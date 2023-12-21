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Мотивация топ-менеджеров Биоректора(тм)

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Чиновники постУкраины сдали декларации. Дети нового министра обороны Умерова заявлены как граждане США.

Власть рабовладельцев держится на рабах, чьих детей сделали свободными и забрали к себе на воспитание.

Умеров и ему подобные -  идеальные менеджеры для Биореактора. Бывший министр обороны Резников уже в Британии послом, так как контракт отработал. Тот был евреем, этот крымский татарин – на такую грязную работу брать украинцев опасно. Могут начать языком молоть лишнее, когда что-то пойдет не так.

Умеров на полтора-два годика. Бизнес-план на 2024 год озвучен главарем ОПГ 95 квартал.
Отловить полмиллиона душ на внутреннем рынке и  потратить на это 50 миллиардов гривен. Получить на это дело планируют минимум 30 миллиардов долларов, а лучше больше. Вот и считайте капитализацию Биоректора(тм).

Логика Умерова понятна. Он отрабатывает пропуск в мир бледнолицых господ.
Детям нужно оплатить хорошее образование в США! Каждый год обучения минимум в 15-20 тысяч душ обойдётся.
Just do it!

Семен Уралов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Новый министр обороны Украины Умеров заявил своих детей как граждан США.

2. Топ-менеджеры вроде Умерова – идеальные управленцы для "Биореактора" (имеется в виду использование гражданского населения Украины в войне).

3. Умеров работает ради пропуска в "мир бледнолицых господ" и оплаты образования своих детей в США.

4. Бизнес-план 2024 года – отловить 500 000 человек на внутреннем рынке Украины для использования в войне.

Вывод:

Статья рисует циничную картину использования гражданского населения Украины её же властями в качестве "расходного материала" в войне. Топ-менеджеры вроде министра обороны Умерова рассматривают простых украинцев как топливо "Биореактора", служащего для получения прибыли и выгод для себя и своих детей.

Источник: https://t.me/su2050/4076
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