Что такое справедливость
09:09. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вспоминая каламбур «улыбка – понятие растяжимое», хочется также выразиться и о справедливости.
Это весьма расплывчатая этическая категория, по которой измеряются любые решения, действия и судебные вердикты. В плане человеческого характера быть справедливым – значит, обладать добродетелью.
Такая разная справедливость
Справедливость выражается в логичном и беспристрастном соответствии отдаваемого и получаемого, действия и воздаяния за него. В идеальном мире должны строго соответствовать друг другу обязанности человека и его права, наказания за его преступления и награды за его труды.
Справедливо, когда человек получает то, что ему положено – по закону, по условиям конкурса, по предварительным договоренностям, по морально-этическим нормам и так далее.
За научное открытие или спортивное достижение персонажу достается признание, медаль, премия или грант, а за воровство «в особо крупных» – позор и тюремное заключение.
Еще древнегреческие философы выделяли, как минимум, два вида общечеловеческой справедливости – распределительную и уравнительную.
Рассмотрим их на примере грабителей музея. Один сидит в машине и ждет подельника, второй, рискуя всем, идет внутрь, пробирается через все системы охраны и выносит добро. Как разделить добычу?
«Уравнительная» справедливость выразится в том, что товарищи разделят добро поровну – 50% на 50%.
«Распределительная» возмутится: ведь один сделал всю работу и рисковал куда больше второго?
По этой справедливости добычу можно разделить и 80% на 20%, и 60% на 40% в пользу трудившегося.
Но есть и третий вариант: добычу нужно вернуть музею, а преступников – поймать и посадить. И вот это будет, по мнению честного большинства, действительно, справедливо!
Как быть справедливым для всех?
Казалось бы, справедливость обязана быть объективным, для всех одинаковым понятием, ведь по ее критериям вершится честный суд и принимается множество «правильных» решений. Однако сегодня – как, впрочем, и всегда, – это понятие размыто и субъективно.
Вспомнить хотя бы мораторий на смертную казнь, либерально введенный множеством стран. В этих же государствах найдутся тысячи людей, всерьез пострадавших от действий злоумышленников и желающих вернуть электрический стул.
И что более справедливо – десятки лет кормить преступников в тюрьме за счет налогоплательщиков или быстро и сурово решить вопрос, мотивируя действия средневековым «око за око»?
А с другой стороны – как же вера в исправление, понимание ценности чужой жизни, работа во благо общества и допущение невиновности либо невменяемости заключенного? Справедливо ли забрать жизнь преступника взамен унесенной им или все-таки нет? Мнения разделяются по сей день.
Но взять даже бытовую ситуацию: два сотрудника выполняют одинаковую работу, но один получает в месяц 30000 рублей, а другой – 40000. Тот, что зарабатывает меньше, считает, что его начальство несправедливо к нему (хотя за пять лет он не сделал ничего, чтобы изменить условия труда).
Второй же постоянно повышает свою квалификацию, проявляет инициативу, посещает мастер-классы и семинары, участвует в корпоративах и засиживается допоздна.
Он лоялен к компании, имеет большой стаж и такие же амбиции. Справедливо ли на ваш взгляд, что начальство пытается его удержать высоким окладом и ценит больше, чем первого?
Социальная справедливость
Известен принцип социализма, проповедовавший справедливое разделение благ: «от каждого по способностям, каждому – по труду». Строго говоря, сколько человек отдает, столько имеет права и получить.
Этот же критерий справедливости воспевается и в детских сказках – вспомнить хотя бы «Морозко» или «Золушку»: тот, кто ленив, чванлив, глуп, груб и высокомерен, никогда не получает награду.
А вот трудолюбивый муравьишка или добрая девочка, стершая свои пальчики за трудом, будут награждены по заслугам.
Сегодня можно лишь улыбнуться подобным грезам о справедливости: высокие должности получают «друзья друзей», а в руководящих органах встречаются люди без образования.
Коммунизм пошел дальше: «по труду» он заменил оптимистичным лозунгом «каждому по потребностям».
Владимир Войнович в антиутопическом романе «Москва 2042» развил эту мысль до абсурда: в его просветленном государстве о том, какие потребности имеет тот или иной гражданин, решало правительство. Само собой, у высших чинов они были куда солиднее!
Божественная справедливость
Вернемся к справедливости и размытости ее критериев. Можно было бы предположить, что истинно справедливо то, что видится таковым большинству.
Но вспомним рабство или крепостной строй – они казались справедливыми доминирующей части населения планеты.
В ходе религиозных войн нормальными считались геноциды и истребления целых деревень.
Под благочестивые революционные марши также вершилось немало грязных дел – «на благо отечества».
Церковь дает другое определение: быть справедливым в Библии значит исполнять то, что правильно и праведно. При этом в библейской справедливости возможно смягчение наказания благодаря милости божией.
Именно ее, а вовсе не справедливость, просят от Бога, потому как тот милосерден, и руководствуется любовью, а не нормативными актами.
Тот, кто действует от сердца и из милосердия своего, по факту не может быть объективен и, стало быть, полностью справедлив. Ведь это понятие подразумевает не только награду, но и наказание – и далеко не всякий готов предстать перед объективным судом со всеми своими заслугами.
Источник: nashaplaneta.su