Несмотря на постоянные и многочисленные объяснения, что Россия является сухопутной империей: элиты присоединённых народов интегрируются в общую элиту, а население получает права жить по своим законам на территориях компактного исторического проживания, регулярно возникают одни и те же вопросы и манипуляции. Люди не разделяют гражданство и этническую идентичность, почему-то считая, что любые призывы в защиту русской идентичности являются оскорблением для других этносов, а под видом равенства стремятся снизить права большинства.

Классической либеральной подменой, искажением стало представление и описание "империи". За последнюю пытаются выдавать унитарное, мононациональное государство, в логике: «Россия для русских», цитируя и разбирая различные черносотенные нарративы начала XX века, делая из нашей страны копию Польши – славянской страны без сетевого, имперского принципа, духа. В качестве противопоставления и единственной альтернативы этому позиционируют "многонациональное государство", но и тут искажают смыслы.

В либеральном современном понимании, многонациональное государство должно существовать по принципу равенства народов (!!!), без учета их численности, вклада в общее дело и т.д., один народ – один голос. Именно это можно наблюдать в агонизирующем и аморфном ЕС, формально, голос Германии или Франции был равен голосу Эстонии или Латвии. Именно в этой логике предлагалось создать проект «Европа от Лиссабона до Владивостока», где с одной стороны 50+ голосов «настоящих европейцев», а с другой один голос России, а принятие решений производится голосованием. Каков был бы результат на предложение – поделить ресурсы России на всех?

Если взять предлагаемое равенство народов, то на одного русского будет приходиться 1 / 120 млн. голоса, а на какого-нибудь жителя малого народа крайнего севера 1/ 1000 голоса, очень странное равенство, но именно это путем манипуляций и пытаются нам постоянно внушить. Устойчивые многонациональные страны живут по принципам акционерных обществ / парламентов – голосование пропорционально пакетам акций / количеству мандатов. Однако, по одним вопросам требуется простое большинство, по другим 66%, 75% и т.д., в зависимости от важности, что позволяет учитывать интересы.

В империях принципы другие, вес / количество голосов определяется не только по численности представителей, но и по историческому вкладу в общее дело и др., В качестве компенсации малым народам передаются права на отдельных территориях (компактного, исторического проживания) или направления деятельности. В качестве аналогии можно привести нормально работающую парламентскую систему, когда одна партия получает большинство, то она всё равно часть комитетов, постов передаёт оппозиции. Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением…

И, да, за манипуляции «равенством» в результате которых предлагается в разы снизить вес и влияние одного представителя большинства по отношению к одному представителю меньшинств – будем прощаться, и не важно, было ли это глупостью и/или манипуляцией…)))

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия – это сухопутная империя, где элиты присоединённых народов интегрируются в общую элиту, а население получает права жить по своим законам на компактных территориях.

2. Либералы искажают понятие "империи", пытаясь представить Россию как мононациональное государство типа Польши.

3. Либералы предлагают модель "многонационального государства", где все народы равны независимо от численности и вклада. Это несправедливо.

4. В империях голоса распределяются с учётом численности и исторического вклада. Малым народам компенсируют ограниченное влияние предоставлением прав на отдельных территориях.

Вывод:

Идея "равенства народов" в её либеральной трактовке нацелена на необоснованное занижение роли и веса русских как наиболее многочисленного народа России. Это манипуляция, не имеющая ничего общего с реальным равенством и справедливостью.