Что такое справедливость?

Вспоминая каламбур «улыбка – понятие растяжимое», хочется также выразиться и о справедливости.Это весьма расплывчатая этическая категория, по которой измеряются любые решения, действия и судебные вердикты. В плане человеческого характера быть справедливым – значит, обладать добродетелью.Справедливость выражается в логичном и беспристрастном соответствии отдаваемого и получаемого, действия и воздаяния за него. В идеальном мире должны строго соответствовать друг другу обязанности человека и его права, наказания за его преступления и награды за его труды.За научное открытие или спортивное достижение персонажу достается признание, медаль, премия или грант, а за воровство «в особо крупных» – позор и тюремное заключение.Рассмотрим их на примере грабителей музея. Один сидит в машине и ждет подельника, второй, рискуя всем, идет внутрь, пробирается через все системы охраны и выносит добро. Как разделить добычу?«Уравнительная» справедливость выразится в том, что товарищи разделят добро поровну – 50% на 50%.«Распределительная» возмутится: ведь один сделал всю работу и рисковал куда больше второго?По этой справедливости добычу можно разделить и 80% на 20%, и 60% на 40% в пользу трудившегося.Но есть и третий вариант: добычу нужно вернуть музею, а преступников – поймать и посадить. И вот это будет, по мнению честного большинства, действительно, справедливо!Казалось бы, справедливость обязана быть объективным, для всех одинаковым понятием, ведь по ее критериям вершится честный суд и принимается множество «правильных» решений. Однако сегодня – как, впрочем, и всегда, – это понятие размыто и субъективно.Вспомнить хотя бы мораторий на смертную казнь, либерально введенный множеством стран. В этих же государствах найдутся тысячи людей, всерьез пострадавших от действий злоумышленников и желающих вернуть электрический стул.И что более справедливо – десятки лет кормить преступников в тюрьме за счет налогоплательщиков или быстро и сурово решить вопрос, мотивируя действия средневековым «око за око»?А с другой стороны – как же вера в исправление, понимание ценности чужой жизни, работа во благо общества и допущение невиновности либо невменяемости заключенного? Справедливо ли забрать жизнь преступника взамен унесенной им или все-таки нет? Мнения разделяются по сей день.Но взять даже бытовую ситуацию: два сотрудника выполняют одинаковую работу, но один получает в месяц 30000 рублей, а другой – 40000. Тот, что зарабатывает меньше, считает, что его начальство несправедливо к нему (хотя за пять лет он не сделал ничего, чтобы изменить условия труда).Второй же постоянно повышает свою квалификацию, проявляет инициативу, посещает мастер-классы и семинары, участвует в корпоративах и засиживается допоздна.Он лоялен к компании, имеет большой стаж и такие же амбиции. Справедливо ли на ваш взгляд, что начальство пытается его удержать высоким окладом и ценит больше, чем первого?Известен принцип социализма, проповедовавший справедливое разделение благ: «от каждого по способностям, каждому – по труду». Строго говоря, сколько человек отдает, столько имеет права и получить.Этот же критерий справедливости воспевается и в детских сказках – вспомнить хотя бы «Морозко» или «Золушку»: тот, кто ленив, чванлив, глуп, груб и высокомерен, никогда не получает награду.А вот трудолюбивый муравьишка или добрая девочка, стершая свои пальчики за трудом, будут награждены по заслугам.Сегодня можно лишь улыбнуться подобным грезам о справедливости: высокие должности получают «друзья друзей», а в руководящих органах встречаются люди без образования.Коммунизм пошел дальше: «по труду» он заменил оптимистичным лозунгом «каждому по потребностям».Владимир Войнович в антиутопическом романе «Москва 2042» развил эту мысль до абсурда: в его просветленном государстве о том, какие потребности имеет тот или иной гражданин, решало правительство. Само собой, у высших чинов они были куда солиднее!Вернемся к справедливости и размытости ее критериев. Можно было бы предположить, что истинно справедливо то, что видится таковым большинству.Но вспомним рабство или крепостной строй – они казались справедливыми доминирующей части населения планеты.В ходе религиозных войн нормальными считались геноциды и истребления целых деревень.Под благочестивые революционные марши также вершилось немало грязных дел – «на благо отечества».. При этом в библейской справедливости возможно смягчение наказания благодаря милости божией.Именно ее, а вовсе не справедливость, просят от Бога, потому как тот милосерден, и руководствуется любовью, а не нормативными актами.. Ведь это понятие подразумевает не только награду, но и наказание – и далеко не всякий готов предстать перед объективным судом со всеми своими заслугами.

Источник: nashaplaneta.su