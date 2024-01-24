В мире наблюдается дефицит объединяющих наднациональных идей и проектов, либеральные и ультралиберальные построения, точнее их геополитическое доминирование и диктат на протяжении последних десятилетий, очень серьёзно зачистили пространство смыслов. В качестве альтернативных вариантов чаще всего вспоминают о давно существующих религиозных, морально-нравственных и идеологических конструктах. Происходит попытка обратиться в прошлое, в надежде найти там фундамент для будущего. До следующего шага – синтеза нового, на основе традиций и ответа на текущие и будущие вызовы, дело пока не дошло.

В качестве примера можно рассмотреть китайские объединительные проекты, что сделали акцент на справедливость. При всей благовидности звучания, апелляция к справедливости несёт в своей основе пространство для манипуляций, позволяя оправдать практически любой выбор. Можно выделить три типа справедливости:

▪️ одинаковая часть каждому;

▪️ исходя из достижений;

▪️ исходя из компенсации предыдущего неравенства. Как правило, после некоторого размышления, большая часть склоняется ко второму варианту, но тут открывается следующая многозначность. За какой период нужно учитывать достижения? Краткий срок, последнее десятилетий, несколько поколений, веков? А может нужно брать только историю последних тысячелетий, или наоборот – будущий потенциал и перспективы. Типична ситуация – сделал на рубль, а благ получил уже на сто рублей и все мало. Примером последнего является отечественная богема, что давно уже вышла в тираж, но всё еще вспоминает былые заслуги.

Если совсем упрощенно, то в вопросе разделения пищи между очень тучным и голодающим, справедливым можно признать все три варианта: поровну (равные люди), больше тучному (ему больше надо для жизни) и больше худому (надо немного откормить). Вот примерно так выглядят геополитические рассуждения по любому спорному вопросу, стоит только начать смотреть на происходящее с разных позиций. Значит ли сказанное, что сама конструкция справедливости некорректна и нужно с постмодернистских позиций исходить из верности любого варианта? Конечно нет.

Необходимо определиться с правилами и применять их исходя из универсальности, вне зависимости от выгоды. Условно говоря, если США начинают ратовать за дискриминацию, как путь компенсации ранее допущенного неравенства, то первое, с чего им следовало начать – извинения и помощь Сербии за 1999 год, покаяние перед Ираком, Ливией и т.д., но ничего этого нет. Когда вместо единых правил происходит выбор нужных, это манипуляция и не более.

В отличии от США, Китай выбрал для себя иной вариант справедливости, вес исходя из реального размера экономики, а не численности населения, и даже постоянен в своем выборе. Является ли такая справедливость приемлемой для России? Нет, в нашем понимании обязательно должны присутствовать военная сила и вклад в историю последних ста лет, а в искусстве – начиная с золотого века русской поэзии. Разбирая понятие «справедливости» важно четко понять – едины ли правила у говорящего или нет, а если едины – насколько они совпадают с вашими.

И, да, совпадение понимания справедливости может стать одним из важнейших межкультурных маркеров «свой- чужой» в ближайшие поколения, вот тут у нас будут большие пересечения с вьетнамцами, да и много ещё с кем…))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы данной статьи:

1. В мире наблюдается дефицит объединяющих наднациональных идей и проектов. Доминирование либеральных ценностей "зачистило пространство смыслов".

2. В качестве альтернативы предлагается обращение к традиционным религиозным, моральным и идеологическим ценностям, но пока не происходит их синтеза с ответами на современные вызовы.

3. Понятие "справедливости" неоднозначно и может трактоваться как равенство, вознаграждение по достижениям или компенсация. Это открывает пространство для манипуляций.

4. Разные страны трактуют справедливость в своих интересах. Например, Китай – исходя из экономического веса. США выбирают удобный для себя вариант.

5. Необходимы универсальные правила справедливости, единые для всех участников международных отношений. Их совпадение может стать межкультурным маркером.

Вывод:

Понятие "справедливость" в международных отношениях нуждается в уточнении и выработке универсальных правил, применимых ко всем участникам. Это позволит преодолеть манипуляции со стороны отдельных государств и сделает справедливость важным объединяющим фактором в мировой политике.

Однако для реализации таких универсальных принципов необходима силовая составляющая. В настоящее время, несмотря на обсуждения в рамках международных организаций, сильные державы на практике поступают так, как им выгодно, игнорируя интересы других.

В целом, справедливость возможна только между примерно равными по силе и влиянию государствами, когда несправедливый поступок одной стороны может быть предотвращен или наказан другой стороной. В отношениях же между сильным и слабым участником международных отношений справедливость на практике труднодостижима, поскольку слабый не имеет рычагов воздействия на сильного.