно, с самых давних дней…

Для нас, ну очень мудрствующих, уже приготовили гробовые символы в московских двориках. Как говорится, «перекличка» погибшей и погибающей в бездействиях по спасению своих детей и внуков цивилизаций.

Кто и когда завёз в Россию и умело внедрил «Школу чудес в стране дураков»? Этот положение грамотно осветили историки из МГУ В.В. Пономарева и Л.Б. Хорошилова в авторитетном журнале Президиума РАН «Наука в России» (1999, №1).



Цитирую: «Невежественным современникам члены Ордена представлялись в лучшем случае вольнодумцами. Их сборища обывателям виделись Содомом и Гоморрой, чему способствовали страшные магические обряды, принятые в среде масонов.



Так, обряд принятия в ложу проходил в помещении, декорированном черной тканью, где стоял стол с берцовыми человеческими костями и черепом на столешнице; у стены размещался скелет, а в двух углах – по гробу: в одном был искусно подделанный мертвец с признаками тления, другой же оставался приглашающе пустым…



Одним эта символика напоминала о “бренности жизни”, помогала выйти за пределы повседневности, настроиться на некий высший лад, непосвященные же видели в происходящем шаманство и богохульство».

Так, подчеркивают авторы, «Подтачивались и рушились прежние представления буквально во всем: жизненных ценностях, ритме и образе существования, месте в обществе отдельно взятой личности женщины, роли образования». «Бороться за переустройство общества – утверждали масоны, – бессмысленно, ибо зла сама человеческая природа». «Так, – заключают историки, – неустанным трудом университетских «вольных каменщиков» создавалась истинно культурная среда» (???).

Но всё это будет так не интересно для многих (если не для большинства). Для таких будет интересно помудрствовать: «Есть ли жизнь на Марсе!».

Механизм же воспроизводства «марионеток» с целью порабощения народов, в т. ч. России, грамотно описан в «АиФ» (№22, 2013 года). В статье приведены данные о сотрудничестве американских антропологов с ЦРУ с целью развала СССР. Краткая аннотация данной статьи. Ведущую роль в такой «антропоцереушной» нетрадиционной ориентации играли женщины-антропологи.



Это бисексуалка Рут Бенедикт, а так же ближайшая её коллега и любовница Маргарет Мид. Этим учёным-дамочкам помогали и мужчины-любовники, антропологи Грегори Бейтсон и Джефри Горер.

Какие же социальные технологии были внедрены в наш образ жизни и образование, во многом изменивших нашу природу и разваливших некогда могущественное государство?



В союзе с ЦРУ эта группа антропологов разработала технологии планирования на этапах детства таких черт характера, при которых, став взрослыми, люди окажутся лишёнными собственной воли и инициативы, т.е. окажутся поражёнными духом безволия тела и страха духа – краеугольными камнями, на которых держится рабство народов.



В итоге кто-то живёт текущими ситуативными потребностями (в режиме так называемого животного строя психики), а кто-то гениально владеет такими народами, а при необходимости, пресекает их истории.

Итак, как по «антропоцереушным» лекалам творятся люди, «лишённые собственной воли и собственной инициативы»?

Да очень просто. Оформляются с помощью того, что оказалось таким удобным и даже естественным для непосвящённых и самоуверенных взрослых. Достигается такая цель за счёт пресечения свободы развития активных движений у младенца (например, с помощью тугого пеленания, колясок, с помощью сидения перед «детскими передачами», исходящих из «чёрных ящиков» и т.д.). Главное – выработать привычку, а затем и потребность к сидению на ранних этапах детства.

Позже это такое «естественное» и «необходимое» состояние для авторитарных взрослых, лишённых любви и творческого общения с детьми, продолжается многочасовым ежедневным сидением в так называемым образовательных учреждениях. Выработав же устойчивый «седалищный» динамический стереотип, сидячая жизнь продолжается в вузах, а затем и в профессиональной деятельности. В общем, известный поэт сказал бы: «Сидеть и никаких гвоздей!».

Последствия: В. Соловьев, журналист, телеведущий: «В станице Кущёвская Краснодарского края примерно 30 тысяч жителей. Из них примерно половина мужчин. Многие из которых – казаки.



Как могло так получиться, что в течение 12 лет кучка отморозков-бандитов изнасиловала сотни девочек и жён, а мужчины не смогли дать отпор? Куда делись настоящие мужчины? Почему все стали рабами?» (Из вечерней передачи «Поединок».18 ноября 2010 года)

В.Ф. Базарный



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